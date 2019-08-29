Обручальные кольца: приметы и суеверия

Драгоценности всегда собирают вокруг себя сотни мифов, но обручальные кольца можно назвать рекордсменами в этом деле. Как носить символы любви и брака? Когда лучше их покупать? И что значит, если потерял обручальное кольцо? Вместе с ювелирным интернет-магазином "Укрзолото" ответим на самые важные вопросы.

Популярные приметы про кольца

На каждую примету спустя сотни лет после ее возникновения находится логическое объяснение. Но вера в них настолько сильна, что и в ХХI веке многие молодожены не рискуют перешагнуть даже через откровенно странные выдумки. Поговорим детальнее о них!

Какие кольца выбрать для свадьбы? Уже после предложения пара сталкивается с мнением, что гладкие обручальные кольца – идеальная безоблачная супружеская жизнь. А вот лишний декор, вставки или насечки обозначают возможные препятствия на пути к счастью.

Как правильно носить обручальные кольца?

Нельзя в новом браке надевать украшение, которое было переплавлено из старого изделия или обручального кольца. То же самое касается аксессуаров, которые достались по наследству от родителей или дедушек с бабушками: если их совместная жизнь была наполнена испытаниями, вряд ли новой паре сулит что-то хорошее. Если учесть, что драгоценные металлы и камни накапливают негативную энергетику, то такой вариант очень похож на правду.

В ЗАГСе влюбленных ждет еще одна примета: если обручальное кольцо упало, брак будет коротким. Но если списать всё на волнение жениха или невесты?

Как надевать обручальное кольцо? И здесь нашлась головоломка для прекрасной половины пары: девушка должна снять с руки перчатку перед тем, как жених украсит ее безымянный палец символом любви. Иначе влюбленных ждет развод.

А еще на руке невесты не должно быть других колец, кроме главного украшения свадебного дня. Символ брака не должен конкурировать с другими аксессуарами: ни по энергетике, ни по красоте дизайна.

Как правильно носить обручальные кольца?

Можно ли носить чужое обручальное кольцо или давать примерять свое? Ни в коем случае. Иначе рискуете отдать всё счастье другой девушке. А тот, кто носит обручальное украшение с историей, может повторить судьбу прежних владельцев.

Потерянное кольцо – еще один предвестник развода. Хотя есть интересная версия: потерять символ любви в своем доме – признак благополучия. А вот найти обручальное украшение – к скорой свадьбе. Хотя специалисты по энергетике не советуют использовать именно найденное украшение для предстоящей церемонии.

Как правильно носить обручальные кольца?

Еще одна современная примета про обручальное кольцо особенно актуальна! В наше время многие решают не носить ежедневно украшение. Кто-то из-за практических соображений: если работа связана физическим трудом, не хочется портить внешний вид аксессуара. Другие просто не могут привыкнуть к драгоценности на пальце. Но примета говорит, что в таких семьях очень скоро начинается разлад. Поскольку и муж, и жена легко поддаются негативной энергетике и зависти со стороны. А еще могут начаться финансовые проблемы и ощущение постоянной нехватки денег.

Если носить украшение на правой руке не хочется, есть альтернатива: надеть его на цепочку и носить возле сердца.

Примет про обручальные кольца – сотни. Но стоит ли придавать им значение, если вы оба уверены друг в друге и силе собственных чувств? Ukrzoloto советует не зацикливаться на мелочах и верить только в приятное! Самые стойкие суеверия рушатся перед искренностью и настоящей любовью.