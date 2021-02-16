Новая коллекция стильной обуви и аксессуаров в "Миратон" – подбираем обувь на весну/лето 2021

 
Ексклюзивы
1/5
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 450
Театры боятся комедийных спектаклей о войне
Театры боятся комедийных спектаклей о войне
Просмотров: 117
Россияне взорвали ребенка для пропаганды
Россияне взорвали ребенка для пропаганды
2 Просмотров: 2592
90% сферы обслуживания Киева перешли на украинский
90% сферы обслуживания Киева перешли на украинский
Просмотров: 252
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Просмотров: 2034
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
1 Просмотров: 441
Когда украинцы будут получать зарплаты, как в Польше: прогноз экспертов
Когда украинцы будут получать зарплаты, как в Польше: прогноз экспертов
1 Просмотров: 765
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Просмотров: 108
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Просмотров: 171
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Просмотров: 6543
Фото
Все фото
3
13
3
4
19
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Видео
Все видео
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Интервью
1/5
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 450
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Просмотров: 468
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Просмотров: 2043
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
1 Просмотров: 441
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 297
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
14 февраля 2021
Просмотров: 1062
Поїхала перевірити
– Дивлюся ZIK і NewsOne. Пропаганди не бачу. На канали наговорюють, – каже Ірина Володимирівна. У липні 2019-го з нею вперше ...
вторник, 16 февраля 2021 12:17

Новая коллекция стильной обуви и аксессуаров в "Миратон" – подбираем обувь на весну/лето 2021

  Комментировать

После зимы, проведенной в теплых сапогах, мы все находимся в предвкушении весны и возможности надеть легкие туфли и босоножки. Каталог fashion-маркета "Миратон" уже пополнился многочисленными моделями из новой коллекции SS-2021. Знакомимся с главными трендами вместе.

  Каталог fashion-маркета "Миратон" уже пополнился многочисленными моделями из новой коллекции SS-2021
Каталог fashion-маркета "Миратон" уже пополнился многочисленными моделями из новой коллекции SS-2021

Сезон радует возвращением удобных платформ, обувью в мужском стиле, присутствием спортивных сандалий, разнообразных вариантов женственных туфель и босоножек с тонкими ремешками. Выбрать и приобрести качественные женские босоножки можно по ссылке.

Самые популярные модели женской обуви:

• Классические лоферы.
• Женственные мюли.
• Маскулинные дерби.
• Открытые босоножки.
• Устойчивые сабо.
• Изящные лодочки.
• Удобные сандалии.
• Элегантные Mary Jane с застежкой на щиколотке.
• Уютные слиперы.
• Колоритные эспадрильи.
• Милые балетки.
• Простые шлепанцы.
• Комфортные кеды и кроссовки.

В интернет-магазине Miraton каждый покупатель сможет найти идеальную для себя пару, максимально удовлетворяющую требованиям образа жизни, стиля и вкусовых предпочтений. Для удобного поиска воспользуйтесь специальными фильтрами, которые отсортируют товары по любому критерию: бренд, цвет, вид и высота каблука, назначение, материал, декор и т. д.

Среди заметных трендовых элементов можно выделить:

• небольшой каблук по типу kitten heels;
• квадратный мыс (но наряду с этим остается актуальным и узкий носок);
• массивные подошвы, платформы;
• различные варианты цепей в качестве декора;
• элементы шнуровки могут присутствовать даже в дизайне балеток, что для них не свойственно;
• металлизированные расцветки и животные принты, лакированные поверхности.

Поспешите посетить online-store "Миратон", чтобы познакомиться с новинками из новой коллекции и приобрести заветную пару обуви по выгодной цене. Абсолютно на всю продукцию мы предоставляем обязательную гарантию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Новая коллекция стильной обуви и аксессуаров в "Миратон" – подбираем обувь на весну/лето 2021». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
февраля

Королевские зубы начали ставить всем подряд

Решили начать мирное наступление на Верховную Раду

Создали первую электронную доску объявлений

Самая дорогая лодка в мире совершила кругосветное путешествие

Вступило в силу экологическое соглашение

Сорвали наступательную операцию украинских войск

Шевченко начал тренерскую карьеру

Выписали первый банковский чек

Начала работать телефонная служба спасения

Начали действовать новые нормы языкового закона

Разрешили грабить могилы

Открыли маленький спутник Урана

Отрыли вход в гробницу

От гриппа умерла 25-летняя актриса

Самое читаемое
Бывшая вице-чемпионка мира по гимнастике стала порноактрисой
Бывшая вице-чемпионка мира по гимнастике стала порноактрисой
9
 Просмотров: 32887
Жена тренера &quot;Динамо&quot; заспамила соцсети эротическими фото
Жена тренера "Динамо" заспамила соцсети эротическими фото
8
 Просмотров: 25354
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
4
 Просмотров: 20431
MARUV отмечает 30-летие. Самые интересные образы артистки
MARUV отмечает 30-летие. Самые интересные образы артистки
15
 Просмотров: 10575
Гороскоп на 15-21 февраля: чем особая предпоследняя неделя зимы
Гороскоп на 15-21 февраля: чем особая предпоследняя неделя зимы
 Просмотров: 10287
Новости компаний
"Как с колодца бабушки" – вода "Хвиля здоров'я" напоминает вкус детства
"Как с колодца бабушки" – вода "Хвиля здоров'я" напоминает вкус детства Просмотров: 9
Волосы как у звезды
Волосы как у звезды Просмотров: 72
Туристы выбирают сеть мини-отелей "Жемчужина"
Туристы выбирают сеть мини-отелей "Жемчужина" Просмотров: 36
Тысяча и еще пару сотен подарков: что подарить на 8 марта
Тысяча и еще пару сотен подарков: что подарить на 8 марта 1 Просмотров: 36
Скидки до -48% ко дню влюбленных от VINTAGE!
Скидки до -48% ко дню влюбленных от VINTAGE!
8
 Просмотров: 27
Больше всего комментируют
9
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
4
Зеленский дал 10 дней на поиск виновных в гибели трех военных
2
Зеленский встретился с арабским принцем
2
Смерть посла Украины в Китае: Богдан сделал громкое заявление
2
Россияне взорвали ребенка для пропаганды
Голосов: 146
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть