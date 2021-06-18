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пятница, 18 июня 2021 12:10

Почему натяжные потолки – идеальный вариант для квартиры?

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Почему натяжные потолки – идеальный вариант для квартиры?
Профеcиональный и надежный монтаж натяжного потолка в Киеве и области выполняют специалисты компании Art Decor

Современный рынок строительных материалов предлагает десятки вариантов обустройства потолка в помещении. Это традиционный гипсокартон, гипсовая и цементная штукатурки на металлической сетке, деревянная и ПВХ-вагонка, ткань, подвесные потолки, композитные панели, стекло, ПВХ-пленка и тому подобное. У каждого материала есть десятки разновидностей исполнения, цветов, фактур, особенностей. Потребитель может выбрать в целом из сотен вариантов, на любой вкус, кошелек и предпочтения. Все они имеют свои особенности, выгоды, недостатки. Разобраться крайне нелегко.

Так почему же 80% всех людей выбирают натяжные потолки, то есть потолки из ПВХ-пленки?

Ответом является 10 причин:

1. Потолок из ПВХ-пленки – самый дешевый в обустройстве. "Квадрат" стоит от 170 грн. Ни один другой материал не стоит так дешево. "Под ключ" обходится минимум в несколько раз дороже.

2. Натяжной потолок – самый дешевый в обслуживании. Потолки из гипсокартона, вагонки, панелей, штукатурки постоянно нужно обслуживать. Даже самые качественные со временем растрескиваются, осыпаются, провисают. Их надо каждые 3-4 года подшпаклевывать, подкрашивать, ремонтировать. Натяжной потолок служит до 25 лет без обслуживания. Ему ничего не нужно делать. Разве мыть, если со временем загрязнится.

3. Натяжной потолок – быстро монтируется. Устройство потолка в 3-комнатной квартире бригада мастеров выполняет за 1 день.

4. Натяжной потолок монтируется чисто, без пыли, шума и грязи. Его устанавливают, когда весь ремонт сделан. Часто - когда люди живут в доме.

5. Потолок из ПВХ-пленки скрывает все коммуникации. Гипсовая или цементная штукатурка этого не предусматривают, при монтаже каркаса для гипсокартона коммуникации мешают.

6. Натяжной потолок уберегает дом от затопления соседями сверху. Потолок в одной комнате площадью 16 "квадратов" выдерживает до 1 кубометра воды. После провисания устанавливается на свое место, без больших капиталовложений.

7. Натяжной потолок имеет больше разновидностей и вариантов оформления. Глянцевые, матовые, сатиновые, однотонные, двухтонные, с рисунком. Одноярусные, двухярусные, с подиумом по периметру. В сочетании с гипсокартоном можно выполнить тысячи различных вариантов, композиций.

8. Потолок из ПВХ трудно повредить. Не боится пробки от бутылки с шампанским, пара, влаги, сквозняка. Чего не скажешь о других вариантах обустройства потолков. Пленку можно только порезать острым ножом.

9. Натяжной потолок забирает меньше места. При профессиональном монтаже занимает 3-4 см пространства. Для обустройства гипсокартонного или подвесного потолков нужно в несколько раз больше.

10. Натяжные потолки – безопасные. Хозяевам не стоит бояться, что во время малейшего землетрясения им на голову упадет штукатурка, кусок гипсокартона или вагонка.

Профеcиональный и надежный монтаж натяжного потолка в Киеве и области выполняют специалисты компании Art Decor.

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