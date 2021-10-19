Мебель из ротанга в домашнем интерьере

Если вас не впечатляет популярный сегодня современный минималистичный дизайн интерьера и вы ищете чего-то более изысканного и стильного, то прекрасным вариантом станет плетёная мебель. Такие изделия всегда привлекают внимание, смотрятся элегантно и утонченно.
Современные изготовители предлагают немало интересных моделей комодов, диванчиков, кресел, скамеек, столов, стульев и т.д. Для их производства используют бамбук или лозу. Но наиболее востребованным материалом в наше время можно смело назвать ротанг. Это разновидность пальм, растущих в странах Азии и Океании.
Стебли растения обладают необыкновенной прочностью и гибкостью. Их высушивают и создают из них надежную, долговечную и необычайно красивую мебель. Благодаря такой пластичности, материал пригоден для создания практически любых изделий — от крупных (кроватей, шкафов) до самых мелких (тумбочек, шкатулок).
Если вас привлекает мебель из ротанга, но ее стоимость не подходит, можно приобрести более бюджетный вариант — искусственный аналог. По внешнему виду он ничуть не уступает природному. Он характеризуется прочностью, гибкостью и устойчивостью к механическим повреждениям. Его смело можно размещать на улице либо в помещении.
Раньше считалось, что плетёной может быть лишь садовая мебель. Но сейчас дизайнеры отходят от каких-либо ограничений и рамок. Они предлагают необычные решения оформления домашнего интерьера — одно из них ротанг. Цветовая гамма мебели из ротанга состоит из натуральных оттенков. Интерьер с этой мебелью всегда будет смотреться дорого и стильно.
Не следует бояться, что такая мебель требует особенного ухода. Материал обрабатывается современными составами, которые значительно улучшают его природную прочность и долговечность. Это позволяет устанавливать изделия даже в ванных комнатах.
Существует ряд нехитрых правил, соблюдая которые вы сохраните прекрасный внешний вид предметов на долгие годы. Достаточно протирать пыль сухой тканью. Для удаления пятен и грязи можно использовать матерчатую салфетку, смоченную в мыльной воде. Если ротанг натурального происхождения, можно раз в какое-то время покрывать изделие лаком, чтобы освежить его внешний вид.
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