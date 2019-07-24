Ландшафтный дизайн участка

 
Ексклюзивы
1/5
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
1 Просмотров: 1953
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 468
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 621
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 4320
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5563
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 954
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3501
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 945
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1891
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1935
Фото
Все фото
13
3
4
19
5
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Видео
Все видео
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 4320
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 954
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2529
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1170
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
Колонка
27 июля 2019
Просмотров: 486
Боротьба триває
– У нас 12 лет коррупцию изгоняли, а вы за пять лет результатов хотите, – румунський гід Марін показує нашій екскурсійній групі ...
воскресенье, 28 июля 2019 10:58

Ландшафтный дизайн участка

  Комментировать
 

Ландшафтный дизайн – направление в оформлении придомовой территории. Поэтому если вы – счастливый владелец частной территории, даже самые скромные квадратные метры можно превратить в райский уголок. Помогут этом ландшафтные дизайнеры от Kiev Home - https://kievrem.com.ua/

Элементы ландшафтного дизайна

Классический ландшафтный дизайн состоит из нескольких элементов.

1. Здания и сооружения;
2. газоны, сформированные из травной растительности;
3. зеленые насаждения в виде цветов, кустарников, деревьев;
4. мелкие детали и декорации (фонарики, ручьи, озера, камни, фонтаны);
5. водные объекты – озера, пруды, ручьи.

Можно использовать их в комплексе или отдать предпочтение частичному применению.

Принципы планирования ландшафтного дизайна

Фантазия и творческое мышление – составляющие работ с дизайном. Незаменимым навыком является соблюдение принципа гармонии и единства картины. В решении этой проблемы поможет последовательность размещения элементов. Классическая цепочка имеет следующий вид: растения – группы растений – декоративные элементы.

Характеристики элементов дизайна

Целостность картины обеспечивается, если соблюдены параметры – рост, текстура, цветовое решение, рост.

Пример: можно рассмотреть классический пример сочетания с валунами. Некрасиво будет использовать квадратный камель с белым круглым объектом. Это нарушит единство композиции. Специалисты советуют создавать темы, в которых будет присутствовать принцип гармонии.

Секреты профессионального ландшафтного дизайна

Для создания оригинальных приусадебных композиций необходимо руководствоваться рядом правил:

1. Если хотите, чтобы на участке красовалась тема, связанная с бабочками, стоит добавить в дизайн растения, которые по нраву этим насекомым.
2. Для создания целостности и единства идеально использовать украшения, статуи, связанные с образом бабочки. Цвета декораций могут быть совершенно разными.
3. Немаловажная роль в формировании окончательного результата достается умению сочетания цветов. Если ключевой критерий – уют, стоит отдавать предпочтение ярким оттенкам (красный, желтый, оранжевый цвет). При необходимости визуального удаления объекта рассматривается палитра прохладных цветовых решений – синего, голубого.
4. Если необходимо расположить большое количество ярких красок, во избежание пестроты стоит использовать для фона нейтральные тона – черный, серый, белый. Игра цветов позволит сделать акцент на определенных деталях в вашем саду.
5. Важно уделять внимание переходу, поскольку именно плавность позволит устранить резкие перепады и непривлекательные изменения. Элементы располагаются как нисходящее или восходящее полотно, это размещение актуально по характеристикам – цвету, размеру и текстуре.
6. Если сначала будут размещены высокие растения, а затем более низкие, это создаст эффект глубины. Обратный результат будет получен, если сделать наоборот.

Направления ландшафтного дизайна

Сегодня профессионалы работают в нескольких направлениях создания красивых дизайнерских конструкций на участках:

• оформление дизайна в саду;
• формирование картины на небольших участках;
• ландшафтный дизайн загородных домов;
• озеленение территорий.

Самостоятельные работы отнимут немало времени и средств, поэтому во избежание ошибок рекомендуется обратиться к профессионалам компании Kiev Home.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ландшафтный дизайн участка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
июля

В Украине отмечают годовщину крещения Руси

Издали радикальный приказ относительно солдат на фронте

В России приняли документ в отношении украинских земель

На философском факультете начали готовить математиков

Самое читаемое
Показали жизнь легендарных &quot;холоднояровцев&quot; на фронте : 25 фото
Показали жизнь легендарных "холоднояровцев" на фронте : 25 фото
25
 Просмотров: 37458
&quot;Народ, который хочет кушать&quot; - показали фото одесского пляжа в 1933-м
"Народ, который хочет кушать" - показали фото одесского пляжа в 1933-м
12
 1 Просмотров: 33752
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
20
 Просмотров: 31894
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
15
 Просмотров: 21960
Показали, как жили в еврейских колониях на юге Украины - подборка фото
Показали, как жили в еврейских колониях на юге Украины - подборка фото
9
 Просмотров: 17948
Новости компаний
"Королевские креветки и круглосуточный бар" - почему украинцы выбирают горящие туры
"Королевские креветки и круглосуточный бар" - почему украинцы выбирают горящие туры Просмотров: 189
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
 Просмотров: 54
Кому доверить e-mail-рассылку. Программа? Сервис?
Кому доверить e-mail-рассылку. Программа? Сервис? Просмотров: 9
Радиаторы Betatherm - 100% эффективность и практичность
Радиаторы Betatherm - 100% эффективность и практичность Просмотров: 72
Методы продвижения сайтов в интернете
Методы продвижения сайтов в интернете Просмотров: 45
Больше всего комментируют
7
Стали известны подробности разговора Зеленского с Трампом
7
Повторная петиция об увольнении Богдана набрала 25 тыс. голосов
4
Зеленский обратился к Авакову из-за скандала с полицейскими и КОРДом
3
Каменских, Монатик и Дорофеева: украинские звезды показали, как развлекались на российском фестивале "Жара"
3
Братья Кличко подали в суд на "1+1"
Голосов: 2520
Голосование Кого хотите видеть следующим премьер-министром?
  • Айвараса Абромавичюса, экс-министра экономического развития и торговли
  • Александра Данилюка, секретаря СНБО
  • Андрея Коболева, главу НАК "Нафтогаз"
  • Алексея Кредисова, управляющего партнера компании Ernst & Young
  • Тимофея Милованова, почетного президента Киевской школы экономики
  • Владислава Рашкована, представителя Украины в МВФ
  • Ульяну Супрун, и.о. министра здравоохранения
  • Юлию Тимошенко, лидера "Батькивщины"
  • Наталью Яресько, экс-министра финансов
  • Кто все эти люди?
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua