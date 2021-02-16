Новая коллекция стильной обуви и аксессуаров в "Миратон" – подбираем обувь на весну/лето 2021

После зимы, проведенной в теплых сапогах, мы все находимся в предвкушении весны и возможности надеть легкие туфли и босоножки. Каталог fashion-маркета "Миратон" уже пополнился многочисленными моделями из новой коллекции SS-2021. Знакомимся с главными трендами вместе.
Сезон радует возвращением удобных платформ, обувью в мужском стиле, присутствием спортивных сандалий, разнообразных вариантов женственных туфель и босоножек с тонкими ремешками. Выбрать и приобрести качественные женские босоножки можно по ссылке.
Самые популярные модели женской обуви:
• Классические лоферы.
• Женственные мюли.
• Маскулинные дерби.
• Открытые босоножки.
• Устойчивые сабо.
• Изящные лодочки.
• Удобные сандалии.
• Элегантные Mary Jane с застежкой на щиколотке.
• Уютные слиперы.
• Колоритные эспадрильи.
• Милые балетки.
• Простые шлепанцы.
• Комфортные кеды и кроссовки.
В интернет-магазине Miraton каждый покупатель сможет найти идеальную для себя пару, максимально удовлетворяющую требованиям образа жизни, стиля и вкусовых предпочтений. Для удобного поиска воспользуйтесь специальными фильтрами, которые отсортируют товары по любому критерию: бренд, цвет, вид и высота каблука, назначение, материал, декор и т. д.
Среди заметных трендовых элементов можно выделить:
• небольшой каблук по типу kitten heels;
• квадратный мыс (но наряду с этим остается актуальным и узкий носок);
• массивные подошвы, платформы;
• различные варианты цепей в качестве декора;
• элементы шнуровки могут присутствовать даже в дизайне балеток, что для них не свойственно;
• металлизированные расцветки и животные принты, лакированные поверхности.
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