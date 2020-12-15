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четверг, 24 декабря 2020 12:30

На сайте МОФТ опубликован рейтинг лучших Форекс брокеров Украины 2020

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  Форекс брокеры Украины - это все компании, которые предоставляют выход на международный валютный рынок резидентам данной страны
Форекс брокеры Украины - это все компании, которые предоставляют выход на международный валютный рынок резидентам данной страны

Эксперты МОФТ (Международного Объединения Форекс Трейдеров) составили список лучших Форекс брокеров Украины в 2020 году. Данный рейтинг предназначен в первую очередь для украинских трейдеров и призван облегчить для них выбор партнера, а также защитить их от недобросовестных компаний на рынке. Лучшие компании отбирались по единой для всех методологии оценки, насчитывающей более 100 параметров.

Выбор Форекс брокера – это непростое дело, потому как перед началом работы трейдеру нужно проанализировать целый ряд показателей компании, да еще и в нескольких источниках для надежности. А если брокер не один и выбирать приходится среди нескольких компаний, то этот процесс и вовсе может занять несколько дней. Главной задачей рейтинга Форекс брокеров от МОФТ и является снижение времени, которое трейдеры тратят на анализ информации о брокерах.

Какие компании попадают в рейтинг украинских Форекс брокеров

Форекс брокеры Украины – это все компании, которые предоставляют выход на международный валютный рынок резидентам данной страны. Однако далеко не все эти организации ведут свою работу честно и открыто. Более того – до сих пор, по состоянию на 2020 год, даже среди мировых брокерских компаний встречаются так называемые "форекс-кухни", реализующие широкий спектр мошеннических схем. Одной из основных задач рейтинга от МОФТ и является недопущение подобных компаний в рейтинг лучших брокеров.

Оценка деятельности брокера и его сравнение с конкурентами осуществляются на основании пяти групп критериев:

экономические – базируются на объеме торгов в динамике (то есть актуальные сведения сравниваются со сведениями за минувший период);
репутационные – основаны на отзывах клиентов;
клиентские – это соотношение притока/оттока активных трейдеров и инвесторов за отчетный временной промежуток;
финансовые – это скорость транзакций, отлаженность механизма ввода/вывода средств;
сервисные – включают комплексную оценку эффективности технической поддержки и доступности коммуникационных каналов.

В актуальном рейтинге от МОФТ выделен ТОП-10 Форекс брокеров Украины. Все эти компании занимают позиции не ниже ТОП-20 в основном рейтинге Форекс брокеров (в который включено на данный момент несколько сотен наиболее известных компаний). Однако в дополнение к вышеупомянутым критериям для оценки украинских компаний была введена специальная группа параметров, включающая следующие позиции:

• переведены ли на украинский язык сайт, дополнительные и обучающие материалы, личный кабинет, торговая платформа;
• есть ли у брокера техническая поддержка, в которую украинский трейдер может обратиться на своем языке;
• имеется ли у брокера собственное представительство компании в Украине (физический офис);
• действует ли брокер под надзором международного регулятора;
• зафиксированы ли скандальные случаи или акты мошенничества с участием данной компании на территории Украины или в отношении резидентов этой страны.

Столь скрупулезный и фундаментальный подход позволил экспертам МОФТ выявить украинских Форекс брокеров, деятельность которых на сегодняшний день максимально прозрачна и надежна. Компании из актуального топа наиболее удобны для украинских трейдеров с точки зрения всех аспектов осуществления торговли на международном валютном рынке.

Что получает трейдер от рейтинга лучших украинских Форекс брокеров

Экономию времени. Украинскому трейдеру больше не нужно искать среди сотен компаний ту, которая предлагает удобные условия для валютной торговли в его стране. Эксперты МОФТ уже провели анализ, осталось просмотреть рейтинг и сделать выбор.
Гарантию надежности. Абсолютно все брокеры из этого рейтинга действуют по лицензии и под надзором признанных международных регуляторов (FSC, CySEC, FSA и тд.). А значит, данные компании не являются мошенниками, они всегда исполняют обязательства перед клиентами.
Удобство торговли. Компании из этого рейтинга, имея представительства в десятках и даже сотнях стран мира, одним из приоритетных для себя регионов выбрали Украину. Это выражено в опциональной адаптации сервисов и интерфейсов под украинских трейдеров.

Важная особенность рейтинга Форекс брокеров Украины 2020 заключается в том, что помимо общего рейтинга есть два специализированных – это список компаний, оптимально подходящих для новичков, и перечень тех брокеров, которые наиболее удобны для инвесторов. Таким образом, рейтинг Форекс брокеров Украины предоставляет не только комплексные, но и узкосегментные сведения, ориентированные на определенные категории трейдеров.

Отдельно стоит обратить внимание на то, что на сегодняшний день в Украине нет законодательной базы относительно торговли на рынке Форекс. То есть данный рынок просто не регулируется, но и не запрещен в тот же момент. Поэтому, в отсутствие национального регулятора, для трейдеров крайне важно иметь дело с проверенными компаниями, которые регулируются международными организациями.

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