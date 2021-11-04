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четверг, 04 ноября 2021 12:40

Олександр Костюк - Уникальный Инноватор в IBJJF

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Олександр Костюк - Уникальный Инноватор в IBJJF
Член бразильского клуба ZR Team Олександр Костюк

Олександр Костюк - обладатель поясов по бразильскому и традиционному японскому джиу джитсу стиля Мотоха Йошин Рю. В первой дисциплине у него синий пояс, в последней - черный пояс, шестой дан и статус Рэнши от Главы школы Сокэ Ясумото Акиеши. Украинский спортсмен завоевал 26 медалей в рекордные сроки (около четырех месяцев), выступив в крупнейших турнирах IBJJF глобального уровня. В частности, большое турне по главным американским турнирам принесло Олександру 11 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых медалей на чемпионатах Miami Open, American National, Chicago Open, Orlando Open, PAN, NoGi World и других.

Выдающийся член бразильского клуба ZR Team, Олександр Костюк в сентябре 2021 стал номер 1 по бразильскому джиу-джитсу в рейтинге IBJJF NoGi, М4. Но самое интересное, что Олександр - это настоящий инноватор в мире IBJJF. В частности, боец практикует внедрение японских техник в бразильское джиу-джитсу. Результат - уникальный микс "лучшего от двух миров". Олександр беспрецедентно применяет древние техники страны восходящего солнца в комбинации с универсальными приемами бразильского джиу-джитсу.

Так что продолжаем следить за рейтингом IBJJF (Международной федерации бразильского джиу-джитсу) и ждем новые позиции Олександра в ранжировании. А пока, впереди выступления на главном турнире года - World Master в Лас Вегасе 10-13 ноября. И мы уже можем быть уверены, что опытный тренер Дмитрий Безуглый основательно продумал тактику и стратегию на предстоящий чемпионат. В настоящий момент Олександр проходит подготовку в спортивном лагере во Флориде под руководством Профессора William "Bill" Perez - одного из пионеров ММА и BJJ в США, который готовит борца к новым профессиональным свершениям, достижениям и поединкам повышенной сложности.

У самого Олександра в этом плане настрой максимально боевой и философский. И, скорее всего, как раз таки его философия - это то, что не только позволило спортсмену прийти к ряду сегодняшних достижений, но и приведет к новым свершениям. "Поражение только делает меня сильнее. Поэтому я ожидаю каждый предстоящий бой с полной уверенностью в своих силах и навыках" - говорит украинский борец.

А мы остаемся на связи и ждем новостей от самого бойца и его тренера. Мы уже точно знаем, что это будут крайне насыщенные поединки с применением инновационных техник, за которыми будет более чем интересно наблюдать.

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04
ноября

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