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понедельник, 18 октября 2021 16:40

Почему все сходят с ума от кигуруми и что это такое?

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Все чаще при выборе домашней одежды покупатели отдают предпочтение кигуруми. Эта простая по конструкции пижама привлекает не только оригинальным внешним видом, но и максимальным удобством. Она словно создана для комфорта!

Что представляет собой пижама кигуруми и почему она настолько популярна? Это комбинезон с глубоким капюшоном, покрывающий все тело. Главное его отличие от классических пижам - оригинальный дизайн. Кигуруми изготавливают в виде различных животных, мультипликационных персонажей и героев медиа-индустрии. В Японии, которая является родиной кигуруми, такие пижамы появились в 90-х годах 20 века и сразу же нашли своих почитателей. В Украине мода на кигуруми появилась не так давно, но достаточно быстро завоевала большое число потребителей.

  На что обращать внимание при выборе кигуруми
На что обращать внимание при выборе кигуруми

Изначально пижамы-кигуруми использовались японскими аниматорами на различных мероприятиях - вечеринках, маскарадах, фестах. Но уже очень скоро этот тип одежды стал активно использоваться в качестве домашней одежды и костюма для сна. И не удивительно, ведь с комфортом кигуруми сложно спорить.

Почему люди во всем мире носят кигуруми

Первое, что привлекает покупателей в ярких пижамах - их дизайн. Комбинезоны в виде различных животных не оставляют равнодушными поклонников аниме, мультфильмов и различных комиксов. Но внешний вид - не единственное достоинство этих практичных текстильных изделий. Покупатели отмечают ряд несомненных преимуществ кигуруми:

● многофункциональность - в такой одежде можно отдыхать, спать, заниматься домашними делами, посещать вечеринки;
● комфорт - для пошива используются мягкие ткани, не создающие неудобств для тела, а свободный крой обеспечивает свободу движений;
● цена - стоимость кигуруми не слишком высока, благодаря чему купить пижаму могут люди с разным достатком.

Для пошива кигуруми производители используют разные ткани. В большинстве случаев - флис и велофлис, реже - хлопок. Хлопковые изделия носят в теплое время года. Недостаток такой одежды - она плохо держит форму и утрачивает самое важное качество кигуруми - схожесть одетого в него человека с выбранным персонажем.

Флис и велофлис - теплые, мягкие, приятные для тела материалы. Ткань создана с применением синтетических волокон, она более плотная, пушистая, отлично держит форму и повышает привлекательность пижамы. Это гипоаллергенные материалы, не вызывающие раздражения кожного покрова. Они хорошо вентилируются, тело в комбинезоне не потеет, дышит. Стирать такие изделия очень легко, они не деформируются, быстро сохнут, не нуждаются в глажке. Флисовая одежда теплая, мягкая, комфортная.

В составе велофлиса еще больше синтетических волокон, благодаря чему он еще более мягкий и пушистый. Ткань отлично отводит влагу, держит тепло, не мнется. Это самый практичный выбор материала для пошива кигуруми. Флисовые и велофлисовые модели пользуются огромной популярностью у потребителей.

На что обращать внимание при выборе кигуруми

Подбирать кигуруми следует с учетом нескольких важных критериев:

● материал и фасон - подумайте, в какое время года вы будете носить пижаму - можно купить кигуруми из более легких тканей, с короткими рукавами, которая подойдет для лета, а можно - плотную теплую модель, способную согреть даже в самые сильные морозы;
● размер - кигуруми неплотно прилегает к телу, это комбинезоны свободного кроя, но их стоит подбирать с учетом размерной сетки, которая у каждого производителя своя;
● дизайн и расцветка - моделей кигуруми очень много, поэтому найти именно тот вариант, который соответствует вашим предпочтениям, не составит труда.

Какие кигуруми пользуются наибольшим спросом? Это разные виды единорогов (любимые модели девочек всех возрастов), Стич, скелеты, животные - тигры, медведи, панды, жирафы и др. Кигурумки чаще всего выполняют в стиле унисекс, поэтому одна и та же модель подойдет и девочкам, и мальчикам.

Почему стоит купить кигуруми? Это приятный подарок как для ребенка, так и для взрослого человека. Подумайте сами - мало кто носит дома деловые костюмы и вечерние платья. Удобный, мягкий, свободный, теплый комбинезон - отличное решение для носки в качестве домашней одежды или пижамы. А на костюмированной вечеринке в таком наряде сложно остаться незамеченным!

Кигуруми помогает создать теплую семейную атмосферу. Подберите смешные модели одежды для всех членов семьи и увидите, насколько чаще стали появляться на лицах домашних улыбки. Это не просто пижамы - это отличное настроение и комфорт, от которых вы уже не сможете отказаться. Для создания полного образа можно купить в комплект к комбинезону тапки в форме лап выбранного вами персонажа. Наденьте капюшон и стильный образ для отдыха готов.

Источник статьи: Интернет магазин кигуруми - https://www.kigurumki.com.ua/

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