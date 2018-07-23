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понедельник, 23 июля 2018 15:28

Кредитик - сервис сравнения онлайн кредитов на карту в Украине

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Выбор займа на карту в Кредитик

Кредитик - сервис сравнения онлайн кредитов на карту в Украине ориентирован на рядовых соотечественников, попавших в сложную финансовую ситуацию. Отличается простым интерфейсом, давая возможность пользоваться им даже людям, которые обладают небольшим опытом работы с интернетом.

  Кредитик
Кредитик

Преимущества онлайн сервиса Кредитик

Сервис является агрегатором, на котором собраны лучшие организации Украины. В них можно получить онлайн кредит на карту на оптимальных условиях. Сервису присущи следующие положительные стороны:

1. Отзывы от реальных клиентов. Благодаря им можно увидеть, как происходило сотрудничество заемщиков с теми или иными организациями в мельчайших подробностях.
2. Наличие онлайн калькулятора. Если кто-то подумывает оформить займ без отказов, то он наверняка хочет знать, сколько придется переплатить при той или иной процентной ставке. Онлайн калькулятор дает возможность рассчитать переплату;
3. Интуитивный интерфейс. Сервис отличается функциональностью и простым интерфейсом. После минутного знакомства можно будет понять, как он функционирует в деталях;
4. Максимум сведений о каждой микрофинансовой организации. Для того чтобы быть уверенным в компании, где оформляется займ без отказов, на сервисе размещено множество сведений об организации. Они включают в себя год основания, объем выданных средств и многое другое.

Как взять онлайн кредит - условия и порядок оформления

Чтобы получить микрозайм в любой микрофинансовой организации, следует соответствовать довольно-таки простым требованиям и иметь в наличии классический набор документов.

Заемщик должен быть:

• совершеннолетним гражданином страны;
• паспорт, ИНН;
• мобильный телефон;
• доступ к сети интернет.

  Что нужно для оформления кредита на карту
Что нужно для оформления кредита на карту

Выдаются займы срочно круглосуточно, а значит, что обратиться за финансовой помощью можно ночью, или в любое другое время суток.

На какие моменты обратить внимание, оформляя кредит на карту

Так как микрокредит без особого труда можно получить во многих компаниях, то не стоит спешить с их оформлением. Подбирая организацию, акцентировать внимание на следующих моментах:

• процентная ставка. Чем она ниже, тем лучше. В некоторых организациях готовы выдать первый кредит под 0% без звонков и без проверок;
• срок. Может составлять как пару недель, так несколько месяцев и больше. Тут уже отталкиваться от личных возможностей и предпочтений;
• сумма. Лимиты везде различные. Постоянные и добросовестные клиенты могут рассчитывать на повышение лимитов;
• возраст. Минимальный возраст - 18 лет, а максимальный ограничен 75 годами. Возрастные рамки могут варьировать.

Итак, если кредит на карту нужен срочно и быстро, то стоит посетить creditik.com.ua, где удастся без труда выбрать наиболее подходящую организацию в личном случае.

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