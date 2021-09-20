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понедельник, 20 сентября 2021 11:06

Можно ли вылечить игроманию

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  Специалисты центра MedicoMente обеспечивают пациентам лечение игромании
Специалисты центра MedicoMente обеспечивают пациентам лечение игромании

Игры стимулируют выработку дофамина – гормона счастья и адреналина - своего рода наркотика. Ради них, игрок готов на все и превращает свою жизнь в трагедию.

Эту болезнь называют игроманией, лудоманией или гемблинг-зависимостью. Проявляется в патологическом влечении к играм. Лечение игромании Киев проводит клиника MedicoMente.

Стадии игровой зависимости:

• І стадия (степень выигрышей) – нерегулярные игры, несет развлекательный характер.
• II стадия (степень проигрышей) – игры начинают доминировать над основными жизненными интересами. Игрок отдаляется от реальной жизни, азарт заменяет ему все остальные эмоции.
• III стадия (степень отчаяния) – игры подменяют реальность на виртуальный мир. Общение с людьми вне игр - минимальны. Нарушаются основные функции психики. Появляется "ломка", психозы, панические атаки, депрессии.
• IV стадия (степень безнадежности) – физиологическая и психологическая деградации личности, могут привести к суициду.

Начать лечение можно с любой стадии. Но чем раньше, тем лучше.

Терапия строится индивидуально и конфиденциально для каждого пациента. Включает:

• мотивацию;
• медикаментозную терапию;
• психотерапию;
• ибогаин терапию (лечение на уровне подсознания).

  Специалисты центра MedicoMente обеспечивают пациентам лечение игромании
Специалисты центра MedicoMente обеспечивают пациентам лечение игромании

Специалисты центра MedicoMente обеспечивают пациентам лечение игромании - от начала и до полного психического и физического восстановления организма. Используют собственные лицензированные оригинальные методики, международные протоколы и индивидуальный подход.

Для пациентов в клинике оборудованы одно-, двух - и трехместные палаты гостиничного типа, организовано ресторанное питание с учетом пожеланий пациента, охрана и круглосуточное наблюдение, тренажерный зал, физиотерапия, массаж, услуги косметолога и омолаживающие процедуры, кабельное телевидение, аппаратное оборудование экспертного класса (плазмаферез, лазерное и ультрафиолетовое облучение крови, лимфодренаж). В клинике не используется принудительный вид терапии! Лечение игроманов проводится в стационаре и только с добровольного согласия пациента.

Особенностью центра является возможность провести дополнительную диагностику и лечение сопутствующих заболеваний. Для этого привлекаются врачи всех профилей с опытом, современное оборудование согласно критериев МОЗ Украины.

MedicoMente находится в 40 минутах езды от центра Киева. Возможен трансфер с железнодорожного вокзала и аэропортов.

ООО "МЕДІКОМЕНТЕ". Лицензия на медицинскую практику приказ МОЗ Украины от 04.04.2019 г. № 726 "О лицензировании медицинской практики", выдана Министерством здравоохранения Украины.

 

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Дата
20
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