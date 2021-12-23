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вторник, 28 декабря 2021 10:46

Re:zume – искусственный интеллект который найдет работу мечты

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Re:zume – это облачный сервис на базе искусственного интеллекта, ускоряющий процесс поиска работы и профориентации компаний, а также процесс найма и упрощающий управление персоналом. Сервис учится на основе запросов компаний и создает сценарии карьерного роста и программы быстрого микрообучения для соискателей на основе запросов и истории успешного трудоустройства.

Поиск персонала и работы – два "берега", которые никогда не сойдутся. Компания хочет найти компетентный талант по дешевке, чтобы он работал честно, ответственно и эффективно. Специалист хочет зарплату, "плюшки" и, конечно, меньше работать, имея достойную оплату или карьерный путь, который приведет к ее повышению. Кажется, миссия невыполнима. Поэтому на поиск "пазла" компании тратят не только время и ресурсы, но и собственную репутацию.

 

Мы разрабатываем платформу из трех компонентов – all in one service - решение, которое объединяет десяти сервисов и сотни процессов компании, уменьшая затраты в 10 раз.

  1. HRM-платформа для компаний – виртуальное рабочее место HR-менеджера или рекрутера, позволяющее обеспечить качественный подбор персонала и онбординг.
  2. Доска объявлений — здесь можно найти не только работу, но и работника или консультанта для бизнеса либо преподавателя.
  3. LMS-платформа для соискателей – учись, строй карьерную карту и работай – все в одном приложении.

Если вам сегодня чего-то не хватает в компетенциях – не тратьте время и учитесь. Завтра вы овладеете профессией через Re:zume.

 

"Главное – все ваши достижения, знания и достижения, такие как дипломы, сертификаты или научные степени и продвижение по карьерной лестнице, сохраняются в одном месте автоматически. Больше никаких отправленных анкет, просто нажмите "Share" и откройте свою карьерную карту работодателю", – говорит Виктор Кищенко, co-founder, CTO.


И хотя Re:zume находится в стадии тестирования продукта, многие компании купили доступ к сервису уже на старте пресейла. Почему?

По предварительным расчетам продукт экономит до 70 часов рабочего времени рекрутера в месяц, забирая на себя рутинные операции. Экономия рабочего времени составляет в среднем $1000 в месяц.

Философия Re:zume – #ideas_shape_reality – это создание идей, которые будут формировать новое будущее. Re:zume. It works!

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Дата
28
декабря

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