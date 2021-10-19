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вторник, 19 октября 2021 15:55

Мебель из ротанга в домашнем интерьере

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Если вас не впечатляет популярный сегодня современный минималистичный дизайн интерьера и вы ищете чего-то более изысканного и стильного, то прекрасным вариантом станет плетёная мебель. Такие изделия всегда привлекают внимание, смотрятся элегантно и утонченно.

  В интернет-магазине Taburetka.ua есть большой выбор мебели из ротанга для любого помещения
В интернет-магазине Taburetka.ua есть большой выбор мебели из ротанга для любого помещения

Современные изготовители предлагают немало интересных моделей комодов, диванчиков, кресел, скамеек, столов, стульев и т.д. Для их производства используют бамбук или лозу. Но наиболее востребованным материалом в наше время можно смело назвать ротанг. Это разновидность пальм, растущих в странах Азии и Океании.

Стебли растения обладают необыкновенной прочностью и гибкостью. Их высушивают и создают из них надежную, долговечную и необычайно красивую мебель. Благодаря такой пластичности, материал пригоден для создания практически любых изделий — от крупных (кроватей, шкафов) до самых мелких (тумбочек, шкатулок).

Если вас привлекает мебель из ротанга, но ее стоимость не подходит, можно приобрести более бюджетный вариант — искусственный аналог. По внешнему виду он ничуть не уступает природному. Он характеризуется прочностью, гибкостью и устойчивостью к механическим повреждениям. Его смело можно размещать на улице либо в помещении.

  В интернет-магазине Taburetka.ua есть большой выбор мебели из ротанга для любого помещения
В интернет-магазине Taburetka.ua есть большой выбор мебели из ротанга для любого помещения

Раньше считалось, что плетёной может быть лишь садовая мебель. Но сейчас дизайнеры отходят от каких-либо ограничений и рамок. Они предлагают необычные решения оформления домашнего интерьера — одно из них ротанг. Цветовая гамма мебели из ротанга состоит из натуральных оттенков. Интерьер с этой мебелью всегда будет смотреться дорого и стильно.

Не следует бояться, что такая мебель требует особенного ухода. Материал обрабатывается современными составами, которые значительно улучшают его природную прочность и долговечность. Это позволяет устанавливать изделия даже в ванных комнатах.

  В интернет-магазине Taburetka.ua есть большой выбор мебели из ротанга для любого помещения
В интернет-магазине Taburetka.ua есть большой выбор мебели из ротанга для любого помещения

Существует ряд нехитрых правил, соблюдая которые вы сохраните прекрасный внешний вид предметов на долгие годы. Достаточно протирать пыль сухой тканью. Для удаления пятен и грязи можно использовать матерчатую салфетку, смоченную в мыльной воде. Если ротанг натурального происхождения, можно раз в какое-то время покрывать изделие лаком, чтобы освежить его внешний вид.

Интернет-магазин Taburetka.ua представляет большой выбор мебели из ротанга для дачных участков и домашних интерьеров высокого качества по доступным ценам.

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