Порядок начинается со шкафа

Психологи утверждают, что привести в порядок свою жизнь может каждый. А начать лучше всего со шкафа: разложив всё по полочкам там, проще перейти к более сложным задачам. Согласитесь, что когда Вас окружает порядок, даже дышать легче. В то время, когда захламление, хаос провоцируют развитие тревожности, депрессии. Казалось бы, самый обычный предмет мебели, а приносит столько пользы. Какой же шкаф выбрать? Вариантов множество. Шкаф-купе всё же универсальное решение для разных людей и помещений.
Почему всё же шкаф купе?
Шкаф должен стать для Вас верным другом, помощником. Его использование не должно вызывать раздражение, негодование. Избежать подобного негатива можно, если при выборе мебели учесть:
• Вместительность;
• Рациональное размещение системы хранения;
• Функциональность;
• Эргономичность;
• Внешний вид.
Всем выше перечисленным критериям отвечает шкаф-купе. За его дверями может поместиться целая Вселенная домашних разностей. Продуманные полки и штанги под вешалки позволят добиться порядка: вещи перестанут вываливаться из открытых дверок. Со шкафом-купе скрипящие самооткрывающиеся двери, загораживающие весь проход, останутся в прошлом. Если немного подзаморочиться, то пользоваться им будет удобно людям разного роста и комплекции.
Шкаф в прихожую
Прихожая – довольно проблемная зона в квартире: места зачастую мало, тогда как вещей много. Верхней одежде, обуви, головным уборам, различным аксессуарам, духам, расчёскам, ключам, много чему ещё нужно выделить отдельное место. Убрали всю эту красоту в шкаф, и вуаля – идеальный порядок. А зеркальные дверки к тому же ещё визуально и пространство увеличат, сделав комнату светлее. Удобно, комфортно, разумно. Выглядит современно. Служит без нареканий. Является украшением прихожей, гордостью хозяев.
Куда ещё стоит купить шкаф?
Шкаф-купе отлично впишется в спальню, детскую, гостиную. Даже на лоджии он займёт почётное место. Разве что в санузле его расположение будет неуместным. Вещи есть во всех комнатах – все их необходимо где-то хранить. Выберите подходящую расцветку, размер, стиль изделия – создайте пространство, пропитанное позитивом. Порадуйте себя порядком.
Меняя дом к лучшему, меняйтесь сами.
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