Преимущества бурения скважины по Киеву и Киевской области

В частных домах оборудуются песчаные или артезианские скважины

Вопрос оборудования источника воды всегда актуальный для владельцев загородных домов и участков, расположенных вдали от централизованных коммунальных систем. Повышенным спросом пользуется бурение скважин. Такие конструкции обеспечивают бесперебойную подачу воды, необходимой для бытовых потребностей или полива зеленых насаждений.

Основные виды бытовых скважин на воду

В частных домах оборудуются песчаные или артезианские скважины. Первый вариант водоподающей конструкции отличается глубиной 10-30 метров. Артезианские скважины часто достигают песчаного или известнякового напорного горизонта. Их глубина составляет до 300 метров. К основным преимуществам песчаной системы принадлежит возможность экономии финансовых расходов. Срок ее службы составляет до 5 лет при использовании в качестве обсадной колонны железных труб.

Более надежным вариантом считается артезианская скважина, которая имеет много неоспоримых преимуществ:

- длительность эксплуатации;

- бесперебойность подачи воды;

- стабильность водоносного слоя;

- чистота полученной питьевой жидкости;

- возможность применения надежных фильтрующих систем, способствующих смягчению воды и устранению микроорганизмов.

Заказать бурение скважин на воду можно в компании Артезбур. Для этого на ее официальном сайте https://artezbur.ua/ru достаточно оставить заявку. Артезианские сооружения обладают хорошей производительностью. В час можно получить до 2-3 тысяч литров жидкости. Этого вполне достаточно, чтобы удовлетворить бытовые потребности любой семьи. Глубина бурения зависит от места залегания водоносного горизонта.

Способы бурения водяных скважин

В зависимости от вида используемого оборудования, различают различные способы бурения скважин на воду:

- роторные;

- ударно-канатные;

- шнековые;

- колонковые.

Роторный метод применяется для оборудования скважин с различной глубиной. При этом используется самоходная буровая установка. С помощью специального снаряда с долотом производится разрушение породы и постепенное углубление к водяному пласту. В процессе проходки инструмента осуществляется прямая или обратная промывка. Ударно-канатное бурение предусматривает воздействие тяжелого предмета, падающего с высоты. В его качестве выступает забойный стакан представляющий собой кусок стальной трубы с буром на конце. Освобождение инструмента от грунта осуществляется через каждые 50 см проходки.