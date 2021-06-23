Сетка рабица – что это такое и где она используется?

С приходом теплого сезона желаете оградить территорию? Хотите украсить границы своих владений недорогим забором? Металлическая рабица - самый оптимальный и востребованный вариант обустройства очертания дома, дачи или огорода.

Сетка рабица настолько универсальна, что пригодится при строительстве вольера для собаки, в животноводстве, оштукатуривании поверхностей и декорировании

Где же лучше купить сетку? Конечно, же, поддержав украинских производителей, у отечественной компании. Сетка Запад – фирма, которая уже более 15 лет занимается изготовлением и продажей онлайн и на оффлайн точках рабицы для строительства, возведения заборов и животноводства. Производитель представляет широкий ассортимент товаров с разнообразными характеристиками по самым низким ценам на рынке, если сравнить с конкурентами. Как изготавливает доступный материал? Методом переплетения между собой двух соседней прутков изготавливается сетка рабица с длительным сроком годности, стойкая к внешним негативным факторам с многоуровневой проверкой качества. Для удобства клиентов разработан сайт, где можно ознакомится с ценами на товары с фото в каталоге, их особенностями, параметрами и сделать заказ с доставкой по указанному адресу в любой уголок Украины. Компания заботится о клиентах, желает помочь оградить качественным материалом как можно больше участков, поэтому предлагает сезонные скидки и распродажи.

Дабы развеять сомнения о покупке качественной сетки, ознакомимся с преимуществами плетеной рабицы:

1. не ржавеет, благодаря покрытию, независимо от того выбрал клиент оцинкованный материал или в пластиковом покрытии;

2. гарантия 10 лет, что доведено экспериментальным путем в соляной ванне и под воздействием ультрафиолетовых лучей;

3. легкая транспортировка в рулоне со сверхбезопасной упаковкой, благодаря малому весу;

4. владеет высоким уровнем амортизации, даже при сильных силовых воздействиях;

5. не требует времязатратного ухода, ведь легко очищается с помощью потока воды;

6. купить можно недорого, что сэкономит бюджет;

7. плотное покрытие из пластика одновременно защитит от агрессивных воздействий окружающей среды, влаги и поможет спасти от загрязнения планету, ведь сделано из вторичного сырья;

8. владеет сертификатами качества, соответствует ГОСТ стандартам и ТУ;

9. длительное использование, без изменений внешнего вида;

10. широкий выбор из наличия для любых нужд с разной высотой, размером ячеек, покрытием и диаметром проволоки;

11. многофункциональность в использовании;

12. легкая установка, что под силу человеку без опыта.

Сетка рабица настолько универсальна, что пригодится при строительстве вольера для собаки, в животноводстве, оштукатуривании поверхностей и декорировании

Если говорить о сферах применения, то спросом рабица пользуется не только в области ограждения, а и в других ветвях, благодаря отличным техническим характеристикам. Сетка настолько универсальна, что пригодится во время строительства вольера для собаки или животноводстве, оштукатуривании поверхностей и декорировании.

Поэтому сетка рабица от завода Sitka Zahid – удачный выбор при желании приобрести качественный товар за доступную стоимость для забора, клеток или ремонта.