Полноценный корм для животных можно получить, выбрав качественную специализированную технику

Пожалуй, каждому фермеру знакома ситуация, когда выходит из строя техника. Особенно неприятно это может быть во время процесса приготовления полнорационных кормов для животных. Животные теряют качественный корм и прирост, а фермеры, как и обычные хозяева, теряют время и прибыль. Но выход есть это - купить качественное оборудование для изготовления комбикормов от надежного производителя.

Компания МАРОЛ Украина - это развитий и оперативный партнер. Который с самого начала основания фирмы выбрал путь бескомпромиссного качества, открытости и клиентоориентовности.

Изготовить полнорационные корма для животных поможет надежная техника от МАРОЛ Украины, фирма является официальным представителем польской компании-производителя M-ROL

В течение десятилетий специалисты компании накопили бесценный опыт для своих клиентов. Лучшие разработчики создали оборудование, которое легко интегрируется и быстро приносит прибыль. Благодаря этому компания МАРОЛ Украина сотрудничает с более чем 10 000 хозяйств на территории Украины и других стран.

К Вашим услугам оборудования для кормоприготовления в условиях малых и средних с/х:

1) Комбикормовые линии производительностью от 500 кг/час.

2) Молотковые дробилки всасывающе-нагнетательные для переработки зерна на дерть производительностью от 800 до 2200 кг / час.

3) Смесители сыпучих кормов емкостью от 500 до 2000 кг. Которые позволяют вымешивать 1% премикс на 97%

4) Шнековые транспортеры для вертикального и горизонтального перемещения зерна.

5) Весовые дозаторы кормов.

6) Сено / соломоизмельчители.

7) Плющилки зерна.

8) Оригинальные запчасти всегда в наличии.

Изготовить полнорационные корма для животных поможет надежная техника от МАРОЛ Украины, фирма является официальным представителем польской компании-производителя M-ROL

Мы предлагаем превосходное соотношение цены и качества.

Кроме того, заказав продукцию в компании МАРОЛ Украины Вы будете удивлены, насколько быстро и оперативно приняли, обработали и выполнили заказ. Доставят оборудования пунктуально, выдержав все сроки, а также смонтируют его и проведут инструктаж.

Итак, выбрав компанию МАРОЛ Украины Вы сможете получить квалификационную консультацию по продукции, технологии производства и поставки. Отличные специалисты посоветуют, объяснят и подберут то, что нужно именно Вам.

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