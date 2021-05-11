Квартиры посуточно онлайн на портале Vlasne.ua - безопасное бронирование это так просто!

 
Ексклюзивы
1/5
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Просмотров: 198
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
Просмотров: 981
Как войти в рабочий ритм после декрета - советы женщинам
Как войти в рабочий ритм после декрета - советы женщинам
Просмотров: 63
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
1 Просмотров: 3753
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
Просмотров: 1332
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Просмотров: 450
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Просмотров: 576
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Просмотров: 1864
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Просмотров: 7290
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Просмотров: 540
Фото
Все фото
3
13
3
4
19
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Видео
Все видео
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Интервью
1/5
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Просмотров: 819
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 729
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1332
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 882
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 504
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 954
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
вторник, 11 мая 2021 15:40

Квартиры посуточно онлайн на портале Vlasne.ua - безопасное бронирование это так просто!

  Комментировать
Квартиры посуточно онлайн на портале Vlasne.ua - безопасное бронирование это так просто!

Vlasne.ua - удобный и надежный портал для бронирования апартаментов на любое необходимое для вас время (час, сутки, неделя). На сервисе можно найти несколько тысяч предложений, поэтому каждый, кого интересует аренда квартир посуточно, сможет найти для себя удобный вариант.

Аренда квартир посуточно онлайн на Vlasne.ua в два клика

Ранее посуточная аренда квартир была настоящей проблемой, особенно при длительных поездках в другой город или страну. Однако сегодня снять квартиру посуточно можно всего лишь за несколько минут. Чтобы найти идеальный вариант размещения необходимо:

• пять минут свободного времени;

• интернет;

• сервис Vlasne.ua.

Сервис предлагает квартиры посуточно онлайн отличного качества. Первое и главное отличие квартиры посуточно от отеля в цене. На сайте можно найти апартаменты любой ценовой категории, воспользовавшись при этом фильтрами для поиска более подходящего варианта размещения. Главное преимущество Vlasne.ua в том, что на жилье на сайте предлагают исключительно его владельцы, а не посредники. Таким образом вам не придется дополнительно тратить деньги на услуги риелторов. Перед бронью апартаментов вы можете пообщаться с владельцем и узнать у него всю интересующую вас информацию, ведь под каждым объявлением указана контактные данные. Забронировать и снять квартиру посуточно можно также на сайте, предварительно проверив, свободен ли выбранный вами вариант на нужные для вас даты.

Жилье посуточно: удобство и преимущества

С точки зрения экономии финансов и комфорта аренда частных апартаментов на сутки гораздо выгоднее. Такой вариант жилья выбирают большие компании, семьи с детьми и одинокие туристы. Если в путешествиях вам крайне важен комфорт, то советуем выбрать квартиры посуточно, а не номер в отеле.

Удобства в квартире никогда не сравняются с удобствами, которые предоставляет отель. В большинстве своем квартиры, которые сдаются в аренду, полностью укомплектованы всем необходимым для комфортного проживания. Главное отличие квартиры от гостиничного номера - наличие полноценной кухни, ведь здоровое питание (особенно в путешествиях) крайне важно.Полный список того, что есть в квартире находится в описании под фото. Дополнительную информацию о квартире всегда можно уточнить, связавшись с владельцем.

Еще одно несомненное преимущество, которое предоставляет аренда квартиры посуточно - полная свобода. Вы можете без проблем приходить и выходить тогда, когда вам нужно и приглашать к себе гостей, при этом не спрашивая ни у кого разрешения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Квартиры посуточно онлайн на портале Vlasne.ua - безопасное бронирование это так просто!». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
мая

Сняли самый изящный украинский фильм

Для бывших военнопленных организовали лагеря

Открыли первую троллейбусную линию

Украина получила безвизовый режим с ЕС

Приняли решение депортировать крымских татар

Первоклассницу нашли убитой в недострое

Самое читаемое
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
15
 Просмотров: 16434
Деми Роуз показала пышную грудь в откровенном купальнике
Деми Роуз показала пышную грудь в откровенном купальнике Просмотров: 10404
Гороскоп на 10-16 мая: когда лучше искать новую работу
Гороскоп на 10-16 мая: когда лучше искать новую работу
 Просмотров: 7956
Ана Чери вивалялась в песке ради пикантной фотографии
Ана Чери вивалялась в песке ради пикантной фотографии
4
 Просмотров: 5949
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
 Просмотров: 5742
Новости компаний
Внутреннее промышленное светодиодное освещение
Внутреннее промышленное светодиодное освещение
Преодолеть алкоголизм можно за один сеанс
Преодолеть алкоголизм можно за один сеанс
Паркетная доска: достоинства и особенности покрытия
Паркетная доска: достоинства и особенности покрытия
Мебель для офиса — имидж компании
Мебель для офиса — имидж компании
Компания "Пульсар Констракшн" – проектирование, производство металлоконструкций, строительство
Компания "Пульсар Констракшн" – проектирование, производство металлоконструкций, строительство
Больше всего комментируют
5
Блокировку YouTube антиукраинских телеканалов назвали прецедентом
4
Конец эпохи бедности: таможенники декларируют люксовые Mercedes
1
Новый пакет санкций против РФ станет сигналом, что Крымская платформа работает - правозащитница
1
Россию призвали вернуть Украине полный контроль над Крымом
1
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
Голосов: 940
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть