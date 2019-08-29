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пятница, 30 августа 2019 10:00

Обручальные кольца: приметы и суеверия

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Драгоценности всегда собирают вокруг себя сотни мифов, но обручальные кольца можно назвать рекордсменами в этом деле. Как носить символы любви и брака? Когда лучше их покупать? И что значит, если потерял обручальное кольцо? Вместе с ювелирным интернет-магазином "Укрзолото" ответим на самые важные вопросы.

Популярные приметы про кольца

На каждую примету спустя сотни лет после ее возникновения находится логическое объяснение. Но вера в них настолько сильна, что и в ХХI веке многие молодожены не рискуют перешагнуть даже через откровенно странные выдумки. Поговорим детальнее о них!

Какие кольца выбрать для свадьбы? Уже после предложения пара сталкивается с мнением, что гладкие обручальные кольца – идеальная безоблачная супружеская жизнь. А вот лишний декор, вставки или насечки обозначают возможные препятствия на пути к счастью.

  Как правильно носить обручальные кольца?
Как правильно носить обручальные кольца?

Нельзя в новом браке надевать украшение, которое было переплавлено из старого изделия или обручального кольца. То же самое касается аксессуаров, которые достались по наследству от родителей или дедушек с бабушками: если их совместная жизнь была наполнена испытаниями, вряд ли новой паре сулит что-то хорошее. Если учесть, что драгоценные металлы и камни накапливают негативную энергетику, то такой вариант очень похож на правду.

В ЗАГСе влюбленных ждет еще одна примета: если обручальное кольцо упало, брак будет коротким. Но если списать всё на волнение жениха или невесты?

Как надевать обручальное кольцо? И здесь нашлась головоломка для прекрасной половины пары: девушка должна снять с руки перчатку перед тем, как жених украсит ее безымянный палец символом любви. Иначе влюбленных ждет развод.

А еще на руке невесты не должно быть других колец, кроме главного украшения свадебного дня. Символ брака не должен конкурировать с другими аксессуарами: ни по энергетике, ни по красоте дизайна.

  Как правильно носить обручальные кольца?
Как правильно носить обручальные кольца?

Можно ли носить чужое обручальное кольцо или давать примерять свое? Ни в коем случае. Иначе рискуете отдать всё счастье другой девушке. А тот, кто носит обручальное украшение с историей, может повторить судьбу прежних владельцев.

Потерянное кольцо – еще один предвестник развода. Хотя есть интересная версия: потерять символ любви в своем доме – признак благополучия. А вот найти обручальное украшение – к скорой свадьбе. Хотя специалисты по энергетике не советуют использовать именно найденное украшение для предстоящей церемонии.

  Как правильно носить обручальные кольца?
Как правильно носить обручальные кольца?

Еще одна современная примета про обручальное кольцо особенно актуальна! В наше время многие решают не носить ежедневно украшение. Кто-то из-за практических соображений: если работа связана физическим трудом, не хочется портить внешний вид аксессуара. Другие просто не могут привыкнуть к драгоценности на пальце. Но примета говорит, что в таких семьях очень скоро начинается разлад. Поскольку и муж, и жена легко поддаются негативной энергетике и зависти со стороны. А еще могут начаться финансовые проблемы и ощущение постоянной нехватки денег.

Если носить украшение на правой руке не хочется, есть альтернатива: надеть его на цепочку и носить возле сердца.

Примет про обручальные кольца – сотни. Но стоит ли придавать им значение, если вы оба уверены друг в друге и силе собственных чувств? Ukrzoloto советует не зацикливаться на мелочах и верить только в приятное! Самые стойкие суеверия рушатся перед искренностью и настоящей любовью.

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Дата
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