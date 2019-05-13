Настенные кондиционеры, монтаж и установка. Чем поможет компания Триатек?

На подходе уже лето, и подготовка к жарким дням в самом разгаре. Если вы еще не позаботились о создании комфортного прохладного микроклимата в доме, то самое время заняться этим вопросом. И начать следует с выбора бренда и модели климатической техники.

Для квартир и частных домов самым популярным оборудованием уже на протяжении многих лет остаются сплит-системы. Настенные кондиционеры – это разновидность сплит-системы, в которой внутренний блок размещается на стене, преимущественно под потолком. При этом наружный блок может устанавливаться в любом удобном месте, в зависимости от особенностей строения – на земле или над землей (для частного сектора), или на стене дома (для многоквартирного строения).

Обратившись в компанию ТриаТек, каждый клиент получит квалифицированную помощь от специалистов

Преимущества сплит-систем в том, что они, в зависимости от ценового сегмента, обладают массой встроенных функций:

• автоматическим управлением;

• возможностью нагрева и охлаждения воздуха;

• увлажнителем, осушителем, ионизатором;

• фильтрацией воздуха от бактерий, вирусов, формальдегидов и токсичных летучих соединений;

• обогащении молекул воздуха ионами серебра или витамином С;

• устранении статического напряжения;

• режимом "сон", таймером, датчиками движения;

• регуляцией заслонок для корректировки движения воздуха и т.д.

Температурный диапазон работы сплит-систем – от -15 до +45 градусов, поэтому данное оборудование сможет работать в любое время года, обеспечивая бесперебойную подачу холодного или теплого воздуха.

Как выбрать настенный кондиционер?

Грамотный выбор техники – это залог создания правильного микроклимата в помещении. И в этом состоит самая большая сложность, ведь для подбора подходящей модели климатической техники следует учесть множество параметров. Климатическое оборудование следует подбирать по показателям мощности, ориентируясь на:

• площадь помещения

• количество окон и дверей

• материала оконных конструкций

• высоты потолков

• коэффициента теплоизоляции несущих стен дома и т.д.

Место размещения внутреннего блока зависит от места установки наружного блока (допустима длина воздушной трассы до 20-ти метров), желаемой температуры нагрева или охлаждения в помещении, планировки комнат, количества нежилой площади и т.д. Иногда для больших помещений оптимально подходят кондиционеры Киев, которые можно использовать как для частных, так и для коммерческих объектов недвижимости. Особенность такого кондиционера в нескольких внутренних блоках, расположенных в разных комнатах и подсоединенных к общему внешнему агрегату.

Любые технические сложности при выборе настенных кондиционеров легко решаются профессионалами. Обратившись в компанию ТриаТек, каждый клиент получит квалифицированную помощь от специалистов. Мастера компании бесплатно выедут на дом и произведут полный осмотр помещения, предоставив проект и смету. Опытные специалисты не только определят мощность и место установки наружного и внутреннего блоков, но и подскажут, оборудование какого бренда лучше всего подойдет. Например, кондиционер Mitsubishi Electric подойдет тем, кто предпочитает поставить долговечную качественную технику. При этом в зависимости от бюджета, инженеры компании ТриаТек смогут подобрать и экономичные модели.