Разбираемся в подделках табака и угля для кальяна

Сегодня курение кальяна очень популярно, особенно среди молодежи. Именно поэтому на рынке каждый день появляется большое количество различных производителей курительных товаров. Но, если вы хотите приобрести кальян в каком-то неизвестном магазине, то вам важно научиться определять подделку. Именно об этом и пойдет речь в нашей статье.
Как отличить поддельный табак?
Допустим вы хотите купить кальян по выгодной цене в SkyMarket. Но чтобы курение было качественным, к нему нужно приобрести хороший табак. Если говорить о главных признаках, с помощью которых можно отличить оригинальный табак от подделки, то к ним относятся:
● матовый отблеск упаковки свидетельствует о неоригинальности товара, так как упаковку подделки часто печатают с помощью обычного цветного принтера;
● сверху упаковки оригинальной курительной продукции всегда присутствует пленка с линией отрыва – если вы заметили, что пленка целая, то насторожитесь, перед вами подделка;
● ошибки в названии производителя и вкусы, которых нет у выбранной вами фирмы, также свидетельствуют о некачественном товаре.
Последний немаловажный признак – это вкус. Подделки приятно курятся всего пятнадцать минут, по истечении которых теряют эффект. Также они имеют негустой дым.
Как понять, что вам продали некачественные угли?
Отличить оригинальные угли от подделки также возможно. Обратите внимание на:
● качество печати на упаковке – если вы заметили блеклость букв и белый контур вокруг них, то, скорее всего, перед вами подделка;
● на некачественный продукт также указывают отсутствие прорезей на язычке, на упаковке;
● пакеты на углях-подделке легко рвутся, они намного тоньше, чем в оригинальном товаре.
Если вдруг вы не уделили достаточного внимания всем трем пунктам, которые мы написали выше, то вы можете убедиться в оригинальности углей во время их розжига. Подделка будет издавать едкий запах, который может напоминать бензин.
Ну, и последний совет, который позволит вам избежать подделок: не покупайтесь на дешевую курительную продукцию. Если вы заметили идентичный товар в нескольких магазинах по сильно отличающейся цене, выберите тот, что дороже, иначе вы просто получите намного меньше удовольствия от будущего курения.
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