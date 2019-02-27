Подари любимой незабываемые впечатления: 100 и 1 уникальная процедура

 
Ексклюзивы
1/5
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Просмотров: 36
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 180
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 576
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
1 Просмотров: 1584
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1242
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 684
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
3 Просмотров: 2772
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Просмотров: 1476
Как избавиться от ям на дорогах
Как избавиться от ям на дорогах
Просмотров: 522
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
Просмотров: 1971
Фото
Все фото
13
3
4
19
5
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Видео
Все видео
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Интервью
1/5
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 180
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1242
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1296
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4257
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
Просмотров: 2943
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 февраля 2019
3 Просмотров: 1143
Продати піаніно
Точно пригадую, що я впирався як міг. Вісім років тому дружина вирішила, що донька — майбутній музикант. — Треба купити піаніно, ...
среда, 27 февраля 2019 17:02

Подари любимой незабываемые впечатления: 100 и 1 уникальная процедура

  Комментировать

Уникальным местом, где возможно получить незабываемые эмоции, является санаторий "Подолье", географически расположенный в центре Украины.

Весенняя пора всегда побуждает к обновлению, придает надежду на лучшее будущее. Недаром, женский праздник 8 марта отмечается именно в эту пору года. Все женщины в канун праздника мечтают, получить подарки, цветы и особое внимание от мужчин. Но существуют другие полезные и незабываемые вещи, которые могут продлить праздничное настроение на много лет. При этом одновременно развлечься, отдохнуть и оздоровиться.

  Санаторий "Подолье" имеет все необходимое для того, чтобы одновременно развлечься, отдохнуть и оздоровиться
Санаторий "Подолье" имеет все необходимое для того, чтобы одновременно развлечься, отдохнуть и оздоровиться

Добраться к санаторию из любого региона Украины – не сложно. А попав один раз в сказочную атмосферу, созданную природными условиями расположения санатория, вам захочется возвращаться сюда при любом удобном случае. А еще профессиональный персонал, новейшее медицинское оборудование, бассейн, процедурный комплекс – более 100 процедур, комфортабельные номера для проживания, паркинг, охрана, питание на любой вкус и возраст.

Дополнительным аргументом является сезонная потребность организма в преодолении негативных факторов, вызванных зимним периодом. В это время года прогрессирует авитаминоз, что ухудшает иммунную систему человека, гиподинамия вызывает нарушение функций организма – опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, пищеварения, обостряются хронические болезни и тому подобное.

  Санаторий "Подолье" имеет все необходимое для того, чтобы одновременно развлечься, отдохнуть и оздоровиться
Санаторий "Подолье" имеет все необходимое для того, чтобы одновременно развлечься, отдохнуть и оздоровиться

Высококвалифицированные медицинские специалисты мирового уровня, которые работают в санатории "Подолье", защитят ваш организм от болезней и повысят иммунитет. Необходимо только вовремя обратиться к ним. Не медлите – звоните именно сейчас.

Чтобы приумножить положительный результат и получить незабываемые впечатления, лучше посетить санаторий "Подолье" вдвоем со своей любимой, и отпраздновать 8 марта в необычных условиях.

  Санаторий "Подолье" имеет все необходимое для того, чтобы одновременно развлечься, отдохнуть и оздоровиться
Санаторий "Подолье" имеет все необходимое для того, чтобы одновременно развлечься, отдохнуть и оздоровиться

Information:
Справка:
booking : +38 (067) 23-23-415
Бронирование: (067) 23-23-415
"Sanatorium" Podillya ", 10, Kurortna Street, Khmilnyk, Vinnitsa region
ООО "Санаторий " Подолье", ул. Курортная, 10, м. Хмельник Винницкой области
http://radon.com.ua

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Подари любимой незабываемые впечатления: 100 и 1 уникальная процедура». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
февраля

"Именно Путин развязал войну в Украине" - убили одного из самых заметных критиков путинского режима

217 назад основали Полтавскую губернию

27 февраля нельзя ходить к врачу: приметы на день

Изверг отрезал голову своей знакомой

В конюшне имени Берии сожгли чеченцев

Луценко отправили за решетку на 4 года

У Лиз Тейлор даже коты имели бриллиантовые ошейники

Самое читаемое
Любомир Гузар в детстве, во время венчания и застолья - показали жизнь Блаженнейшего в фотографиях
Любомир Гузар в детстве, во время венчания и застолья - показали жизнь Блаженнейшего в фотографиях
33
 Просмотров: 38991
Какими были самые красивые женщины ХХ века: фото
Какими были самые красивые женщины ХХ века: фото
9
 Просмотров: 30348
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
7
 Просмотров: 18736
Вырезали, сварили и вернули на место: украинские врачи провели уникальную операцию
Вырезали, сварили и вернули на место: украинские врачи провели уникальную операцию Просмотров: 17325
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту 1 Просмотров: 13123
Новости компаний
В "Лювене" учат быть здоровым по оригинальной методике
В "Лювене" учат быть здоровым по оригинальной методике Просмотров: 36
Как приобрести самый выгодный горящий тур
Как приобрести самый выгодный горящий тур Просмотров: 261
Гироборды: 7 лайфхаков для новичков
Гироборды: 7 лайфхаков для новичков
7
 Просмотров: 27
Место для шоппинга: мультибрендовый магазин Saks`85
Место для шоппинга: мультибрендовый магазин Saks`85 Просмотров: 27
Обучение без стресса: почему стоит выбрать дистанционное образование
Обучение без стресса: почему стоит выбрать дистанционное образование Просмотров: 144
Больше всего комментируют
9
Порошенко заговорил о полномасштабной войне с Россией
8
Окружение Порошенко разворовывало оборонку и торговало с Россией - СМИ
8
Freedom-jazz girls band отказались участвовать в Евровидении
7
Газ может подешеветь в 2 раза
6
Украина не будет участвовать в Евровидении-2019
Голосов: 75
Голосование Кто бы наилучше представил Украину на Евровидении 2019 в Тель-Авиве?
  • Freedom Jazz
  • Yuko
  • Maruv
  • Brunettes Shoot Blondes
  • KAZKA
  • Анна-Марія
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua