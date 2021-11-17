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Обязательна ли страховка для выезда за границу

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Если вы планируете пересечь границы Украины - заранее побеспокойтесь об оформлении страхового полиса, ведь он вам обязательно понадобится. Сегодня купить страховку для выезда за границу можно не только в офисе СК, но и онлайн, благодаря чему сэкономить немало времени и нервов. Даже если вы верите в лучшее и не хотите страховаться - сделать это придется, иначе о путешествии можно забыть.

Страховой полис - это ваша защита в чужой стране. Он поможет решить финансовые трудности в случае необходимости получения медицинской помощи, а также - разобраться с другими сложностями, которые могут возникнуть на чужбине.

Можно ли путешествовать без страховки? Необходимость приобретения полиса регулируется на законодательном уровне. Отказ от страхования - ваш личный риск. Конечно, на практике проверка наличия полиса производится не всегда. Но если его отсутствие будет обнаружено - ожидайте серьезных проблем.

Зачем нужна страховка

  Страховой полис - это ваша защита в чужой стране
Страховой полис - это ваша защита в чужой стране

Как страхование в офисе, так и страховка онлайн могут подразумевать разные опции. Стандартный набор услуг включает:

● лечение амбулаторно или в стационаре;
● вызов неотложной помощи;
● компенсацию стоимости назначенных врачом препаратов;
● репатриацию тела.

Дополнить базовый полис вы можете по своему желанию. Например, в него можно включить оплату связи, оплату приезда родственника в случае серьезных проблем со здоровьем, получение компенсации при утере багажа, задержке или отмене рейса и других рисках.

В современных реалиях стала актуальна еще одна опция туристического страхования. Это покрытие риска заражения коронавирусом. При покупке базового пакета услуг получить компенсацию при заражении COVID-19 вы не получите, поэтому позаботьтесь о включении данного пункта в договор.

На что следует обращать особое внимание при оформлении страховки для выезда за границу? В первую очередь - на сумму покрытия рисков, на дополнительные (важные для вас) возможности, например, покрытие активностей и экстремальных видов спорта. Внимательно изучите данные об ассистансе - компании, которая будет организовывать помощь в месте вашего пребывания. Не забудьте убедиться в том, что ваш полис действует в стране пребывания.

Как воспользоваться страховкой? При наступлении любого из обозначенных в полисе страховых случаев свяжитесь с ассистансом - номер телефона должен быть указан в вашем договоре. Дальнейшие действия координирует именно партнер страховой компании. Он может вызвать вам врача, назначить прием в клинике, решить другие проблемы, например, связанные с трансфером или сервисом. Ни в коем случае не действуйте самостоятельно - без звонка ассистансу рассчитывать на получение помощи и компенсаций не стоит.

Возмещение по туристической страховке может быть представлено в одном из двух видов. В первом случае компания напрямую взаимодействует с организациями и сама вносит все необходимые оплаты. Во втором - вы оплачиваете услуги и после предоставления всех чеков и квитанций получаете компенсацию в СК.

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Дата
17
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