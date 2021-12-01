Площадка УУБ – лидер на рынке земельных торгов по количеству привлеченных участников

В ноябре стартовали земельные торги на электронных аукционах Прозорро.Продажи. В первый месяц здесь состоялось почти 160 успешных аукционов. Среди лотов были как участки для продажи, так и земли сельскохозяйственного назначения, которые передавали в аренду.

Безусловным лидером месяца по количеству привлеченных и подготовленных к земельным аукционам участников стала площадка Украинской универсальной биржи. Здесь на старте торгов работало около 70 потенциальных арендаторов и покупателей. И это на треть больше, чем у ближайшего конкурента.

Среди самых заметных аукционов, где победили участники на площадке УУБ, были достаточно конкурентные торги за два участка в 10 и 12 га Верхнеднепровского городского совета. В обоих аукционах за сельскохозяйственные наделы конкурировало по 12 потенциальных арендаторов.

"Гордимся, что почти четверть победителей земельных торгов – это арендаторы, работавшие через площадку УУБ. А это свидетельствует о профессиональности менеджеров, сопровождающих на всех этапах подготовки к торгам, и удобстве наших сервисов. Среди последних – качественная техническая поддержка, постоянные онлайн обучение для участников земельных торгов, разъяснительные видео в YouTube, мобильные Земельные боты в Вайбер и Телеграмме, которые найдут лот по необходимым параметрам и т.д.", – заключает директор ООО "Украинская универсальная биржа" Сергей Гладкий.

Всего за 2 месяца земельных торгов на Прозорро.Sale объявлено около 1400 аукционов по продаже и аренде участков в разных регионах Украины. Просмотреть лоты и найти нужный можно на площадке Украинской универсальной биржи. Здесь можно сразу зарегистрироваться и подать свое предложение на торги. Менеджеры площадки помогут подготовиться к аукциону и выработать победную стратегию.

Расширяйте границы своих угодий и развивайте бизнес с лидером рынка земельных торгов – площадкой Украинской универсальной биржи.