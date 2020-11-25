Секреты пчеловодства: как личинки восковой моли улучшат вам жизнь

Осенний период - это переменчивая погода, дожди и перепады температуры. К погодным изменениям чувствительный каждый третий человек. Именно в весенне-осенний период увеличиваются колебания атмосферного давления, как утверждают врачи это напрямую влияет на наше самочувствие. Обостряются все хронические заболевания, особенно чувствительны люди с проблемами сердечно-сосудистой системы.

Также по причине погодных условий увеличивается вероятность заболеть ОРВИ и другими респираторными заболеваниями. Дают о себе знать и хронические рениты, гаймориты и бронхиты.

В таких случаях нужно искать действенные способы чтобы предупредить обострение и максимально укреплять иммунитет. Одним из уникальных средств есть продукт пчеловодства - настойка восковой моли.

Настойка восковой моли - уникальный продукт пчеловодства

Польза

Восковая моль - это насекомое, которое вредит пчелам, потому что питается медом, пергой, воском и разрушает их дома. Но при этом личинки восковой моли несут неоценимую пользу здоровью человека. Это насекомое единственное в мире, которое может переваривать воск. Настойка восковой моли полезна и эффективна. Она имеет уникальный состав, который создан из пептидов, ферментов, нуклеозидов, высокомолекулярных белков, гормонов, минеральных элементов, аминокислот, липидов и жирных кислот. Учитывая этот состав настойка имеет широкий спектр применения и эффективного воздействия в улучшении здоровья. Это известно всем кто занимается пасекой и разбирается в продуктах пчеловодства.

Заболевания

Настой восковой моли поможет в укреплении иммунитета к инфекционным заболеваниям, воспалительным процессам в дыхательных путях, сезонным ОРВИ.

Что касается сердечно-сосудистой системы, экстракт восковой моли используют для профилактики и помощи в устранении заболевания гипертонии, миокардита, тахикардии и дистонии. Помогает эффективно повысить тонус сердечной мышцы и снизить артериальное давление.

Настойка может способствовать улучшению заживления ран, язв, поражения кожи и внутренних органов. Кроме этого может применяться для помощи при различных видах кашля, в том числе аллергического.

Натуропат Елена Свитко использует настой личинок восковой моли как помощь в лечении легочных болезней, а также сама пьет ее ежедневно для профилактики катаракты глаз.

- Этими личинками повышают иммунитет, улучшают состояние сосудов и очищают кровь.

Создание

Настойку получают благодаря гусеницам. Насекомое имеет неприятный запах, но в процессе изготовления он исчезает. Используют молодые личинки восковой моли, живущие в ульях. Продукт производят в Одесской области с соблюдением всех требований и стандартов.

Магазин "Медок" предлагает продукцию в стеклянных бутылках по 100 мл. или в пластиковых 0,5 и 1 л. Также здесь можно приобрести и другие продукты пчеловодства - мед, прополис, маточное молочко, пергу пчелиную. Все эти продукты несут большую пользу для здоровья человека. Магазин заботится о своих покупателях, поэтому предлагает товары лучшего качества с доставкой по всей Украине. Вся продукция сертифицирована и имеет патент на производство и гигиеническое заключение Минздрава Украины.

"Не является лекарственным средством. Диетическая добавка. Заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы от 26.12.2013 года № 05.03.02-04 / 119292 выдан ГСЭС".