Ландшафтный дизайн участка

Ландшафтный дизайн – направление в оформлении придомовой территории. Поэтому если вы – счастливый владелец частной территории, даже самые скромные квадратные метры можно превратить в райский уголок. Помогут этом ландшафтные дизайнеры от Kiev Home - https://kievrem.com.ua/
Элементы ландшафтного дизайна
Классический ландшафтный дизайн состоит из нескольких элементов.
1. Здания и сооружения;
2. газоны, сформированные из травной растительности;
3. зеленые насаждения в виде цветов, кустарников, деревьев;
4. мелкие детали и декорации (фонарики, ручьи, озера, камни, фонтаны);
5. водные объекты – озера, пруды, ручьи.
Можно использовать их в комплексе или отдать предпочтение частичному применению.
Принципы планирования ландшафтного дизайна
Фантазия и творческое мышление – составляющие работ с дизайном. Незаменимым навыком является соблюдение принципа гармонии и единства картины. В решении этой проблемы поможет последовательность размещения элементов. Классическая цепочка имеет следующий вид: растения – группы растений – декоративные элементы.
Характеристики элементов дизайна
Целостность картины обеспечивается, если соблюдены параметры – рост, текстура, цветовое решение, рост.
Пример: можно рассмотреть классический пример сочетания с валунами. Некрасиво будет использовать квадратный камель с белым круглым объектом. Это нарушит единство композиции. Специалисты советуют создавать темы, в которых будет присутствовать принцип гармонии.
Секреты профессионального ландшафтного дизайна
Для создания оригинальных приусадебных композиций необходимо руководствоваться рядом правил:
1. Если хотите, чтобы на участке красовалась тема, связанная с бабочками, стоит добавить в дизайн растения, которые по нраву этим насекомым.
2. Для создания целостности и единства идеально использовать украшения, статуи, связанные с образом бабочки. Цвета декораций могут быть совершенно разными.
3. Немаловажная роль в формировании окончательного результата достается умению сочетания цветов. Если ключевой критерий – уют, стоит отдавать предпочтение ярким оттенкам (красный, желтый, оранжевый цвет). При необходимости визуального удаления объекта рассматривается палитра прохладных цветовых решений – синего, голубого.
4. Если необходимо расположить большое количество ярких красок, во избежание пестроты стоит использовать для фона нейтральные тона – черный, серый, белый. Игра цветов позволит сделать акцент на определенных деталях в вашем саду.
5. Важно уделять внимание переходу, поскольку именно плавность позволит устранить резкие перепады и непривлекательные изменения. Элементы располагаются как нисходящее или восходящее полотно, это размещение актуально по характеристикам – цвету, размеру и текстуре.
6. Если сначала будут размещены высокие растения, а затем более низкие, это создаст эффект глубины. Обратный результат будет получен, если сделать наоборот.
Направления ландшафтного дизайна
Сегодня профессионалы работают в нескольких направлениях создания красивых дизайнерских конструкций на участках:
• оформление дизайна в саду;
• формирование картины на небольших участках;
• ландшафтный дизайн загородных домов;
• озеленение территорий.
Самостоятельные работы отнимут немало времени и средств, поэтому во избежание ошибок рекомендуется обратиться к профессионалам компании Kiev Home.
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