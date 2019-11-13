"Мы строим – вы наслаждаетесь комфортом" - с кем лучше сотрудничать при строительстве

Хочешь построить собственный дом, но не знаешь, где найти компанию профессионалов?

Компания "АРТМЕТАЛЛ УКРАИНА" уже 11 лет создает "современный комфорт" по доступным ценам.

Компания предлагает быстрое строительство домов для комфорта их клиентов. Обратившись к artmetall.ua – вы будете спокойны и уверены в современном, комфортном, надежном и долговечном жилье.

Компания "АРТМЕТАЛЛ УКРАИНА" предлагает быстрое строительство комфортных домов

"Всегда мечтал построить собственный дом, но боялся наткнуться на мошенников. Нашел компанию artmetall.ua и не ошибся с выбором. Ребята реально работают на качество. Построили экологически чистый, теплый и уютный дом. За такие цены – 250 долларов за квадратный метр – дешевле чем у других. Смело рекомендую, они заслужили мое доверие", - говорит Алексей Андрущенко из Днепра.

Основные преимущества строительства

• Быстрая постройка экологически чистого дома.

• Стоимость строительства максимально доступная и выгодная, благодаря облегченному фундаменту, легкости монтажа и современных технологий

• Быстровозводимые жилые дома обеспечивают прохладу в жару и стабильное тепло в холодное время за счет технологии строительства, адаптированной под климат Украины.

"Компания artmetall.ua – это команда профессионалов. Строили дом впервые и не знали с чего начать и чем закончить. Боялись переплатить. Кум посоветовал Артметалл Украина. Посмотрела с мужем на их работы и подумала, что сейчас загнут цену. А нет, когда услышала 250 долларов за квадратный метр – рассмеялась. В других компаниях говорили - 400. За несколько месяцев дом был готов. Теплый, удобный, комфортный. Я довольна. Рекомендую", - говорит Елена Мороз из Кропивницкого".

Компания "АРТМЕТАЛЛ УКРАИНА" предлагает быстрое строительство комфортных домов

Характеристиками конструкции artmetall.ua являются:

• прочность;

• долговечность;

• низкая теплопроводность;

• экологичность.

"Наша работа ― это арт-строительство высшей пробы. Это искусство проектирования, искусство изготовления, искусство монтажа ― искусство повышение качества вашей жизни. С нами вы можете выбрать и купить торговый павильон в Киеве, Днепре или любом другом городе Украины. Также осуществляем строительство производственных цехов, модульные офисы по этой технологии. Мы строим, вы наслаждаетесь комфортом!", - уверяет компания.

Низкие цены на быстровозводимые дома ― для доступности средним слоям населения. Сомневаетесь? Заходите на сайт artmetall.ua и убеждитесь сами. Это шанс почувствовать вкус жизни, когда все, казалось бы, этому мешает.