Полноценный корм для животных можно получить, выбрав качественную специализированную технику

 
Ексклюзивы
1/5
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
1 Просмотров: 144
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 2682
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 4734
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 711
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 3726
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
1 Просмотров: 2655
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 2223
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 999
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1476
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1242
Фото
Все фото
13
3
4
19
5
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Видео
Все видео
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Интервью
1/5
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 2682
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 711
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 3726
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1863
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1242
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
11 мая 2020
Просмотров: 162
Настав час бити пенальті
У кар'єрі практично всіх видатних футбольних нападників-бомбардирів настає час, коли вони починають бити одинадцятиметрові. На початку зіркового ...
вторник, 12 мая 2020 10:49

Полноценный корм для животных можно получить, выбрав качественную специализированную технику

  Комментировать

Пожалуй, каждому фермеру знакома ситуация, когда выходит из строя техника. Особенно неприятно это может быть во время процесса приготовления полнорационных кормов для животных. Животные теряют качественный корм и прирост, а фермеры, как и обычные хозяева, теряют время и прибыль. Но выход есть это - купить качественное оборудование для изготовления комбикормов от надежного производителя.

Компания МАРОЛ Украина - это развитий и оперативный партнер. Который с самого начала основания фирмы выбрал путь бескомпромиссного качества, открытости и клиентоориентовности.

  Изготовить полнорационные корма для животных поможет надежная техника от МАРОЛ Украины, фирма является официальным представителем польской компании-производителя M-ROL
Изготовить полнорационные корма для животных поможет надежная техника от МАРОЛ Украины, фирма является официальным представителем польской компании-производителя M-ROL

В течение десятилетий специалисты компании накопили бесценный опыт для своих клиентов. Лучшие разработчики создали оборудование, которое легко интегрируется и быстро приносит прибыль. Благодаря этому компания МАРОЛ Украина сотрудничает с более чем 10 000 хозяйств на территории Украины и других стран.

К Вашим услугам оборудования для кормоприготовления в условиях малых и средних с/х:

1) Комбикормовые линии производительностью от 500 кг/час.
2) Молотковые дробилки всасывающе-нагнетательные для переработки зерна на дерть производительностью от 800 до 2200 кг / час.
3) Смесители сыпучих кормов емкостью от 500 до 2000 кг. Которые позволяют вымешивать 1% премикс на 97%
4) Шнековые транспортеры для вертикального и горизонтального перемещения зерна.
5) Весовые дозаторы кормов.
6) Сено / соломоизмельчители.
7) Плющилки зерна.
8) Оригинальные запчасти всегда в наличии.

  Изготовить полнорационные корма для животных поможет надежная техника от МАРОЛ Украины, фирма является официальным представителем польской компании-производителя M-ROL
Изготовить полнорационные корма для животных поможет надежная техника от МАРОЛ Украины, фирма является официальным представителем польской компании-производителя M-ROL

Мы предлагаем превосходное соотношение цены и качества.

Кроме того, заказав продукцию в компании МАРОЛ Украины Вы будете удивлены, насколько быстро и оперативно приняли, обработали и выполнили заказ. Доставят оборудования пунктуально, выдержав все сроки, а также смонтируют его и проведут инструктаж.

Итак, выбрав компанию МАРОЛ Украины Вы сможете получить квалификационную консультацию по продукции, технологии производства и поставки. Отличные специалисты посоветуют, объяснят и подберут то, что нужно именно Вам.

Для связи с нами можете использовать следующие удобные для Вас источники:

Телефоны: +380 (98) -406-05-82, +380 (95) 806-67-52
Факс +380 (3842) 907-66
Viber +380 (97) 645-00- 21
WhatsApp +380 (97) 645-00-21
e-mail: [email protected]
сайт http://marol.pp.ua

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Полноценный корм для животных можно получить, выбрав качественную специализированную технику». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
мая

Мобилизованы юноши захватили военные склады и город

Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне

Слава Украине - президент США поблагодарил украинцев

Медиков начали награждать медалями за храбрость

"Воздушный мост": как спасали немцев после войны

Самое читаемое
На бывшем арсенале в России сдетонировали снаряды, люди бегут
На бывшем арсенале в России сдетонировали снаряды, люди бегут
12
 Просмотров: 36054
Укрзализныця проанонсировала запуск в мае пригородных электричек
Укрзализныця проанонсировала запуск в мае пригородных электричек Просмотров: 26055
Россия и Китай объединяются против Запада, а в Украине реваншисты подняли головы: 5 блогов недели
Россия и Китай объединяются против Запада, а в Украине реваншисты подняли головы: 5 блогов недели
 4 Просмотров: 17505
Зеленский заменил безвиз на &quot;безвыезд&quot; - Геращенко
Зеленский заменил безвиз на "безвыезд" - Геращенко Просмотров: 13275
Сексуальная украинская диджейка снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца
Сексуальная украинская диджейка снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца
10
 Просмотров: 12906
Новости компаний
Модернизация iMac — новая жизнь моноблока Apple
Модернизация iMac — новая жизнь моноблока Apple Просмотров: 90
Проблему с транспортом можно решить на время карантина
Проблему с транспортом можно решить на время карантина 1 Просмотров: 486
Назвали лучшую охранную компанию Украины
Назвали лучшую охранную компанию Украины Просмотров: 369
Родителям на заметку: как развить умственные и творческие способности малыша
Родителям на заметку: как развить умственные и творческие способности малыша Просмотров: 126
Почему эксперты рекомендуют переходить с контактных линз на очки?
Почему эксперты рекомендуют переходить с контактных линз на очки? Просмотров: 369
Больше всего комментируют
4
Россия и Китай объединяются против Запада, а в Украине реваншисты подняли головы: 5 блогов недели
4
"Экс-азовец" Кравченко обвинил Белецкого в отмывании партийных денег: детали
3
Восемь альпинистов погибли во время шторма
3
"Агенты Кремля": в Тернополе "кровью" расписали Российскую церковь
2
ОП не публикует петицию с просьбой отозвать заявление Зеленского на Звиробий и Федыну - волонтер Гай
Голосов: 84
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua