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пятница, 18 февраля 2022 09:10

Правнук Ивана Кавалеридзе продает свои NFT-рисунки и уже заключил контракт с украинскими дизайнерами
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8-летний Ринат из Киева занимается рисованием меньше года, однако уже интересуется тем, как монетизировать искусство с помощью современных технологий. Герои его картин – коты в самых разных образах. На сегодняшний день в активе Рината – 12 проданных NFT, на кыоторых он заработал чуть менее 650 долларов. Однако Ринат уверен, что за технологией NFT в искусстве – будущее.

  Ринат в студии Арт-Птаха
Ринат в студии Арт-Птаха
  Ринат в студии Арт-Птаха
Ринат в студии Арт-Птаха

Парень интересуется инновациями, сам услышал о популярной сегодня технологии NFT и поверил, что с ее помощью сможет реализовать свою мечту – основать школу цифрового искусства. Сначала Ринат рисовал картины маслом, после стал осваивать графические редакторы. Он сам перевел рисунки в NFT-формат и разместил свои первые серии картин NFT под названием Blackcatinaroom, Crypto Fashion Cats та The Great Ten на популярной криптобирже Opensea, где ему удалось продать уже 12 своих рисунков на общую сумму около 650 долларов.

  Ринат и его Золотой Кот
Ринат и его Золотой Кот

NFT (non-fungible token) – современная блокчейн-технология, позволяющая превратить искусство в уникальный цифровой актив. В ней каждому объекту – токену, присваивается уникальный код – его нельзя скопировать, передать третьему лицу, разделить. Это роднит владельца токена NFT с коллекционером, собирающим уникальные предметы искусства.

Работы маленького художника уже привлекли внимание брендов, которые заинтересовались коллаборацией с использованием самобытных рисунков. Первой стала дизайнер вязаных сумок Светлана Шацкая, владелица бренда Bags Mood, которая уже заключила с Ринатом контракт на использование изображений его котов на собственных изделиях.

Семья Рината его увлечения всячески поддерживает, а многочисленные братья и сестры уже подражают его примеру. Да и у самого Рината есть на кого ориентироваться. Живописи он обучается у известной украинской художницы-символистки Инны Пантелемоновой. А его родной прадед – знаменитый украинский скульптор, режиссер кино и театра, драматург и сценарист, Народный артист Украины Иван Кавалеридзе. И Ринат не исключает, что в будущем он найдет способ создать новое цифровое прочтение произведений своего великого предка.

  Памятник Артему в Славяногорске – И. Кавалеридзе, 1927 г.
Памятник Артему в Славяногорске – И. Кавалеридзе, 1927 г.
  Памятник княгине Ольге – И. Кавалеридзе (1911, восстановлен в 1996 г.)
Памятник княгине Ольге – И. Кавалеридзе (1911, восстановлен в 1996 г.)
  Памятник Тарасу Шевченко в Ромнах – И. Кавалеридзе, 1918 (восстановлен в 1982 г.)
Памятник Тарасу Шевченко в Ромнах – И. Кавалеридзе, 1918 (восстановлен в 1982 г.)

Сейчас Ринат уже работает над новой серией картин – ее героями стали коты, которых могли бы нарисовать художники с мировыми именами на своих холстах вместо известных сюжетов. Например, "Красный кот", на создание которого Рината вдохновила картина Энди Уорхола "Красный Ленин", и "Золотой Кот", вдохновленный "Поцелуем" Густава Климта. На очереди – коты, вдохновленные другими полотнами: Мунка, Баскии, Климта, Уорхола, Пикассо, Фрейда. 8-летний художник активно развивает свою Instagram-страницу, где рассказывает о новых картинах и своих увлечениях. А еще он мечтает о выставке своих цифровых картин и коллаборации с известными блоггерами.

  Ринат Саенко, серия 10 больших. Энди Уорхол – Красный Ленин, Ринат Саенко – Красный Кот. Источник - Pinterest, Opensea
Ринат Саенко, серия 10 больших. Энди Уорхол – Красный Ленин, Ринат Саенко – Красный Кот. Источник - Pinterest, Opensea
  Ринат Саенко, серия 10 великих, Густав Кламт – Поцелуй, Ринат Саенко – Золотой Кот. Источники - Pinterest, Opensea
Ринат Саенко, серия 10 великих, Густав Кламт – Поцелуй, Ринат Саенко – Золотой Кот. Источники - Pinterest, Opensea
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