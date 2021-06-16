Реабилитацию после Covid-19 нужно проходить под наблюдением медиков

Клиника "Импульс" имеет отделения кардиологии, неврологии, терапии, диагностики и реанимации

После преодоления тяжелых болезней всегда следует проходить качественную реабилитацию. Только тогда можно избежать осложнений и не испортить себе жизнь. Это доказывает борьба с вирусом Covid-19, который уже больше года держит планету в напряжении.

Постковидный синдром длится от 4 до 14 недель после получения отрицательного теста. Летом 2020-го этот синдром официально внесли в классификацию болезней, как отдельное патологическое состояние, требующее полноценной реабилитации.

В многопрофильном медицинском центре "Импульс" в Киеве разработали меры для преодоления последствий Covid-19. Заведение эффективно помогает людям вернуться к нормальной жизни после болезни, независимо от степени тяжести ее течения. Информацию о медицинском центре "Импульс" можно узнать на сайте impuls24.com.ua.

Вирус SARS-CoV-2 очень непредсказуем и коварен. Чаще всего поражает легкие, но может задеть и другие системы органов: сердечно-сосудистую, почечную, мочеполовую, нервную, эндокринную. В меньшей степени-желудочно-кишечную и опорно-двигательную системы. В постковидный синдром включают обострения или рецидивы хронических заболеваний, онкологии и проблемы с психологическим здоровьем пациента.

Восстановление и реабилитация проходит в амбулаторных условиях, в специально оборудованных залах и врачами реабилитологами медицинского центра "Импульс". Они уже имеют опыт работы с постковидным синдромом и хорошо разбираются в возможных осложнениях.

Клиника "Импульс" имеет отделения кардиологии, неврологии, терапии, диагностики и реанимации

Также медицинский центр предоставляет широкий спектр услуг по реабилитации после инсульта, черепно-мозговых травм и повреждений спинного мозга, после спортивных травм, операций и занимается онкобольными.

Клиника имеет отделение кардиологии, неврологии, терапии, диагностики и реанимации. Оказывает паллиативную помощь. Собственная лаборатория обеспечивает комплексную диагностику. Консультации обеспечивают высокопрофессиональные кардиолог, невролог, терапевт, проктолог, хирург, анестезиолог, онколог, психиатр и нарколог.

Если пациенту трудно добираться до клиники "Импульс", то есть возможность договориться о перевозке специальным автомобилем. При заведении действует скорая помощь, которая имеет пять бригад. Вызов может проводится для оперативной неотложной помощи на дому и для перевозки лежачих больных по Украине, СНГ и Еврозоне реанимобилями класса С. Они оснащены всем необходимым. Предоставляют услуги для медицинского контроля и сопровождения на мероприятиях.

Клиника "Импульс" имеет отделения кардиологии, неврологии, терапии, диагностики и реанимации

Подробнее о лечении и реабилитации в многопрофильном медицинском центре "Импульс" можно узнать на сайте impuls24.com.ua.

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