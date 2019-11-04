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понедельник, 04 ноября 2019 11:01

Николаевская и китайская компании совместно провели благотворительную акцию в селе Кривая Балка

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В прошлую субботу представители китайской компании LOVOL и ведущего украинского дистрибьютора сельхозтехники "ТЕХНОТОРГ" провели совместную благотворительную акцию в селе Кривая Балка Николаевского района.

Цель акции – поддержка сельского населения Украины, в частности детей, которые проживают в сельской местности.

  Китайская компания LOVOL и украинский дистрибьютор сельхозтехники "Техноторг" провели благотворительную акцию в селе Кривая Балка с целью поддержки сельского населения Украины
Китайская компания LOVOL и украинский дистрибьютор сельхозтехники "Техноторг" провели благотворительную акцию в селе Кривая Балка с целью поддержки сельского населения Украины

В рамках акции 47 учеников начальных классов получили в подарок современные школьные рюкзаки, наборы канцелярских принадлежностей и сладкие подарки. А три малообеспеченные семьи – Мандра, Рудские и Луценко, проживающее в Кривой Балке, получили материальную помощь в размере 10 000 гривен.

Подарки и сертификаты участникам акции вручили представители компаний-организаторов: Евгений Березовский - генеральный директор ООО "Техноторг Дон" и Би Тинвей - представитель корпорации LOVOL Heavy Industry в Украине.

Туманное и прохладное утро октября превратилось в праздник для учеников школы села Кривая Балка. А семьи, которые получили материальную помощь, не скрывали слез благодарности, ведь для большинства деньги необходимы для лечения и реабилитации деток.

Кто же такие "LOVOL" и "ТЕХНОТОРГ" и почему решили провести такую акцию?

LOVOL Heavy Industry - известный китайский производитель промышленного оборудования, автомобилей и сельхозтехники. LOVOL входит в список 500 самых ценных брендов Китая. В Украине наиболее известной продукцией этой компании являются трактора LOVOL.

А группа компаний "ТЕХНОТОРГ" - один из крупнейших в Украине поставщиков тракторов, комбайнов, сеялок и другой сельскохозяйственной техники. Компания представляет на рынке более 100 отечественных и иностранных брендов. "ТЕХНОТОРГ" имеет 35 представительств во всех регионах Украины, центральный офис находится в Николаеве. С 2019 "ТЕХНОТОРГ" стал официальным дилером техники LOVOL в Украине.

  Китайская компания LOVOL и украинский дистрибьютор сельхозтехники "Техноторг" провели благотворительную акцию в селе Кривая Балка с целью поддержки сельского населения Украины
Китайская компания LOVOL и украинский дистрибьютор сельхозтехники "Техноторг" провели благотворительную акцию в селе Кривая Балка с целью поддержки сельского населения Украины

Сотрудничество этих двух крупных компаний и дало начало работе благотворительного фонда LOVOL Charity в Украине. Сам фонд существует с 1998 года и систематично помогает нуждающимся детям и семьям в провинциях Китая. Расширив свое присутствие в Украине, компания решила распространить благотворительную деятельность и на нашу страну. Приятно, что первым пунктом для проведения акции в Украине стала именно Николаевщина.

"LOVOL" и "ТЕХНОТОРГ" отметили, что это лишь первый подобный опыт для их компаний. В дальнейшем они планируют проводить подобные акции чаще и масштабнее.

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