Новая коллекция стильной обуви и аксессуаров в "Миратон" – подбираем обувь на весну/лето 2021

После зимы, проведенной в теплых сапогах, мы все находимся в предвкушении весны и возможности надеть легкие туфли и босоножки. Каталог fashion-маркета "Миратон" уже пополнился многочисленными моделями из новой коллекции SS-2021. Знакомимся с главными трендами вместе.

Каталог fashion-маркета "Миратон" уже пополнился многочисленными моделями из новой коллекции SS-2021

Сезон радует возвращением удобных платформ, обувью в мужском стиле, присутствием спортивных сандалий, разнообразных вариантов женственных туфель и босоножек с тонкими ремешками. Выбрать и приобрести качественные женские босоножки можно по ссылке.

Самые популярные модели женской обуви:

• Классические лоферы.

• Женственные мюли.

• Маскулинные дерби.

• Открытые босоножки.

• Устойчивые сабо.

• Изящные лодочки.

• Удобные сандалии.

• Элегантные Mary Jane с застежкой на щиколотке.

• Уютные слиперы.

• Колоритные эспадрильи.

• Милые балетки.

• Простые шлепанцы.

• Комфортные кеды и кроссовки.

В интернет-магазине Miraton каждый покупатель сможет найти идеальную для себя пару, максимально удовлетворяющую требованиям образа жизни, стиля и вкусовых предпочтений. Для удобного поиска воспользуйтесь специальными фильтрами, которые отсортируют товары по любому критерию: бренд, цвет, вид и высота каблука, назначение, материал, декор и т. д.

Среди заметных трендовых элементов можно выделить:

• небольшой каблук по типу kitten heels;

• квадратный мыс (но наряду с этим остается актуальным и узкий носок);

• массивные подошвы, платформы;

• различные варианты цепей в качестве декора;

• элементы шнуровки могут присутствовать даже в дизайне балеток, что для них не свойственно;

• металлизированные расцветки и животные принты, лакированные поверхности.

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