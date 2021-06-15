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вторник, 15 июня 2021 11:47

Металлочерепица в ассортименте от компании "Завод Модуль"

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Металлочерепица в ассортименте от компании &quot;Завод Модуль&quot;
Металлочерепица - это универсальный и практичный материал. Фото: СамСтрой

Завершающий этап любого строительства – это монтаж кровли. Она должна обеспечить законченный внешний вид строения и гарантировать высокий уровень защиты от погодных факторов и резких температурных перепадов. Качество при этом не должно попадать под сомнение, ведь это главный критерий подбора. Не лишним будет и наличие гарантии.

Производителем кровельных материалов является "Завод Модуль". Предложений в ассортименте немало и тут https://zavod-module.com.ua/ каждый может оценить их. Есть металлочерепица, профнастил, фальцевая кровля, а также предоставляются услуги доставки и монтажа. Работа выполняется под ключ, чтобы исключить дополнительные временные и денежные затраты для клиентов.

Преимущества металлочерепицы

Это универсальный и практичный материал, дополненный большим количеством преимуществ:

1. Срок службы. В среднем производители дают гарантию 35 лет. При отсутствии коррозийных процессов гарантируется еще больший срок эксплуатации;
2. Оптимальный вес. Легкость конструкции позволит сэкономить на фундаменте. В среднем 200 квадратных метров металлочерепицы вес около одной тонны;
3. Легкость монтажа. Средняя крыша стандартного типа монтируется приблизительно за 4-5 дней, гарантируя выполнение работы под ключ;
4. Быстрое производство. Производственные мощности позволят изготовить необходимый объем металлочерепицы за 4 часа.

Особое внимание стоит обратить на новый стандарт крыш. Это фальцевая кровля Кликфальц, в которой соединение происходит так называемыми фальцами. На 100% гарантирует водонепроницаемость и защищенность от протечек. В производстве используют оцинкованную сталь, алюминий, медь и даже цинк с титаном.

Профнастил

Универсальный кровельный материал, обладающий универсальными параметрами для обустройства крыши. Он хорошо поддается транспортировке, имеет разные параметры волны, а также дополняется краской самых разных оттенков. Выбирая профнастил никаких проблем с комбинированием материалов не возникнет. При этом дом станет индивидуальным с учетом требований хозяев.

Производитель "Завод Модуль" предлагает на выбор несколько вариантов профнастила с учетом индивидуальных потребностей клиента. Если материал подошел по всем параметрам, бригада специалистов готова выехать на объект для проведения монтажных работ. Они работают по заранее утвержденному плану и проекту.

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