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пятница, 14 января 2022 10:45

"Моя Мебель" объявила о распродаже. До 70% на всю мягкую мебель и кровати

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Только сейчас появилась уникальная возможность купить мягкую мебель и кровати со скидкой до 70% в интернет-магазине "Моя Мебель". Ресурс регулярно обновляет каталог новыми позициями и коллекциями, а остатки и выставочные экземпляры распродаются по минимальным ценам. Причем, весь товар надлежащего качества, без изъянов, брака и недочетов. Продукция имеет все необходимые сертификаты и удостоверения, что гарантирует высокие эксплуатационные характеристики и является залогом длительного пользования, чем не могут похвастаться магазины-конкуренты.

"Моя Мебель" ᐈ Кровати ᐈ по недорогим ценам со скидкой

На ваш выбор предлагаются кровати по минимальной стоимости. Причем, ассортимент предполагает наличие всевозможных размеров:

• односпальные;

• полуторные;

• двуспальные;

• кинг сайз.

 

Помимо размера стоит учесть возможность трансформации изделия. Такой экземпляр отлично впишется в интерьер небольшого помещения, а также в комнату, где проживает несколько детей.

В электронном каталоге на соответствующей странице "распродажа" можно подобрать кровать из ДСП, МДФ и даже дерева, причем, цены удивят даже самого заядлого скептика. Помимо изделий также можно купить аксессуары для них в виде матрасов также по акционным ценам, что даст возможность сэкономить на покупке дважды.

-70% на кресла-кровати: "Моя Мебель" воплощает мечты в реальность

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Дата
14
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