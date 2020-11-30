Компания Woodwerk — качественная мебель из натурального дерева для уюта в доме

Мебель компании Woodwerk - это качественные изделия, которые удачно дополнят ваш интерьер

Компания Woodwerk — производитель стильной, красивой и качественной мебели для вашего дома. Благодаря многолетнему опыту все работы выполняются на высшем уровне, точно соблюдаются размеры и сроки. Обратившись к производителю, вы можете заказать мебель из натурального дерева, отвечающую современным стандартам безопасности. Она экологична, прочна, долговечна.

При производстве мебели используется натуральное дерево твердых пород (ясень, дуб). На фабрике осуществляется полный цикл работ, начиная с сушки и заканчивая сборкой. Это позволяет проводить контроль качества на каждом этапе, отсеивая возможный брак. Благодаря подобному подходу вы получите мебель высокого качества, которая прослужит максимально долго.

Что касается фурнитуры — она поставляется австрийской компанией Blum. Металлические конструктивные элементы производятся в стенах фабрики Woodwerk. При этом используется современное оснащение, высокоточные комплексы.

Мебель из натурального дерева от Woodwerk и ее преимущества

В компании Woodwerk можно заказать деревянный стол, стулья, гостиные и спальни, домашние кабинеты и прихожие. Вне зависимости от варианта вся мебель отличается высоким качеством. Преимущество изделий из натурального дерева таковы:

1. Эстетичность. Мебель отлично выглядит и прекрасно дополняет любой интерьер.

2. Прочность. Материал проявляет стойкость к механическим повреждениям, не разрушается при температурных перепадах.

3. Устойчивость. Шкаф, кровать, комод, стол из натурального дерева обладают большой массой. Они надежно стоят на основании и не шатаются при прикосновениях.

4. Экологичность. Дерево не выделяет токсичных веществ, в нем отсутствуют вредные примеси. Материал абсолютно безопасен для вашего здоровья.

5. Длительный срок эксплуатации. При бережном уходе мебель прослужит несколько десятков лет. При необходимости ее можно отреставрировать.

Заказав деревянную мебель в Woodwerk, вы сможете оценить все ее плюсы. Каждое изделие оригинально, отличается рисунком, что обусловлено текстурой материала.

Woodwerk — качество превыше всего

Заказывайте мебель в компании Woodwerk, чтобы получить качественные изделия, которые удачно дополнят ваш интерьер. Стол из массива дерева, вешалки, стеллажи, тумбы для телевизора — ассортимент огромен, и ознакомиться с ним можно на официальном сайте. Помимо мебели из каталога вы можете заказать изготовление по индивидуальному проекту. Работы выполняются в строго оговоренные сроки без задержек.