Помощь специалистов КЛен в выборе деревянной кровати

Деревянная кровать Каролина

Деревянные кровати – классический вариант мебели для спальни. Натуральные материалы всегда в цене среди потребителей, так как не наносят вред здоровью, а также долго служат без специфического ухода. Приятный аромат древесины положительно влияет на сон – самое главное предназначение кровати.

Однако, деревянные кровати имеют высокую стоимость, и поскольку это покупка на долгие годы, ее стоит сделать обдуманно, с учетом всех за и против. Специалисты интернет-магазина КЛен помогают разобраться в тонкостях покупки мебели. Перед покупкой полезно рассмотреть рекомендации по выбору кровати из дерева, а также обзор товара и его преимуществ.

Рекомендации специалистов КЛен по выбору кроватей из массива

Покупателю нужно оценить предложения магазина с точки зрения следующих критериев:

• Порода древесины. От типа материала зависит устойчивость к условиям эксплуатации, особенности ухода, долговечность и цена. Самые прочные – дуб и бук, обладают однородной структурой, легко окрашиваются. Ольха стоит дешевле, обладает рядом достоинств: устойчивость к влаге, быстрая сушка без деформаций, и приятный аромат. Сосна – прочный материал, устойчивый к ударам, большому весу, считается гипоаллергенной древесиной.

• Размер. Правильная длина – на 12-15 см больше роста человека. Ширина должна спокойно вмещать руки, согнутые в локтях, так, чтобы они не свисали. Оптимальная и комфортная для ног высота – 50 см.

• Конструкция. Классическое основание имеет расстояние между каркасом и полом, что обеспечивает проветривание матраса. Кровать с ящиком для хранения белья – практичный вариант для квартир с малой квадратурой, но ограничивающий воздухообмен.

• Каркас из деревянных ламелей обладает ортопедическими свойствами; из металлических решеткой и пружин – более прочные, но без ортопедических свойств.

Ориентируясь на свойства разных типов конструкций, легче сделать покупку по своим потребностям и бюджету.

Кровать Сильвана Плюс

Стильные и функциональные кровати от КЛен

В ассортименте магазине КЛен можно найти стильные и практичные модели кроватей с простым оформлением и удобным функционалом от производителя К'Лен. Изделия имеют нейтральный дизайн, который легко сочетается с интерьерами разных стилей. Надежные и простые механизмы облегчают ежедневное пользование мебелью, а также обслуживание и ремонт (если в этом возникает необходимость).

В каталоге можно приобрести изделия классического типа с простой конструкцией без дополнительных оснащений. Например, модель Каролина имеет простую конструкцию с обычным основанием без ниши для вещей, но при потребности ее можно дополнительно установить. Декоративных элементов нет, изголовье изготовлено из массива, ухаживать за такой мебелью несложно.

Деревянная кровать Каролина

В магазине также есть модели с расширенными возможностями. Например, кровать Николь имеет ящики для хранения вещей, а также встроенное освещение на изголовье. Мебель не обязательно дополнять тумбами по бокам благодаря этому элементу. Все это сочетается с приятной теплой цветовой гаммой натурального дерева, а также простым лаконичным дизайном.

В интернет-магазине можно найти много других моделей кроватей, выполненных в разном дизайне. Некоторые изделия можно приобрести в комплекте с тумбами и другой мебелью, имеющей единый стиль. Качественные фотографии главных элементов конструкции позволяют оценить особенности и достоинства каждого варианта кровати, и выбрать свою покупку.