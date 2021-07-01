Представители платформы сравнения финансовых услуг MyCredy рассказали о процедуре получения кредитов онлайн

Многие МФО кредитуют клиентов круглосуточно

Спрос на онлайн-кредитование в 2021 году продолжает расти. Сегодня получить займ можно за 15 минут, не выходя из дома.

Простая процедура и быстрое зачисление средств

Услуги быстрого онлайн-кредитования в Украине предоставляют десятки МФО. Чтобы получить кредит онлайн на карту, достаточно заполнить короткую анкету на сайте, предоставить данные паспорта и ИНН, номер телефона и электронную почту. В среднем, автоматическая обработка заявки занимает 7-15 минут. После одобрения заявки системой деньги зачисляются на карту клиента. Как и при обычном микрокредитовании, займы онлайн можно пролонгировать и докредитовать.

Займ на любые нужды в любое время суток

Так как проверка заявок проводится автоматически, многие МФО кредитуют клиентов круглосуточно. Если деньги нужны срочно, а отделения кредитных организаций уже закрыты, клиенты с хорошей кредитной историей могут получить займ онлайн. Ночью время рассмотрения заявки также составляет 10-15 минут, после чего необходимая сумма зачисляется на карту или счет клиента, если у банка, выдавшего карту, нет ограничений на ночные операции.

Выбор МФО для онлайн-кредитования

Платформа MyCredy предоставляет подробную информацию о десятках МФО, их условиях кредитования и режимах работы. На сайте можно быстро сравнить предлагаемые компаниями кредитные ставки и сроки, выбрать оптимальный вариант для конкретной ситуации и подать заявку на займ. Представители платформы отмечают, что несмотря на облегчение процедуры получения кредита, важно объективно оценивать свои финансовые возможности перед подачей заявки.

Подробнее о компании MyCredy - на сайте www.mycredy.com.