Коммутатор, маршрутизатор и роутер: главные отличия сетевого оборудования

Сетевой коммутатор или свитч — устройство, с помощью которого в рамках одной сети можно объединить несколько видов оборудования.

Все свитчи можно поделить на две большие группы: неуправляемые и управляемые. Неуправляемые коммутаторы передают данные автоматически, то есть администратор не может самостоятельно настраивать функционал или обновлять софт.

Управляемые коммутаторы, как и предыдущие, работают автоматически, но при этом в них предусмотрена возможность настроить функционал или передачу трафика. Среди других преимуществ управляемых коммутаторов:

• наличие фильтрации и приоритизации;

• резервирование каналов связи;

• высокая эффективность;

• лимитирование скорости на определенных портах;

• настройка в удаленном режиме.

Wi-Fi роутер или маршрутизатор — одно и то же устройство. Почему же их путают? Термин "роутер" происходит от английского слова "router", которое обозначает аппарат, объединяющий несколько ПК в единую сеть, и обеспечивает им доступ в сеть. А термин "маршрутизатор" просто является переводом данного понятия.

Но между коммутатором и Wi-Fi роутером есть ряд весомых отличий:

Работа с адресами. Маршрутизатор определяет IP-адреса, а свитч работает только с MAC-адресами. Более сложная техническая организация. Например, роутер имеет встроенную память, в то же время функционал свитча ограничен. Подключение к Интернету: свитч не подключается к Интернету, а только передает сигнал. Использование портов: Wi-Fi роутеры используют не только WAN-порты, как коммутаторы, но и LAN. Цена. Чтобы купить маршрутизатор в Киеве необходимо потратиться больше, чем на свитч.

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