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четверг, 14 января 2021 16:40

Нежная и белоснежная: в чем секрет "фарфоровой" кожи кореянок

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Каждая женщина знает насколько наша кожа лица требует особого внимания в холодное время года. Во время морозов и ветров сальные железы вырабатывают меньше кожного жира, а сухой воздух помещений ухудшает гидролипидный баланс кожи. В результате появляется шелушение, покраснение, дискомфорт.

В таком случае стоит обязательно пересмотреть свои способы ухода за кожей. Идеально в таком случае подойдет система ухода корейских барышень, которая имеет не менее 10 процедур.

Очистка

Первое всего стоит снять макияж мицеллярной водой, гидрофильным маслом или пенкой, которая смывает макияж. Средства наносят на лицо пальцами, массируя кожу. Потом - смыть чистой водой.

 

Скраб или пилинг

Это помогает удалить омертвевшие клетки, осветлить кожу, стимулировать быстрое восстановление и улучшить кровообращение. Использовать можно разные скрабы или пилинг-скатку.

 

Тонизирование

Тонер уравновешивает рН кожи, уменьшает чувство стянутости, помогает очистить кожу, улучшает проникновение питательных веществ.

Эссенция

Она восстанавливает водный баланс и обогащает питательными веществами. Корейские эссенции чаще всего содержат увлажнители, антиоксиданты, осветляют кожу и вещества, придающие блеск.

Сыворотка/ампулы

Это вещество, которое глубоко проникает и устраняет постакне, освещает, борется морщинами, пигментными пятнами, воспалениями.

 

Маски

Маски хорошо увлажняют кожу и обогащают питательными веществами. Выбор масок тоже немалый. Можно использовать тканевые, гидрогелевые, кремовые, альгинатные или ночные.

Крем вокруг глаз

Кожа вокруг глаз наиболее нежная и чувствительная, поэтому требует тщательного ухода. Средства для этого более легкие, они эффективно увлажняют и питают, устраняют мелкие морщинки.

Эмульсия

Это легче версия крема. Можно использовать только ее. Если кожа нуждается в дополнительном уходе, то поверх эмульсии можно наносить крем.

Увлажняющий крем

Это последний этап увлажнения кожи. Выбирая крем, следует учитывать наносите его днем или на ночь. Дневной крем должен быть легким, а ночной более плотным и жирным, чтобы лучше насытить кожу.

 

Солнцезащитный крем

У кореянок всегда светлая, похожая на фарфор кожа. И они не злоупотребляют загаром. Ведь солнечное излучение является основной причиной фотостарения. Использование защитного крема предотвращает появление пигментных пятен и сохраняет упругость кожи.

Следуя всем пунктам кожа лица всегда будет в идеальном состоянии, но использовать стоит косметику корейских производителей. При создании средств они ставят целью не замаскировать недостатки, а устранить их навсегда. Именно поэтому корейские средства содержат только натуральные компоненты, которые не навредят коже при частом использовании. Кроме того, действующих веществ в них гораздо больше, чем в европейских аналогах, соответственно эффект лучше.

Корейская косметика выгодна и в финансовом плане. Даже люксовый сегмент может обойтись дешевле, чем посредственная продукция европейского масс-маркета.

Единственным недостатком косметики из Кореи могли быть сложности доставки. Но, к счастью, есть интернет-магазин корейской косметики в Запорожье Kimito, который отправляет по всей Украине. Они имеют широкий выбор декоративной и уходовой косметики. При этом специалисты магазина обязательные подберут то средство, которое подойдет именно вам. Приятным сюрпризом станут постоянные акции, скидки и система кэшбек, которая поможет заработать на покупках. С каждого заказа магазин дарит 5% в ваш бонусный счет, которые впоследствии можно потратить на будущие заказы.

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