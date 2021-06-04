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пятница, 04 июня 2021 16:56

Порядок начинается со шкафа

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Психологи утверждают, что привести в порядок свою жизнь может каждый. А начать лучше всего со шкафа: разложив всё по полочкам там, проще перейти к более сложным задачам. Согласитесь, что когда Вас окружает порядок, даже дышать легче. В то время, когда захламление, хаос провоцируют развитие тревожности, депрессии. Казалось бы, самый обычный предмет мебели, а приносит столько пользы. Какой же шкаф выбрать? Вариантов множество. Шкаф-купе всё же универсальное решение для разных людей и помещений.

  Шкаф-купе отлично впишется в любую комнату
Шкаф-купе отлично впишется в любую комнату

Почему всё же шкаф купе?

Шкаф должен стать для Вас верным другом, помощником. Его использование не должно вызывать раздражение, негодование. Избежать подобного негатива можно, если при выборе мебели учесть:

• Вместительность;
• Рациональное размещение системы хранения;
• Функциональность;
• Эргономичность;
• Внешний вид.

  Шкаф-купе отлично впишется в любую комнату
Шкаф-купе отлично впишется в любую комнату

Всем выше перечисленным критериям отвечает шкаф-купе. За его дверями может поместиться целая Вселенная домашних разностей. Продуманные полки и штанги под вешалки позволят добиться порядка: вещи перестанут вываливаться из открытых дверок. Со шкафом-купе скрипящие самооткрывающиеся двери, загораживающие весь проход, останутся в прошлом. Если немного подзаморочиться, то пользоваться им будет удобно людям разного роста и комплекции.

Шкаф в прихожую

Прихожая – довольно проблемная зона в квартире: места зачастую мало, тогда как вещей много. Верхней одежде, обуви, головным уборам, различным аксессуарам, духам, расчёскам, ключам, много чему ещё нужно выделить отдельное место. Убрали всю эту красоту в шкаф, и вуаля – идеальный порядок. А зеркальные дверки к тому же ещё визуально и пространство увеличат, сделав комнату светлее. Удобно, комфортно, разумно. Выглядит современно. Служит без нареканий. Является украшением прихожей, гордостью хозяев.

  Шкаф-купе отлично впишется в любую комнату
Шкаф-купе отлично впишется в любую комнату

Куда ещё стоит купить шкаф?

Шкаф-купе отлично впишется в спальню, детскую, гостиную. Даже на лоджии он займёт почётное место. Разве что в санузле его расположение будет неуместным. Вещи есть во всех комнатах – все их необходимо где-то хранить. Выберите подходящую расцветку, размер, стиль изделия – создайте пространство, пропитанное позитивом. Порадуйте себя порядком.

Меняя дом к лучшему, меняйтесь сами.

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Дата
04
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