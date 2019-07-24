Ландшафтный дизайн участка

Ландшафтный дизайн – направление в оформлении придомовой территории. Поэтому если вы – счастливый владелец частной территории, даже самые скромные квадратные метры можно превратить в райский уголок. Помогут этом ландшафтные дизайнеры от Kiev Home - https://kievrem.com.ua/

Элементы ландшафтного дизайна

Классический ландшафтный дизайн состоит из нескольких элементов.

1. Здания и сооружения;

2. газоны, сформированные из травной растительности;

3. зеленые насаждения в виде цветов, кустарников, деревьев;

4. мелкие детали и декорации (фонарики, ручьи, озера, камни, фонтаны);

5. водные объекты – озера, пруды, ручьи.

Можно использовать их в комплексе или отдать предпочтение частичному применению.

Принципы планирования ландшафтного дизайна

Фантазия и творческое мышление – составляющие работ с дизайном. Незаменимым навыком является соблюдение принципа гармонии и единства картины. В решении этой проблемы поможет последовательность размещения элементов. Классическая цепочка имеет следующий вид: растения – группы растений – декоративные элементы.

Характеристики элементов дизайна

Целостность картины обеспечивается, если соблюдены параметры – рост, текстура, цветовое решение, рост.

Пример: можно рассмотреть классический пример сочетания с валунами. Некрасиво будет использовать квадратный камель с белым круглым объектом. Это нарушит единство композиции. Специалисты советуют создавать темы, в которых будет присутствовать принцип гармонии.

Секреты профессионального ландшафтного дизайна

Для создания оригинальных приусадебных композиций необходимо руководствоваться рядом правил:

1. Если хотите, чтобы на участке красовалась тема, связанная с бабочками, стоит добавить в дизайн растения, которые по нраву этим насекомым.

2. Для создания целостности и единства идеально использовать украшения, статуи, связанные с образом бабочки. Цвета декораций могут быть совершенно разными.

3. Немаловажная роль в формировании окончательного результата достается умению сочетания цветов. Если ключевой критерий – уют, стоит отдавать предпочтение ярким оттенкам (красный, желтый, оранжевый цвет). При необходимости визуального удаления объекта рассматривается палитра прохладных цветовых решений – синего, голубого.

4. Если необходимо расположить большое количество ярких красок, во избежание пестроты стоит использовать для фона нейтральные тона – черный, серый, белый. Игра цветов позволит сделать акцент на определенных деталях в вашем саду.

5. Важно уделять внимание переходу, поскольку именно плавность позволит устранить резкие перепады и непривлекательные изменения. Элементы располагаются как нисходящее или восходящее полотно, это размещение актуально по характеристикам – цвету, размеру и текстуре.

6. Если сначала будут размещены высокие растения, а затем более низкие, это создаст эффект глубины. Обратный результат будет получен, если сделать наоборот.

Направления ландшафтного дизайна

Сегодня профессионалы работают в нескольких направлениях создания красивых дизайнерских конструкций на участках:

• оформление дизайна в саду;

• формирование картины на небольших участках;

• ландшафтный дизайн загородных домов;

• озеленение территорий.

Самостоятельные работы отнимут немало времени и средств, поэтому во избежание ошибок рекомендуется обратиться к профессионалам компании Kiev Home.