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среда, 15 сентября 2021 09:10

Рынок кровельных покрытий для скатных крыш

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Рынок кровельных покрытий для скатных крыш
Скачек цен на сырье для металлической кровли спровоцировал рост цен на металлочерепицу, профнастил и фальцевую кровлю более чем на 100%

Основные кровельные покрытия, которые используются для строительства скатных кровель на сегодняшний день такие:

• металлочерепица;
• битумная черепица;
• натуральная черепица;
• композитная черепица;
• фальцевая кровля;
• профнастил.

Согласно внутренней статистики интернет-магазина KIEVDAH, который имеет в ассортименте все вышеперечисленные кровельные материалы, лидером продаж остается металлочерепица (ассортимент товаров можно посмотреть на их сайте). Данная тенденция сохраняется невзирая на значительный скачек цены на мировом рынке на черный металл, который начался с первого квартала 2021 года.

Скачек цен на сырье для металлической кровли спровоцировал рост цен на металлочерепицу, профнастил и фальцевую кровлю более чем на 100% буквально за 4 месяца. Многие продавцы данных материалов ожидали уменьшение продаж, но как показало время, спада продаж так и не произошло.

Все дело в том, что на ряду с подорожанием цен на металл, сильно выросли цены на плиты OSB, которые применяются для основания под битумную черепицу что привело также к удорожанию цен и на мягкую кровлю. В связи с этим многие застройщики переориентировались на когда-то более дорогой материал – натуральную черепицу, которая осталась в прежнем ценовом диапазоне и стала выглядеть более привлекательной с экономической точки зрения. Но это привело к повышенному спросу на нее, и производители цементно-песчаной черепицы перестали справляться с поставками своей продукции даже на местные рынки Европы. На украинский же рынок заказы ЦПЧ попадают спустя 1,5—2 месяца после заказа. Далеко не каждого устроят такие сроки поставки, поэтому большая часть заказчиков останавливает свой выбор на качественной металлочерепице с гарантийным сроком службы 30—50 лет.

Такую металлочерепицу предлагает финская компания Ruukki – родоначальник и создатель металлочерепицы как кровельного материала. Цена на кровлю из металлочерепицы выходит дешевле всего, гарантийный срок службы сопоставим с элитной керамической черепицей и при этом нет никаких проблем со сроками поставки материала на объект. По всей видимости данные факты привели к повышенному спросу именно на металлочерепицу, не смотря на значительное ее удорожание за столь короткие сроки.

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