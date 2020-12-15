На сайте МОФТ опубликован рейтинг лучших Форекс брокеров Украины 2020

Форекс брокеры Украины - это все компании, которые предоставляют выход на международный валютный рынок резидентам данной страны

Эксперты МОФТ (Международного Объединения Форекс Трейдеров) составили список лучших Форекс брокеров Украины в 2020 году. Данный рейтинг предназначен в первую очередь для украинских трейдеров и призван облегчить для них выбор партнера, а также защитить их от недобросовестных компаний на рынке. Лучшие компании отбирались по единой для всех методологии оценки, насчитывающей более 100 параметров.

Выбор Форекс брокера – это непростое дело, потому как перед началом работы трейдеру нужно проанализировать целый ряд показателей компании, да еще и в нескольких источниках для надежности. А если брокер не один и выбирать приходится среди нескольких компаний, то этот процесс и вовсе может занять несколько дней. Главной задачей рейтинга Форекс брокеров от МОФТ и является снижение времени, которое трейдеры тратят на анализ информации о брокерах.

Какие компании попадают в рейтинг украинских Форекс брокеров

Форекс брокеры Украины – это все компании, которые предоставляют выход на международный валютный рынок резидентам данной страны. Однако далеко не все эти организации ведут свою работу честно и открыто. Более того – до сих пор, по состоянию на 2020 год, даже среди мировых брокерских компаний встречаются так называемые "форекс-кухни", реализующие широкий спектр мошеннических схем. Одной из основных задач рейтинга от МОФТ и является недопущение подобных компаний в рейтинг лучших брокеров.

Оценка деятельности брокера и его сравнение с конкурентами осуществляются на основании пяти групп критериев:

• экономические – базируются на объеме торгов в динамике (то есть актуальные сведения сравниваются со сведениями за минувший период);

• репутационные – основаны на отзывах клиентов;

• клиентские – это соотношение притока/оттока активных трейдеров и инвесторов за отчетный временной промежуток;

• финансовые – это скорость транзакций, отлаженность механизма ввода/вывода средств;

• сервисные – включают комплексную оценку эффективности технической поддержки и доступности коммуникационных каналов.

В актуальном рейтинге от МОФТ выделен ТОП-10 Форекс брокеров Украины. Все эти компании занимают позиции не ниже ТОП-20 в основном рейтинге Форекс брокеров (в который включено на данный момент несколько сотен наиболее известных компаний). Однако в дополнение к вышеупомянутым критериям для оценки украинских компаний была введена специальная группа параметров, включающая следующие позиции:

• переведены ли на украинский язык сайт, дополнительные и обучающие материалы, личный кабинет, торговая платформа;

• есть ли у брокера техническая поддержка, в которую украинский трейдер может обратиться на своем языке;

• имеется ли у брокера собственное представительство компании в Украине (физический офис);

• действует ли брокер под надзором международного регулятора;

• зафиксированы ли скандальные случаи или акты мошенничества с участием данной компании на территории Украины или в отношении резидентов этой страны.

Столь скрупулезный и фундаментальный подход позволил экспертам МОФТ выявить украинских Форекс брокеров, деятельность которых на сегодняшний день максимально прозрачна и надежна. Компании из актуального топа наиболее удобны для украинских трейдеров с точки зрения всех аспектов осуществления торговли на международном валютном рынке.

Что получает трейдер от рейтинга лучших украинских Форекс брокеров

• Экономию времени. Украинскому трейдеру больше не нужно искать среди сотен компаний ту, которая предлагает удобные условия для валютной торговли в его стране. Эксперты МОФТ уже провели анализ, осталось просмотреть рейтинг и сделать выбор.

• Гарантию надежности. Абсолютно все брокеры из этого рейтинга действуют по лицензии и под надзором признанных международных регуляторов (FSC, CySEC, FSA и тд.). А значит, данные компании не являются мошенниками, они всегда исполняют обязательства перед клиентами.

• Удобство торговли. Компании из этого рейтинга, имея представительства в десятках и даже сотнях стран мира, одним из приоритетных для себя регионов выбрали Украину. Это выражено в опциональной адаптации сервисов и интерфейсов под украинских трейдеров.

Важная особенность рейтинга Форекс брокеров Украины 2020 заключается в том, что помимо общего рейтинга есть два специализированных – это список компаний, оптимально подходящих для новичков, и перечень тех брокеров, которые наиболее удобны для инвесторов. Таким образом, рейтинг Форекс брокеров Украины предоставляет не только комплексные, но и узкосегментные сведения, ориентированные на определенные категории трейдеров.

Отдельно стоит обратить внимание на то, что на сегодняшний день в Украине нет законодательной базы относительно торговли на рынке Форекс. То есть данный рынок просто не регулируется, но и не запрещен в тот же момент. Поэтому, в отсутствие национального регулятора, для трейдеров крайне важно иметь дело с проверенными компаниями, которые регулируются международными организациями.