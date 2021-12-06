Онлайн телевидение от IPnet - выбор в пользу технологичности и качественного сервиса

 
Ексклюзивы
1/5
Самый длинный рейд в истории и самое большое количество женщин: 30 поразительных фактов о ВСУ
Самый длинный рейд в истории и самое большое количество женщин: 30 поразительных фактов о ВСУ
Просмотров: 621
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
Просмотров: 5976
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
1 Просмотров: 1404
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Просмотров: 1161
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Просмотров: 4113
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
3 Просмотров: 1152
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
Просмотров: 1494
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Просмотров: 1449
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
Просмотров: 972
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Просмотров: 1458
Фото
Все фото
3
6
3
3
3
Выбор стола на кухню: 5 советов
Выбор стола на кухню: 5 советов
Впервые пресс-конференция национальной сборной Украины по футболу состоялась на территории партнера - Львовской пивоварни
Впервые пресс-конференция национальной сборной Украины по футболу состоялась на территории партнера - Львовской пивоварни
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Как подобрать мягкий уголок на кухню?
Как подобрать мягкий уголок на кухню?
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Видео
Все видео
Ищете, где сделать экспресс-тест на коронавирус в Киеве?
Ищете, где сделать экспресс-тест на коронавирус в Киеве?
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Интервью
1/5
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5436
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1116
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 2538
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3726
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 909
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
03 декабря 2021
Просмотров: 882
Потяг за розкладом
У думці спливли слова анекдоту. Давнього, ще радянського, бо й як йому було не спливти. За останній місяць я вкотре мав справу із залізницею і весь ...
понедельник, 06 декабря 2021 12:57

Онлайн телевидение от IPnet - выбор в пользу технологичности и качественного сервиса

  Комментировать

У современного украинца есть множество вариантов получения новостей и проведения досуга, не выходя из дома - интернет-СМИ, социальные сети, развлекательные YouTube-каналы. Но все же телевидение по-прежнему остается одним из любимых способов времяпровождения. И не уступает оно в гонке за внимание аудитории как раз потому, что сегодня это не только широкий ассортимент контента под самые разные запросы, но и высокое качество предоставления самой услуги, что позволяет получать реальное удовольствие за просмотром телешоу, фильмов или новостей. IPnet телевидение имеет целый ряд преимуществ с которыми предлагаем разобраться подробнее.

Что это за компания - IPnet

Выбирая домашнее интернет-телевидение для себя и своей семьи, хочется быть уверенным, что ни футбольный матч не прервется на самом интересном месте, ни в любимом сериале не будет упущена ни одна важная реплика из-за сбоев и неполадок на линии. Поэтому лучше заказывать услугу цифрового телевидения у проверенного поставщика с опытом работы более 18 лет! Место расположения компании IPnet - Киев, и будучи локальным оператором, компания гарантирует лучший сервис и бесперебойный интернет в вашем доме. Компания также гарантирует поддержу технической службы при возникновении любых вопросов, к примеру, если вы захотите больше узнать о возможностях своего цифрового ipnet тв, поменять тариф или подключить дополнительные услуги. Надежность и качество - принципы, которые обеспечивают IPnet отзывы довольных клиентов и годы сотрудничества практически с каждым из них. Многие новые пользователи приходят за цифровым телевидением в IPnet по рекомендации. А ведь если компанию рекомендуют своим друзьям, то она точно предоставляет и достойный сервис, и высокое качество каждой услуги.

  online tv ipnet ua
online tv ipnet ua

IPnet телевидение: главные преимущества

1. Доступ к просмотру телевизионных программ не только по телевизору, но и с помощью планшета, ноутбука, смартфона. Такая возможность особенно актуальна, когда находишься в дороге и нужно занять время. Или когда ты в путешествии без доступа к ТВ, а пропускать любимое шоу не хочется. Кроме того, IPnet tv онлайн доступно на всех платформах современных телевизоров - Smart TV, Android TV, Android STB и пр.

2. Большой выбор каналов в айпинет тв онлайн. Спорт, музыка, детские программы, фильмы и сериалы, образовательные телепередачи, юмористические и тревел-шоу - все, чего пожелает душа доступно благодаря интернет-телевидению. Пользователи также могут персонализировать в ipnet список каналов, то есть создать лист из наиболее часто просматриваемых или просто любимых каналов, которые не нужно будет долго искать среди всех имеющихся. Для этого есть специальная опция, которая называется в ipnet iptv плейлист.

3. Возможность просмотра телепередач в записи - еще одна приятная функция, которую часто используют пользователи тв онлайн ipnet. Подключить ее можно дополнительно, воспользовавшись личным кабинетом.

4. Весь сервис в одном месте - чтобы получить информацию о своей подписке и оплатах достаточно авторизоваться и зайти в IPnet tv личный кабинет.

5. Приложение ipnet iptv. Помимо возможности удобно отслеживать средства на счету, в нем также есть и другие полезные функции. Например, можно установить напоминание, если очень хочется посмотреть конкретную телепередачу, но в то же время, нет желания держать в голове время трансляции. Или осуществлять родительский контроль прямо со своего смартфона.

6. Еще одна отличительная особенность ipnet iptv - настройка. Простая процедура, которая помогает оптимизировать весь процесс использования интернет-телевидения под себя для максимального удобства, экономии времени и реального наслаждения современным качеством услуги.

  Киношка ipnet
Киношка ipnet

Кто и почему выбирает тв онлайн от IPnet

Персонализация - главная причина популярности цифрового ТВ в наши дни. Не только старшее поколение, которое давно привыкло получать информацию "из голубого экрана", пользуется этой услугой. Среди молодежи также много поклонников телевидения, только уже в новом онлайн-формате - любимые шоу переместились в смартфоны, планшеты и ноутбуку.

Компания IPnet учитывает задачи всех своих пользователей, независимо от возраста. И именно это помогает ей так долго сохранять положительную репутацию на рынке.

IPnet TV - очень персонализированный сервис. Личный кабинет со всей информацией о платежах, собственные списки каналов и телепередач, удобное приложение, поддержка на всех современных гаджетах, функция родительского контроля - все это делает телевидение комфортным и доступным для каждого.

Не нужно менять свои привычки, чтобы улучшить качество жизни. Окружайте себя действительно достойным сервисом и передовыми технологиями, чтобы проживать каждый новый день в удовольствие.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Онлайн телевидение от IPnet - выбор в пользу технологичности и качественного сервиса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
декабря

День Вооруженных сил Украины: история праздника и планы на будущее

Зрители плевали в воду, в которой плавали россияне. Состоялся самый кровавый матч по водному поло

Нашли бесценный бюст царицы

В школе шпионов учили убивать зонтиком и ручкой

Самое читаемое
Для учебных заведений изменяют карантинные ограничения: подробности
Для учебных заведений изменяют карантинные ограничения: подробности Просмотров: 50211
Экс-возлюбленная Неймара в бикини ошеломляет пышным бюстом и узкой талией
Экс-возлюбленная Неймара в бикини ошеломляет пышным бюстом и узкой талией
10
 Просмотров: 11466
&quot;Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина&quot; – Луценко
"Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина" – Луценко
 5 Просмотров: 11160
Для невакцинированных украинцев начал действовать карантин
Для невакцинированных украинцев начал действовать карантин Просмотров: 9153
Украинцы будут сопротивляться. &quot;Мира&quot; на условиях РФ не будет - сетью распространяется масштабный флешмоб
Украинцы будут сопротивляться. "Мира" на условиях РФ не будет - сетью распространяется масштабный флешмоб
 Просмотров: 8199
Новости компаний
Компания MGID назначила нового вице-президента по продажам
Компания MGID назначила нового вице-президента по продажам
Идеальный обеденный стол — какой он?
Идеальный обеденный стол — какой он?
Где купить настоящие кеды Конверс в Украине
Где купить настоящие кеды Конверс в Украине
Зарелизилась третья версия сервиса BMA для партнерского майнинга
Зарелизилась третья версия сервиса BMA для партнерского майнинга
Как получить деньги на новый телефон за несколько месяцев не переплачивая
Как получить деньги на новый телефон за несколько месяцев не переплачивая
Больше всего комментируют
5
"Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина" – Луценко
4
Зеленский уволил Луценко с должности за отказ выдать Цемаха России
3
"Приветствовал и все": Шустер подтвердил, что на его дне рождения был Ахметов
3
В Минобороны объяснили спокойную реакцию Украины на наращивание войск РФ
2
Обсудят безопасность Украины: назвали дату переговоров Байдена и Путина
Голосов: 3033
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть