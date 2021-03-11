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четверг, 11 марта 2021 10:33

На КПП "Евротерминала" установили электронное табло с информацией о времени заезда в Одесский порт

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  КПП "Евротерминал" установил монитор с отображением суточных данных о свободных тайм-слотах для заезда в Одесский морской порт
КПП "Евротерминал" установил монитор с отображением суточных данных о свободных тайм-слотах для заезда в Одесский морской порт

Онлайн-панель в режиме реального времени отображает суточные данные о свободных тайм-слотах для заезда в Одесский морской порт, а также информацию о терминалах и режимах следования груза.

Как сообщает "Евротерминал", водители автотранспорта, прибывающие в порт, смогут оперативно реагировать на изменения в графике заезда.

Монитор установлен в помещении "Единого офиса" на территории "Евротерминала" - пункта оформления заезда в Одесский порт, где работают представители службы логистики и сопровождения грузов АМПУ, а также учетных групп, ведущих портовых контейнерных операторов - "КТО" и "Бруклин-Киев".

"В ноябре прошлого года мы открыли специально построенное помещение "Единого офиса" для оформления документов клиентов "Евротерминала". Здание оснащено всем необходимым для удобства посетителей и сотрудников, начиная от системы кондиционирования и заканчивая оборудованными рабочими местами. Помещение "Единого офиса" в сутки посещает более 1500 водителей-дальнобойщиков, представителей транспортно-экспедиторских, логистических компаний, компаний-перевозчиков и других клиентов "Евротерминала". Размещение в пункте пропуска онлайн-панели с данными о тайм-слотах призвано сделать их пребывание и сотрудничество с "Евротерминалом" еще более комфортными, процедуру заезда в Одесский порт – более прозрачной, а информацию о ней – доступной", – заявил президент ООО "Евротерминал" Павел Лисицин.

Данные на информационной панели формируются и обновляются в режиме реального времени – параллельно с обработкой заявок на заезд соответствующими службами порта с помощью электронной системы "Тайм-слот". Как рассказал "Евротерминал", Одесский порт стал первопроходцем в испытаниях этого программного обеспечения.

В системе "Тайм-слот" служба транспортировки и сопровождения грузов порта формирует предварительный пакет заявок на въезд транспорта. Сутки делят на восемь трёхчасовых слотов и на онлайн-табло отображается информация о том, сколько автотранспорта может проехать в порт в каждый отрезок времени.

Заявки от экспедиторов на заезд принимаются в соответствии с наличием мест в каждом слоте и сразу отображаются на табло. Если появляется свободное место для заезда, водитель, ожидающий своей очереди, может связаться со своим экспедитором, чтобы оперативно поменять заявку.

  КПП "Евротерминал" установил монитор с отображением суточных данных о свободных тайм-слотах для заезда в Одесский морской порт
КПП "Евротерминал" установил монитор с отображением суточных данных о свободных тайм-слотах для заезда в Одесский морской порт

"Евротерминал" активно поддерживает диджитализацию Одесского порта и в особенности - введение электронных сервисов, которые облегчают диспетчеризацию и управление транспортными потоками. Благодаря системе предварительного бронирования заявок стало возможно достичь равномерного распределения заездов автотранспорта в порт, избегая очередей и пиковых нагрузок на пропускную инфраструктуру. 21 октября прошлого года "Евротерминал", совместно с Одесским портом, поставили новый рекорд, пропустив за сутки 1998 грузовых автомобилей.

"Несомненно, в дальнейшем мы сможем улучшить этот результат", – отметил директор "Евротерминала" Александр Эйсмонт.

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