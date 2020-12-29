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вторник, 29 декабря 2020 09:34

Компания AvtoBoom доставит авто из США под ключ в Киеве выгодно для вас

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Компания AvtoBoom доставит авто из США под ключ в Киеве выгодно для вас
Компания AvtoBoom является надежным партнером в плане доставки авто из США под ключ. фото: 0564

В нашей стране продажи и покупки автомобилей за последний год значительно выросли. Потребитель отдает предпочтение подержанным машинам, которые оцениваются намного дешевле новых автомобилей. Авторынок Украины заполонили модели из ЕС и особенно США.

Если решили купить авто из США под ключ, следует выбирать проверенную компанию, которая занимается пригоном машин. Новые правила растаможки сделали так, что потребителю выгодней привозить транспорт из американского рынка. Цена подержанного авто хорошего состояния из США ниже, если сравнивать с таким же аналогом в Украине. Компания AvtoBoom является надежным партнером в плане доставки авто из США под ключ.

AvtoBoom обладает высококвалифицированными специалистами, которые имеют богатый опыт успешных сделок по полному циклу доставки: подбор авто в США, доставка машины в порт Одессы, растаможка, ремонтные работы (по желанию клиента) и отправка автомобиля заказчику.

А как на счет самостоятельной покупке авто из США? Это очень сложная и проблематическая задача, которая может оставить покупателя вообще без автомобиля.

Самостоятельная покупка потребует много времени, знаний и принципиальности. Если удача поспособствует, купленная машина приедет к покупателю, но подводные камни, которые не были обнаружены необходимыми специалистами, дадут сразу о себе знать. Чтобы такая ситуация не оказалась именно такой, необходимо доверится компании, которая знает все о выгодной и безопасной доставке авто из США в Украину.

Выбрав компанию AvtoBoom, потребитель просто выбирает модель и оплачивает ее. Все остальные важные моменты (помощь в выборе авто, доставка, ремонт и не только) решит именно AvtoBoom! Получите американское транспортное средство своей мечты, которое полностью готово к эксплуатации.

AvtoBoom предлагает потребителям следующие выгодные предложения:

• До 40% экономии;
• Стопроцентный результат;
• Максимальный срок доставки - 8 недель;
• Заключение договора;
• Страховку на транспорт (базовое страхование включает потерю машины во время кораблекрушения или пожара, повреждение транспорта при погрузке или выгрузки, а также при пропаже машины, ее запчастей или оборудования);
• Рассрочка на оплату авто.
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