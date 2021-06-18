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пятница, 18 июня 2021 18:49

"Мы одной крови" - в Черкассах показали уникальную выставку ко Дню донора
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Ко Дню донора в Драматическом театре им. Т. Г. Шевченко Черкасс 18 июня провели уникальную выставку фотографа Игоря Ефимова.

"Выставка состоит из двух частей. Первая - это портреты доноров, тех, кто помогает донорам, и тех, кому нужна кровь. Вторая часть концептуальная. Фотографировал людей в центре службы крови "Черкассы-Плазма". Из двухсот снимков выбрал 14 и методом мультиэкспозиции соединил внешность по парам. Смотрел, чтобы люди были похожи между собой, одного пола. Этим хотел показать, что мы все очень связаны, все похожи и должны всегда поддерживать друг друга", - говорит Ефимов.

 

Посетители охотно рассматривали портреты, находили себя, фотографировались. Параллельно на память могли забрать маленькую фотокарточки со своим изображением.

После выставки Biopharma Plasma Черкассы поздравила всех причастных к донорству наградами, цветами, выступлениями танцевальных и вокальных детских коллективов. На сцену один за другим приглашали общественные организации, госучреждения, представителей военных и правоохранительных органов, СМИ. В том числе почетную награду за развитие донорства в Украине получил новостной портал Gazeta.ua.

 

Изюминкой праздника стало знакомство с донорами, которые постоянно жертвуют ради возможного спасения чужих жизней. Это совершенно разные люди: пенсионеры, студенты, преподаватели, военные, медики, спортсмены, чиновники, электрики, строители, продавцы и уборщики. У каждого своя история, которая заставила понять важность донорства.

 

Студент и спортсмен Никита Горбунов два года назад, чтобы помочь спасти брата друга, активно искал для него кровь. Тогда решил и самому приобщиться к донорству, чтобы людям в беде не приходилось повторять его опыт.

Для супругов Проценко донорство стало привычкой. В центр крови приходят через каждые две недели. Убеждают, что делать добрые дела просто, стоит только начать.

Поэт Алексей Юрин впервые сдал кровь в юности. Хотел помочь преподавателю. После родов женщина была в тяжелом состоянии. Через 15 лет Юрин случайно встретился с сыном учительницы, которая выжила благодаря помощи поэта.

Резчик по дереву Светлана Погорелая начала сдавать кровь в 2017-м. Тогда ее муж воевал на Донбассе. Своим поступком женщина хотела помочь военным, которые едва ли не чаще других нуждаются в переливании крови.

"Когда вижу, что в Черкассах донорство вышло на новый уровень, значительно лучший, вижу лица доноров, людей, которые получили шанс на спасение, то понимаю, что наши старания не напрасны. Рада, что мы, как инвесторы, смогли реализовать проект на благо городу. Счастливая и от того, что люди не остаются в стороне. Активно продвигают донорство, сдают кровь сами", - говорит Оксана Плотникова, директор стретегичного развития компании Biopharma.

 

Также во время торжеств вручили награду Почетного донора. Им стал черкащанин Сергей Шмиголь. Мужчина присоединился к донорству 9 лет назад по примеру своего отца - Почетного донора. Кровь сдавал уже более 40 раз и не собирается оставлять дело.

"Для меня честь делать доброе дело и привлекать к нему других. Особенно приятно это делать, когда есть лучшие условия для донаций в Черкассах. В центре службы крови современное оборудование и профессиональные медики. Люди не нужно не бояться, что, сдавая кровь, могут чем-то заболеть. Мне приходилось быть донором в Германии. Уверенно скажу, у нас процесс точно такой же и такими же инструментами. А все благодаря Biopharma Plasma", - сказал Шмиголь.

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Дата
18
июня

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