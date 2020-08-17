Помощь специалистов КЛен в выборе деревянной кровати

 
Ексклюзивы
1/5
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Просмотров: 189
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Просмотров: 441
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 504
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 2619
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 2367
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 558
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1341
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 945
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2403
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1512
Фото
Все фото
3
13
3
4
19
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Видео
Все видео
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1746
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 945
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1800
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 774
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2403
Колонка
Лілія Дворецька
Лілія Дворецька
18 августа 2020
Просмотров: 0
Ніщо твоє не належить тобі
– Ідеш на змагання з плавання. Крапка, – каже мені 8-річній вожата в дитячому таборі десь під Києвом влітку 1997-го. Попри сльози й ...
вторник, 18 августа 2020 15:55

Помощь специалистов КЛен в выборе деревянной кровати

  Комментировать
  Деревянная кровать Каролина
Деревянная кровать Каролина

Деревянные кровати – классический вариант мебели для спальни. Натуральные материалы всегда в цене среди потребителей, так как не наносят вред здоровью, а также долго служат без специфического ухода. Приятный аромат древесины положительно влияет на сон – самое главное предназначение кровати.

Однако, деревянные кровати имеют высокую стоимость, и поскольку это покупка на долгие годы, ее стоит сделать обдуманно, с учетом всех за и против. Специалисты интернет-магазина КЛен помогают разобраться в тонкостях покупки мебели. Перед покупкой полезно рассмотреть рекомендации по выбору кровати из дерева, а также обзор товара и его преимуществ.

Рекомендации специалистов КЛен по выбору кроватей из массива

Покупателю нужно оценить предложения магазина с точки зрения следующих критериев:

• Порода древесины. От типа материала зависит устойчивость к условиям эксплуатации, особенности ухода, долговечность и цена. Самые прочные – дуб и бук, обладают однородной структурой, легко окрашиваются. Ольха стоит дешевле, обладает рядом достоинств: устойчивость к влаге, быстрая сушка без деформаций, и приятный аромат. Сосна – прочный материал, устойчивый к ударам, большому весу, считается гипоаллергенной древесиной.

• Размер. Правильная длина – на 12-15 см больше роста человека. Ширина должна спокойно вмещать руки, согнутые в локтях, так, чтобы они не свисали. Оптимальная и комфортная для ног высота – 50 см.

• Конструкция. Классическое основание имеет расстояние между каркасом и полом, что обеспечивает проветривание матраса. Кровать с ящиком для хранения белья – практичный вариант для квартир с малой квадратурой, но ограничивающий воздухообмен.

• Каркас из деревянных ламелей обладает ортопедическими свойствами; из металлических решеткой и пружин – более прочные, но без ортопедических свойств.

Ориентируясь на свойства разных типов конструкций, легче сделать покупку по своим потребностям и бюджету.

  Кровать Сильвана Плюс
Кровать Сильвана Плюс

Стильные и функциональные кровати от КЛен

В ассортименте магазине КЛен можно найти стильные и практичные модели кроватей с простым оформлением и удобным функционалом от производителя К'Лен. Изделия имеют нейтральный дизайн, который легко сочетается с интерьерами разных стилей. Надежные и простые механизмы облегчают ежедневное пользование мебелью, а также обслуживание и ремонт (если в этом возникает необходимость).

В каталоге можно приобрести изделия классического типа с простой конструкцией без дополнительных оснащений. Например, модель Каролина имеет простую конструкцию с обычным основанием без ниши для вещей, но при потребности ее можно дополнительно установить. Декоративных элементов нет, изголовье изготовлено из массива, ухаживать за такой мебелью несложно.

  Деревянная кровать Каролина
Деревянная кровать Каролина

В магазине также есть модели с расширенными возможностями. Например, кровать Николь имеет ящики для хранения вещей, а также встроенное освещение на изголовье. Мебель не обязательно дополнять тумбами по бокам благодаря этому элементу. Все это сочетается с приятной теплой цветовой гаммой натурального дерева, а также простым лаконичным дизайном.

В интернет-магазине можно найти много других моделей кроватей, выполненных в разном дизайне. Некоторые изделия можно приобрести в комплекте с тумбами и другой мебелью, имеющей единый стиль. Качественные фотографии главных элементов конструкции позволяют оценить особенности и достоинства каждого варианта кровати, и выбрать свою покупку.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Помощь специалистов КЛен в выборе деревянной кровати». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
августа

Основали первую награду независимой Украины

Президента взяли под домашний арест

Из Крыма начали выселять людей

Украинцы и поляки договорились о перемирии

Из Москвы в Запорожье прибыли 2 самолета со взрывчаткой

Родился "убийца" Моцарта

Добровольческие батальоны попытались взять под контроль Иловайск

Миллионер скрылся с места смертельной аварии

Самое читаемое
На границе с Украиной нашли &quot;кладбище&quot; военной техники РФ
На границе с Украиной нашли "кладбище" военной техники РФ
10
 Просмотров: 27613
Показали животных, сорвавших генетический джекпот
Показали животных, сорвавших генетический джекпот
15
 Просмотров: 12276
Оккупанты в Крыму начали издавать газету на украинском языке. Крымчане считают, что это провокация
Оккупанты в Крыму начали издавать газету на украинском языке. Крымчане считают, что это провокация
 Просмотров: 8163
Окончание войны Путиным и слезы русских матерей - Кравчук сделал заявление касательно Донбасса
Окончание войны Путиным и слезы русских матерей - Кравчук сделал заявление касательно Донбасса 1 Просмотров: 6633
Из Москвы в Запорожье прибыли 2 самолета со взрывчаткой
Из Москвы в Запорожье прибыли 2 самолета со взрывчаткой
 Просмотров: 5580
Новости компаний
Какое средство поможет избавиться от клопов в квартире?
Какое средство поможет избавиться от клопов в квартире? Просмотров: 36
Букеты цветов, которые надо успеть подарить летом
Букеты цветов, которые надо успеть подарить летом Просмотров: 45
Как подключить оплату для сайта на Bitrix
Как подключить оплату для сайта на Bitrix Просмотров: 9
Андрей Чепик - абсурд или сумасшествие? Вся правда о The Best Marketing
Андрей Чепик - абсурд или сумасшествие? Вся правда о The Best Marketing 1 Просмотров: 81
Без очередей и стрессов: как быстро и качественно пройти медосмотр в школу или детский сад
Без очередей и стрессов: как быстро и качественно пройти медосмотр в школу или детский сад Просмотров: 513
Больше всего комментируют
6
Лукашенко огорчила позиция "родной Украины"
3
Кузьме дали Героя Украины
2
"Шахтёр" позорно проиграл полуфинальный матч Лиги Европы
1
В Сомали боевики атаковали отель: более 10 погибших
1
Окончание войны Путиным и слезы русских матерей - Кравчук сделал заявление касательно Донбасса
Голосов: 1976
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua