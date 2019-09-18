С чего начать учить английский язык: рекомендации от школы ESL

Как начать учить английский? Фото: 24 Канал

Сложнее всего сделать первый шаг: записаться в школу, подобрать программу обучения и выработать новую привычку — систематически учиться.

Специалисты ESL делятся советами: на что обратить внимание при выборе школы, как перебороть страх и уже через месяц говорить с собеседниками на английском языке.

Выберите школу и программу обучения

Обратите внимание, во всех школах разный подход к обучению. Например, в одних школах уклон делается на изучение теории, в других — на повышение грамматических навыков. Мы в ESL делаем все наоборот: 80% времени на занятиях учимся писать, говорить и слушать, а 20% — закрепляем грамматику в речевых конструкциях.

Соответственно, мы практикуем групповые занятия, чтобы всегда была возможность общаться с разными учениками, а не только с преподавателем. Индивидуальные занятия не проводим.

Повторяйте, чтобы закрепить знания

Посещать все занятия только полдела. Чтобы быстро осваивать уроки, вам нужно повторять материалы самостоятельно. Так вы быстрее выучите слова, правила произношения и написания слов.

Обязательно возвращайтесь к пройденным темам через 2-3 недели после их изучения. Вы поймете, где остались "слепые пятна" и сможете повторить эти материалы.

Не спешите

Конечно, у вас будет желание делать не только домашние задания, но и заниматься дополнительно. Рекомендуем не перегружать себя, чтобы внимание не рассеивалось на множество уроков.

Специалисты ESL рекомендуют уделять языку каждый день по 40 минут или учить новые материалы через день по 60 минут. Такая методика позволит вам не упускать важные моменты и сделает обучение качественнее.

Приучайте себя к разному контенту

Даже если вы только начинаете учить язык, рекомендуем:

● найти себе собеседника. Пробуйте писать и говорить на английском, не бойтесь ошибаться — вы постепенно научитесь говорить правильно;

● смотреть сериалы с субтитрами и слушать подкасты для новичков. Так вы научитесь быстро воспринимать английский на слух.

Выводы

Вы удивитесь, но английский язык окажется не таким сложным, как вам казалось, если систематически работать над собой — учить слова, правила, грамматику и тренироваться в диалогах.

Записывайтесь на пробный урок в ESL и мы покажем как легко учить язык по нашей методике. Уже через месяц обучения вы начнете говорить, а через 4,5 — сможете уверенно общаться на английском языке.