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понедельник, 01 ноября 2021 17:37

Разбираемся в подделках табака и угля для кальяна

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Сегодня курение кальяна очень популярно, особенно среди молодежи. Именно поэтому на рынке каждый день появляется большое количество различных производителей курительных товаров. Но, если вы хотите приобрести кальян в каком-то неизвестном магазине, то вам важно научиться определять подделку. Именно об этом и пойдет речь в нашей статье.

  Угли и табак для кальяна
Угли и табак для кальяна

Как отличить поддельный табак?

Допустим вы хотите купить кальян по выгодной цене в SkyMarket. Но чтобы курение было качественным, к нему нужно приобрести хороший табак. Если говорить о главных признаках, с помощью которых можно отличить оригинальный табак от подделки, то к ним относятся:

● матовый отблеск упаковки свидетельствует о неоригинальности товара, так как упаковку подделки часто печатают с помощью обычного цветного принтера;
● сверху упаковки оригинальной курительной продукции всегда присутствует пленка с линией отрыва – если вы заметили, что пленка целая, то насторожитесь, перед вами подделка;
● ошибки в названии производителя и вкусы, которых нет у выбранной вами фирмы, также свидетельствуют о некачественном товаре.

Последний немаловажный признак – это вкус. Подделки приятно курятся всего пятнадцать минут, по истечении которых теряют эффект. Также они имеют негустой дым.

  Угли и табак для кальяна
Угли и табак для кальяна

Как понять, что вам продали некачественные угли?

Отличить оригинальные угли от подделки также возможно. Обратите внимание на:

● качество печати на упаковке – если вы заметили блеклость букв и белый контур вокруг них, то, скорее всего, перед вами подделка;
● на некачественный продукт также указывают отсутствие прорезей на язычке, на упаковке;
● пакеты на углях-подделке легко рвутся, они намного тоньше, чем в оригинальном товаре.

Если вдруг вы не уделили достаточного внимания всем трем пунктам, которые мы написали выше, то вы можете убедиться в оригинальности углей во время их розжига. Подделка будет издавать едкий запах, который может напоминать бензин.

  Угли и табак для кальяна
Угли и табак для кальяна

Ну, и последний совет, который позволит вам избежать подделок: не покупайтесь на дешевую курительную продукцию. Если вы заметили идентичный товар в нескольких магазинах по сильно отличающейся цене, выберите тот, что дороже, иначе вы просто получите намного меньше удовольствия от будущего курения.

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