"Моя Мебель" объявила о распродаже. До 70% на всю мягкую мебель и кровати

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• односпальные;

• полуторные;

• двуспальные;

• кинг сайз.

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ᐈ Кресло-кровать ᐈ предпочтительна для маленькой комнаты и в том случае, если в организации ежедневного спального места нет необходимости. Наиболее часто атрибут находит свое место в гостиной или зале, где может выполнять роль места для сидения, а также в случае необходимости превращаться в полноценное спальное место для приема гостей. Сегодня давно забытый атрибут обрел новую жизнь. Современные модели органично вписываются в любое интерьерное решение, причем, механизм трансформации предполагает несколько вариантов раскладывания, что довольно удобно и практично. Кресло-кровать успешно дополнит как классический стиль помещения, так и модерн, хай-тек, лофт, минимализм, отлично подойдет под современный интерьер.

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