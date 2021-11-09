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вторник, 09 ноября 2021 15:48

Материалы для создания современной наружной рекламы

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Мир вокруг нас постоянно меняется – и вместе с ним стремительно совершенствуются рекламные технологии. Новые потоки прогрессивных идей и инновационные открытия в производстве позволяют применять все более практичные и надежные материалы для рекламы. Их широкий ассортимент вкупе с творческим замыслом дизайнера гарантируют создание поистине уникальных объектов внешней рекламы.

Виды материалов для наружной рекламы

К вариантам наружной рекламы относятся различные конструкции – вывески и лайтбоксы, баннеры, щиты, объемные буквы и стенды, мобильные штендеры и привлекающие внимание билборды. Легкость и функциональность конструкций напрямую зависят от характеристик используемых комплектующих, поэтому и материалы для рекламы должны отвечать определенным критериям.

Наиболее предпочтительными в рекламной индустрии считаются следующие виды материалов:

  1. композитные панели, выполненные из алюминия, отличаются универсальностью и высокими эксплуатационными показателями;
  2. акрил – обладающие высокой ударопрочностью и гибкостью, поверхности из оргстекла широко применяются в наружном рекламном оформлении;
  3. плоттерные пленки – всевозможные варианты виниловых пленок обеспечивают удобную и быструю обработку изображений с помощью плоттерной резки;
  4. виниловая ткань – полиэфирный состав отличается высокой плотностью и способностью передавать глубину и насыщенность цвета, необходимые в создании баннеров;
  5. лодочная ткань – многослойная структура материала обладает высокой прочностью и сохранением формы, препятствует деформации рекламного полотна.

Широко используется в создании объектов внешней рекламы пластик – он отличается изобилием цветовой гаммы, высокой пластичностью и износостойкостью. Светопропускные свойства ПВХ позволяют изготавливать светящиеся колбы и лайтбоксы, масштабные конструкции, оснащенные подсветкой.

Особенности изготовления наружной рекламы

Современные технологии рекламного производства подразумевают различные способы работы с комплектующими. Используя материалы для наружной рекламы, дизайнеры способны воплотить в реальность решения, удивляющие своей неординарностью и креативностью.

  Сочетание качественного основания и тщательно подготовленного изображения гарантируют яркую и незабываемую рекламу
Сочетание качественного основания и тщательно подготовленного изображения гарантируют яркую и незабываемую рекламу

Высокопрочные свойства баннерного полотна позволили мировому производителю автомобилей попасть в Книгу рекордов Гиннеса – за самый масштабный брэндмауер. Повышение визуального восприятия рекламы обеспечивалось реалистичностью изображения и минимальным набором текста.

Особую роль играют освещаемые объекты – они эффектны и заметны в любое время дня. К наиболее распространенным вариантам подобной наружной рекламы относят:

  1. объемные буквы с подсветкой – для их основной поверхности используют оргстекло, боковые стенки выполняют из алюминия, для светового эффекта применяются неоновые трубки, криптоновые лампы или оптоволоконный кабель;
  2. световые коробы – изготавливаются из светопроницаемого материала, на который наносятся текст и изображение;
  3. маркизы – рекламное изображение печатается на чехле из винила, который натягивается на прочный металлический каркас и подсвечивается изнутри.

Наряду со светящимися объектами широкое распространение получили и другие варианты рекламы, подразумевающие подготовку и нанесение изображения на поверхность материала. Основными видами переноса рекламной информации выступают печать на пленке и полимерах, подготовка бумажных постеров и выполнение виниловых аппликаций.

Для воплощения дизайнерского замысла в оригинальный рекламный объект необходимо не только использование прогрессивных технологий изготовления, но и правильное подобранное полотно. Сочетание качественной основы и тщательно подготовленного в графическом редакторе изображения гарантируют ожидаемый эффект – яркую и запоминающуюся рекламу, представленную в виде вывески, баннера, стенда или других вариантах.

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