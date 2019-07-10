"Лото-Забава": в Полтаве сорван первый джекпот 2019 года

 
Ексклюзивы
1/5
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 720
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Просмотров: 441
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Просмотров: 666
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
3 Просмотров: 351
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Просмотров: 1386
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 486
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
1 Просмотров: 1323
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
Просмотров: 657
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
2 Просмотров: 3078
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
1 Просмотров: 576
Фото
Все фото
13
3
4
19
5
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Видео
Все видео
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Интервью
1/5
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 486
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2214
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
1 Просмотров: 675
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1845
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1908
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
08 июля 2019
Просмотров: 1089
Доїхати до Леґедзиного
Умінню моєї старшої доньки потрапляти в халепи навіть я позаздрю. У часи її навчання в Черкаському університеті страшно було знімати слухавку. ...
среда, 10 июля 2019 15:31

"Лото-Забава": в Полтаве сорван первый джекпот 2019 года

  Комментировать
&quot;Лото-Забава&quot;: в Полтаве сорван первый джекпот 2019 года
В государственной лотерее "Лото-Забава" выиграли самый крупный денежный приз лотереи - джекпот размером в 3 миллиона гривен

7 июля в украинской государственной лотерее "Лото-Забава" произошла настоящая сенсация, ведь по результатам тиража №1039 появился новый мультимиллионер, который выиграл крупнейший денежный приз лотереи - джекпот размером в 3 миллиона гривен. Известно, что выигрышный лотерейный билет №0267289 был приобретен 6 июля на точке распространения, которая находится в Полтаве по адресу: ул. Соборности, 46. Для победителя игра обошлась всего в 10 гривен - именно столько стоил его билет. Это - первый выигранный джекпот "Лото-Забава" в 2019 году.

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравляет нового любимчика Фортуны с выигрышем и приглашает его посетить Киев, стать почетным участником "КЛУБА МИЛЛИОНЕРОВ "М.С.Л." и принять участие в эксклюзивной подарочной программе "Два дня из жизни миллионера" для двух человек.

Напомним, что 6-7 июля 2019 года этим предложением уже воспользовался миллионер из Львовской области - ветеран АТО Виталий Марич, который в рамках этого проекта, кроме множества других развлечений, стал первым посетителем единственного в Украине 5D Музея "Становлення української нації", официальное открытие которого запланировано только на 3 августа 2019 года.

Предыдущий джекпот "Лото-Забава" размером в 3 миллиона гривен был сорван 7 октября 2018 года во время розыгрыша юбилейного 1000-го тиража "Фабрики миллионеров". Его владельцем стал Александр Сивак, который приехал из Черкасс по программе "Два дня из жизни миллионера" 24-25 ноября 2018 года в Киев вместе со своей женой Ириной, чтобы принять участие в съемках любимой лотереи и получить из рук Ларисы Руснак и Анатолия Гнатюка призовой чек.

Напомним, что за все время существования лотереи "Лото-Забава", ее миллионерами и мультимиллионерами стали уже 335 украинцев, а за 2019-й год таких счастливчиков насчитывается уже 23 человека.

Розыгрыши "Лото-Забава" происходят каждое воскресенье в прямом эфире на телеканале "1+1" в 9:00.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Лото-Забава": в Полтаве сорван первый джекпот 2019 года». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
июля

Поляки применили новую тактику битвы

Украинского инженера осудили на 8 лет

Закончилась крупнейшая битва освободительной войны

Самое читаемое
Как заселяли Донбасс в начале XX века - подборка фото
Как заселяли Донбасс в начале XX века - подборка фото
13
 Просмотров: 43357
Американцы построили штаб для украинского флота
Американцы построили штаб для украинского флота
11
 Просмотров: 39651
Как менялась мода на &quot;идеальное женское тело&quot; за последние 100 лет
Как менялась мода на "идеальное женское тело" за последние 100 лет
17
 Просмотров: 22041
&quot;Плохо слышишь меня?&quot; - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
 1 Просмотров: 16678
Сообщили неожиданную новость о лечении женщины, которую поджег жених
Сообщили неожиданную новость о лечении женщины, которую поджег жених Просмотров: 13032
Новости компаний
Прозрачный бассейн и деликатесы: почему украинцы выбирают горящие туры
Прозрачный бассейн и деликатесы: почему украинцы выбирают горящие туры Просмотров: 63
Как выбрать лучшего видеооператора и фотографа на свадьбу
Как выбрать лучшего видеооператора и фотографа на свадьбу Просмотров: 18
Чего не хватает вашей прихожей
Чего не хватает вашей прихожей Просмотров: 288
Любо-Дорого – топовое ивент агентство Украины с адресом в Киеве
Любо-Дорого – топовое ивент агентство Украины с адресом в Киеве Просмотров: 72
Как выбрать видеооператора на свадьбу
Как выбрать видеооператора на свадьбу Просмотров: 18
Больше всего комментируют
13
Зеленский оставил украинцев без парада на День Независимости
10
Тарифы на газ 2016-го признали незаконными: какими будут последствия
6
Первый приход Православной церкви в Украине вернулся в РПЦ
5
За предвыборную агитацию заплатят украинцы
5
Зеленский озвучил свою позицию относительно русского языка в Донецке
Голосов: 698
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua