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пятница, 12 марта 2021 18:04

Рабочее место мастера маникюра: 10 советов по наведению порядка

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Каким должно быть рабочее пространство мастера маникюра? Комфортным – для клиента, практичным – для мастера, безопасным – для всех участников процесса. Обеспечить комфорт, удобство и безопасность сложно без соблюдения простых правил, а в частности – поддержания порядка не только на маникюрном столе, но и вокруг него. Как повысить функциональность рабочего места и не усложнить себе жизнь, ведь ежедневная многочасовая уборка вряд ли входит в планы успешного нейл-мастера?

Советы по обустройству: подумайте о порядке заранее

Еще на том этапе, когда вы выбираете маникюрный стол и другое, не менее важное оборудование для салонов красоты, вспомните о том, что обстановка в вашем кабинете должна быть не только модной, но и практичной. Важно обращать внимание на качество всех предметов интерьера, наличие мест для хранения большого числа мелких элементов, удобство. Воспользуйтесь простыми советами при выборе мебели для маникюра и не прогадаете:

1. Стол мастера маникюра должен быть комфортным для клиента и для самого специалиста. Размер мебели должен соответствовать площади помещения, в которой она будет размещена – чем больше кабинет, тем больший стол в него можно поставить.

2. При планировании размещения маникюрного стола учтите направление естественного света. Рекомендуем поставить стол таким образом, чтобы во время светового дня освещение из окна могло заменить или дополнить искусственный свет.

3. Помните о розетках – они должны быть размещены в непосредственной близости от рабочего места и представлены в необходимом количестве. Только так вы сможете избежать паутин проводов, которые теряются в глубинах кабинета и представляют опасность для всех находящихся в помещении людей. К тому же, пучки кабелей мешают проводить уборку и служат отличным местом для скопления грязи и пыли.

4. Не забудьте о полках– они помогут сэкономить пространство, при этом – не создадут сложностей в наведении чистоты и порядка. Установить полочки можно и вблизи стола (для наиболее востребованных предметов) и вдали – для тех инструментов и аксессуаров, которые используются редко.

5. Стул в кабинете мастера маникюра играет не меньшую роль, чем стол. Причем речь идет и о стуле самого специалиста, и о месте сидения гостей. Не стоит забывать, что посетители проведут на стуле как минимум час (а чаще – больше), а мастер – весь рабочий день. Стулья должны быть эргономичными, с удобной спинкой, мягкой обивкой (лучше – из кожи или дерматина – такие материалы легко дезинфицировать).

Но помимо обустройства на чистоту и порядок влияет и сама работа мастера. Во время процедуры на столе оказывается множество флакончиков, кисти, пилки и другие инструменты. Столешница загрязняется пылью после использования фрезы, на нее могут быть пролиты лаки и растворители. Как поддерживать порядок, если поток клиентов не прекращается?

1. Приобретите компактный настольный пылесос, с помощью которого пыль будет устраняться в процессе ее появления. Такие приборы доступны в разных моделях и могут быть встроенными в стол или подставку для рук.

2. Для размещения наиболее актуальных предметов купите тумбочку и установите ее непосредственно "под рукой". Использовав содержимое флакона сразу же возвращайте их на место, не оставляя на столе. Таким образом вам удастся избежать роста колонны баночек и бутылочек и подготовить место для приема следующего посетителя без затрат времени.

3. Инструменты для маникюра нельзя использовать повторно без стерилизации – это правило ни в коем случае нельзя нарушать. Позаботьтесь о том, чтобы у вас под рукой была емкость для сбора использованных комплектов с целью их дальнейшей обработки. Новые наборы стерильных инструментов можно держать в ящике стола или тумбочке, рассчитав их количество с учетом числа планируемых посетителей. Запасные комплекты можно хранить в отдельном шкафчике – так вы не загромоздите пространство.

4. Держите под рукой влажные дезинфицирующие салфетки – ими удобно протирать мебель и аксессуары в процессе работы.

5. Не забывайте о том, что порядок проще всего поддерживать ежедневно – так на уборку вы будете тратить максимум полчаса в день. После ухода последнего клиента очистите стол, расставьте флакончики и инструменты на свои места, проведите влажную уборку помещения. "генеральную чистку" кабинета в таком случае можно проводить раз в неделю.

Навести порядок в кабинете мастера маникюра несложно. Главное – начать с самого начала, уделив внимание деталям и нюансам.

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