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понедельник, 10 мая 2021 09:00

Мебель для офиса — имидж компании

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Об успешности компании судят по интерьеру офиса. Если рабочие места сотрудников обустроены аккуратно и комфортно, помещение выдержано в едином дизайне, а в оформлении ресепшен и кабинетов прослеживается корпоративный стиль, это вызывает доверие со стороны потенциальных клиентов и партнеров. Поэтому покупка качественной и красивой мебели для офиса — выгодная инвестиция, которая принесет успех и процветание вашему предприятию.

 

Офисная мебель недорого — ловушка маркетинга или практичное решение?

Обустраивая офис, обычно принимается решение рационально расходовать бюджет. Как сэкономить без ущерба для качества?

• Покупайте мебель от надежных производителей — замечено, если на производстве налажен полный цикл изготовления и присутствует контроль качества на всех этапах производства, такая мебель будет выполнена качественно, но стоить дешевле.

• Обратите внимание, какой гарантийный срок предоставляет фабрика на свою продукцию — эта информация покажет, насколько сам производитель уверен в качестве своей продукции.

• Следите за акциями — во время распродажи можно купить добротную мебель по довольно привлекательной цене.

С другой стороны, если на изделие установлена явно низкая стоимость — это повод засомневаться в его качестве.

 

Создаем комфортные условия для работы

Прежде, чем приступать к выбору мебели, стоит определить, какие именно предметы и в каком количестве Вам понадобятся:

• Компьютерные кресла.

• Рабочие столы.

• Шкафы.

Полки.

• Тумбочки.

 

Предусмотрена ли у Вас мини-кухня? Тогда подумайте о покупке обеденного стола и стульев, шкафчиков для посуды, рабочей поверхности. Планируется ли обустройство ресепшен? Если да — присмотрите подходящую стойку, а также диван для посетителей. А как насчет кабинета руководителя? Это визитная карточка Вашей компании.

Если интерьер офиса хорошо продуман, сотрудники с удовольствием идут на работу и трудятся с большей отдачей. А посетителям приятно находится в комфортной обстановке, поэтому встречи и переговоры имеют гораздо больше шансов на успех. Вот почему не стоит жалеть времени и сил на создание стильной и уютной атмосферы в офисе.

Заказывайте в интернет-магазине "Табуретка" офисную мебель от проверенных производителей — создайте безупречную репутацию для Вашей компании!

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