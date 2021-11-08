Контрольно-измерительные приборы в современном мире

И в быту, и на производстве, и в других сферах невозможно обойтись без контрольно-измерительных приборов. Присмотритесь к своей квартире: у вас стоит электрический счетчик, установлены счетчики на воду и газ. Вам нужно измерить температуру тела – вы берете термометр, вам интересно узнать, сколько градусов за окном – вы смотрите на внешний градусник. Нужно измерить давление – достаете тонометр, уровень сахара в крови – глюкометр. Да мало ли ещё приборов для измерения разных величин есть в вашем доме! Но значительно более широкое применение имеют контрольные измерительные приборы и автоматика на производстве, в строительстве, ЖКХ. Именно о них пойдет речь в данной статье.
Виды контрольно-измерительных приборов
Классификация КИПов основывается на их функциональности. В зависимости от цели использования выделяют следующие виды КИПиА:
- КИПы, измеряющие температуру, – это различные жидкостные и цифровые термометры, так называемые тепловизоры, пирометры и др.;
- КИПы, измеряющие давление, – это манометры, реле, вакуумметры;
- КИПы для регистрации функционирования электроприборов, – это амперметры, вольтметры, электросчетчики трехфазные и др.;
- КИПы, измеряющие и регулирующие расход газа, – это контролеры давления, калибраторы, устройства, отмечающие уровень и расход газа;
- КИПы, определяющие плотность, – это ареометры, плотномеры.
Помимо классификации по назначению и функционированию, контрольно-измерительные приборы различают и по другим параметрам. По предоставленной информации различают два вида КИПов.
- КИПы, регистрирующие данные.
- КИПы, демонстрирующие данные.
Метод измерения также влияет на особенности приборов. В зависимости от него имеются:
- измеряющие приборы;
- сравнивающие приборы.
Есть классификация по особенностям демонстрации результатов контроля и измерения. В нее входят такие виды, как:
- КИПы, имеющие шкалу равномерную или неравномерную;
- КИПы со шкалой односторонней или не имеющей нуля;
- КИПы с шкалой двухсторонней, которая может быть симметричной или несимметричной.
При выборе контрольно-измерительных приборов и автоматики следует учитывать все эти параметры.
Советы по выбору контрольно-измерительных приборов и автоматики
Современные КИПы и автоматика представлены в различных торговых точках: в специализированных центрах, в интернет-магазинах. При покупке этих необходимых в различных сферах приборов необходимо учесть несколько факторов.
- Изучите прилагаемую инструкцию, где указано предназначение прибора. Нельзя использовать автоматику не по назначению.
- Разберитесь с брендом, кто является производителем, можно ли купить запасные части или отремонтировать это оборудование, имеется ли сервисный центр.
- Подробно познакомьтесь с правилами установки и эксплуатации прибора.
- Выясните, есть ли у продающей организации сертификат нашей страны, законна ли продажа КИПа.
- Познакомьтесь с техническими параметрами прибора, подойдет ли он к вашим условиям.
- Учтите стоимость автоматики.
Если у вас возникнут вопросы, то обязательно обратитесь к компетентному менеджеру, который поможет профессионально выбрать тот или иной прибор.
Где не обойтись без контрольно-измерительных приборов и автоматики
Сфера использования контрольно-измерительных приборов довольно широка. Какую бы отрасль мы ни взяли, везде требуется контроль и учет. Так, КИПы нашли широкое применение в следующих сферах:
- тяжелая и легкая промышленность;
- строительство, включая и обустройство дорог;
- сельское хозяйство;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- транспортная сфера;
- различного рода лаборатории;
- медицина;
- производство продуктов питания;
- домашнее хозяйство и быт.
Это далеко не полный перечень областей, в которых без контрольно-измерительных приборов не обойтись. Контрольно-измерительные приборы обеспечат бесперебойную работу различных агрегатов, машин, автоматики, предохраняют от поломок, создадут безопасные условия эксплуатации.
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