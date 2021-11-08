Контрольно-измерительные приборы в современном мире

Контрольно-измерительные приборы обеспечат бесперебойную работу различных агрегатов, машин, автоматики

И в быту, и на производстве, и в других сферах невозможно обойтись без контрольно-измерительных приборов. Присмотритесь к своей квартире: у вас стоит электрический счетчик, установлены счетчики на воду и газ. Вам нужно измерить температуру тела – вы берете термометр, вам интересно узнать, сколько градусов за окном – вы смотрите на внешний градусник. Нужно измерить давление – достаете тонометр, уровень сахара в крови – глюкометр. Да мало ли ещё приборов для измерения разных величин есть в вашем доме! Но значительно более широкое применение имеют контрольные измерительные приборы и автоматика на производстве, в строительстве, ЖКХ. Именно о них пойдет речь в данной статье.

Виды контрольно-измерительных приборов

Классификация КИПов основывается на их функциональности. В зависимости от цели использования выделяют следующие виды КИПиА:

КИПы, измеряющие температуру, – это различные жидкостные и цифровые термометры, так называемые тепловизоры, пирометры и др.; КИПы, измеряющие давление, – это манометры, реле, вакуумметры; КИПы для регистрации функционирования электроприборов, – это амперметры, вольтметры, электросчетчики трехфазные и др.; КИПы, измеряющие и регулирующие расход газа, – это контролеры давления, калибраторы, устройства, отмечающие уровень и расход газа; КИПы, определяющие плотность, – это ареометры, плотномеры.

Помимо классификации по назначению и функционированию, контрольно-измерительные приборы различают и по другим параметрам. По предоставленной информации различают два вида КИПов.

КИПы, регистрирующие данные. КИПы, демонстрирующие данные.

Метод измерения также влияет на особенности приборов. В зависимости от него имеются:

измеряющие приборы; сравнивающие приборы.

Есть классификация по особенностям демонстрации результатов контроля и измерения. В нее входят такие виды, как:

КИПы, имеющие шкалу равномерную или неравномерную; КИПы со шкалой односторонней или не имеющей нуля; КИПы с шкалой двухсторонней, которая может быть симметричной или несимметричной.

При выборе контрольно-измерительных приборов и автоматики следует учитывать все эти параметры.

Советы по выбору контрольно-измерительных приборов и автоматики

Современные КИПы и автоматика представлены в различных торговых точках: в специализированных центрах, в интернет-магазинах. При покупке этих необходимых в различных сферах приборов необходимо учесть несколько факторов.

Изучите прилагаемую инструкцию, где указано предназначение прибора. Нельзя использовать автоматику не по назначению. Разберитесь с брендом, кто является производителем, можно ли купить запасные части или отремонтировать это оборудование, имеется ли сервисный центр. Подробно познакомьтесь с правилами установки и эксплуатации прибора. Выясните, есть ли у продающей организации сертификат нашей страны, законна ли продажа КИПа. Познакомьтесь с техническими параметрами прибора, подойдет ли он к вашим условиям. Учтите стоимость автоматики.

Если у вас возникнут вопросы, то обязательно обратитесь к компетентному менеджеру, который поможет профессионально выбрать тот или иной прибор.

Где не обойтись без контрольно-измерительных приборов и автоматики

Сфера использования контрольно-измерительных приборов довольно широка. Какую бы отрасль мы ни взяли, везде требуется контроль и учет. Так, КИПы нашли широкое применение в следующих сферах:

тяжелая и легкая промышленность; строительство, включая и обустройство дорог; сельское хозяйство; жилищно-коммунальное хозяйство; транспортная сфера; различного рода лаборатории; медицина; производство продуктов питания; домашнее хозяйство и быт.

Это далеко не полный перечень областей, в которых без контрольно-измерительных приборов не обойтись. Контрольно-измерительные приборы обеспечат бесперебойную работу различных агрегатов, машин, автоматики, предохраняют от поломок, создадут безопасные условия эксплуатации.