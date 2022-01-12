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среда, 12 января 2022 17:36

Розетки с USB от производителя Merten — особенности изделий, технические характеристики и преимущества

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Бренд Merten от Schneider Electric презентовал обновленную линейку розеток со встроенными USB разъемами. В новом варианте электротехнического оборудования имеется заземление, параметры напряжения основного блока — 220 В, сила тока в разъемах для зарядки девайсов — 1,05 А в каждом. Также имеются варианты с установленными в одном блоке USB-разъемов с Type A и Type С на 2,4 А, которые равномерно распределяются на оба порта. Розетки с USB (Merten) имеют повышенный уровень защиты от детей, что гарантирует их безопасность.

 

USB-розетки Merten — удобные в использовании и функциональные устройства, обеспечивающие возможность зарядки сразу двух гаджетов в сочетании с одновременным подключением электропотребителя. Возможен монтаж в пол или столешницу, также допускается стационарный встроенный монтаж изделия в стену.

Стильный и лаконичный дизайн хорошо сочетается с разными интерьерами, что позволяет избегать излишнего внимания. Монтаж блока возможен в разных помещениях:

• Шоу-румы.
• Офисные помещения.
• Конференц-залы.
• Другие места массового присутствия людей.
• Жилые помещения, включая прикроватные зоны.

Возможность использования декоративных накладок в разном цветовом оформлении позволяет применять продукцию практически в любом дизайнерском решении.

Розетки с USB (Merten) — характеристики и особенности эксплуатации

При выборе подобного варианта розетки, дополнительно оснащенной USB-портами, необходимо учесть целый ряд характеристик:

• Параметры выходных полюсов — 2P+E.
• Наличие заземляющего контакта.
• Тип крышки — со встроенными шторками.
• Номинальный рабочий ток 16 А.
• Тип подключения — 1 розетка 250 В переменного тока с максимальной токовой нагрузкой 16 А и 2 USB порта по 5 В и общей токовой нагрузкой в 2,4 А (до 3 А в отдельных продуктах линейки).
• Типы встроенной защиты: 1 внешний предохранитель, от токов короткого замыкания, для зарядки батареи, автозащита от перегрузки, тепловая защита, автоматическая перезагрузка в случае возникновения пробоя или потери мощности.
• Температура окружающей среды при эксплуатации устройства — от -5 до +35 градусов.
• Срок эксплуатации в циклах — 30 тысяч циклов.
• Срок службы в часах — 20 тысяч часов.
• Соединения — клеммы — оформлены в виде безвинтовых зажимов.
• Соответствие стандартам — NEN-EN 50198-2, EN/IEC 60950, DIN VDE 0620-1, IEC 60884-1.
• Электропотребление в режиме ожидания менее 0,1 Вт.
• Степень защиты от проникновения пыли и влаги в корпус оборудования — IP 20. Дополнительная защита обеспечивается посредством использования специальных заглушек, которыми можно закрыть отверстия разъемов, когда они не задействованы.

Стоит заметить, что разделение силы тока будет происходить только при использовании обоих портов одновременно. Если подключить зарядку только к одному из них, то можно будет получить полноценные 2,4 А. Этого достаточно для обеспечения быстрой и качественной зарядки мощных потребителей и техники Apple.

 

Преимущества розеток с USB Merten

Использование продукции бренда дает пользователям целый ряд преимуществ:

• Материалы изготовления являются полностью безопасными для человека и не содержат в себе вредоносных компонентов.
• Продолжительный срок эксплуатации при условии соблюдения требований монтажа и использования.
• Многоуровневая система контроля качества и поставок практически полностью исключает вероятность попадания покупателям бракованных или контрафактных изделий.
• Максимальное качество сборки с отсутствием каких-либо отклонений от заданной изготовителем геометрии. Это исключает вероятность проблем при осуществлении монтажа.
• Простота монтажа. Процесс установки и подключения практически полностью идентичен с монтажом обычной розетки. Достаточно подключить фазу и ноль и поместить корпус в подрозетник.
• Наличие специальной защиты от детей, что позволяет использовать продукцию в любом из помещений. Также доступна возможность скрытого монтажа.

Розетки Merten с USB https://electrica-shop.com.ua/ — современное комбинированное решения для создания точки питания электропотребителя с дополнительной возможностью проведения зарядки гаджетов.

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