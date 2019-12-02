Ремонт и обслуживание пылесосов с компанией "Master-Plus"

Ключевой помощник для дома или офиса – это пылесос, позволяющий убирать пыль или загрязнения с ковров или ковровых покрытий. Современные модели простые в использовании, надежные и многофункциональные. Особо простыми являются модели, где вместо мешка используется отсек с обычной водой, которую после уборки нужно вылить. Но многие до сих пор пользуются пылесосами с классическими мешками, и перед ними стоит выбор – купить одноразовый или многоразовый мешок.
Какие бывают мешки?
Анализируя ассортимент магазина "Master-Plus" покупатели могут столкнуться с несколькими видами мешков:
● одноразовые;
● многоразовые;
● бумажные;
● тканевые.
Подбор чаще всего основывается на предпочтениях покупателях и условиях уборки. Но нужно понимать, что есть мешки для пылесоса lg, Samsung, Rowenta, Thomas, Bosch и другие. Рекомендуется выбирать мешок строго под модель и производителя.
Достоинства одноразовых мешков
Основные преимущества таких аксессуаров обозначены так:
● стойкость к фильтрации;
● доступная стоимость;
● высокая прочность;
● нет необходимости их вытряхивать;
● легкость при замене и эксплуатации.
Чаще всего они делаются из бумаги, но нужно смотреть на толщину и качество материала, чтобы не приходилось покупать новый мотор на пылесос и проводить восстановительные работы. В последнее время отдельные производители делают такие мешки из специального волокна.
Сменные мешки не нужно вытряхивать, тем самым постоянно дышать пылью во время очередной чистки. Нужно лишь снять мешок и выбросить. Сменные модели продаются в пакетах по несколько штук, позволяя сформировать запас.
Плюсы многоразовых мешков
Применение таких аксессуаров оправдано немалым количеством плюсов:
● высокий показатель влагостойкости;
● в основе производства лежит флизелин или ткань;
● хорошая прочность;
● неоднократное применение;
● более экономичные.
Со временем их нужно освобождать и вытряхивать. При сильном загрязнении их можно постирать вручную и тщательно высушить, чтобы повторно использовать. Все желающие могут чередовать применение разных видов мешков и себе определить, какой из вариантов всё-таки будет лучше. Для покупки всегда можно обратиться в магазин "Master-Plus", где есть широкий ассортимент наилучших предложений под разные модели пылесосов. Если будут сложности в выборе – обращайтесь к менеджерам в службу поддержки.
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