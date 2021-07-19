Коммутатор, маршрутизатор и роутер: главные отличия сетевого оборудования

 
Ексклюзивы
1/5
"Чудесный мандарин, даже в Европе не каждый оркестр осмелится играть" - как прошел концерт симфонического оркестра в Киеве
"Чудесный мандарин, даже в Европе не каждый оркестр осмелится играть" - как прошел концерт симфонического оркестра в Киеве
Просмотров: 369
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
Просмотров: 198
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
Просмотров: 747
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Просмотров: 144
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Просмотров: 783
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Просмотров: 369
Кошки, лошади и лягушки – художник рисует стильные портреты домашних любимцев
Кошки, лошади и лягушки – художник рисует стильные портреты домашних любимцев
Просмотров: 612
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Просмотров: 432
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Просмотров: 1359
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
Просмотров: 684
Фото
Все фото
3
13
3
4
19
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Видео
Все видео
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Интервью
1/5
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
Просмотров: 279
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
Просмотров: 441
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 783
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 2286
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 630
Колонка
19 июля 2021
Просмотров: 558
Полагодив каналізацію
вторник, 20 июля 2021 08:30

Коммутатор, маршрутизатор и роутер: главные отличия сетевого оборудования

  Комментировать

Сетевой коммутатор или свитч — устройство, с помощью которого в рамках одной сети можно объединить несколько видов оборудования.

Все свитчи можно поделить на две большие группы: неуправляемые и управляемые. Неуправляемые коммутаторы передают данные автоматически, то есть администратор не может самостоятельно настраивать функционал или обновлять софт.

 

Управляемые коммутаторы, как и предыдущие, работают автоматически, но при этом в них предусмотрена возможность настроить функционал или передачу трафика. Среди других преимуществ управляемых коммутаторов:

  • • наличие фильтрации и приоритизации;
  • • резервирование каналов связи;
  • • высокая эффективность;
  • • лимитирование скорости на определенных портах;
  • • настройка в удаленном режиме.

Wi-Fi роутер или маршрутизатор — одно и то же устройство. Почему же их путают? Термин "роутер" происходит от английского слова "router", которое обозначает аппарат, объединяющий несколько ПК в единую сеть, и обеспечивает им доступ в сеть. А термин "маршрутизатор" просто является переводом данного понятия.

Но между коммутатором и Wi-Fi роутером есть ряд весомых отличий:

  1. Работа с адресами. Маршрутизатор определяет IP-адреса, а свитч работает только с MAC-адресами.
  2. Более сложная техническая организация. Например, роутер имеет встроенную память, в то же время функционал свитча ограничен.
  3. Подключение к Интернету: свитч не подключается к Интернету, а только передает сигнал.
  4. Использование портов: Wi-Fi роутеры используют не только WAN-порты, как коммутаторы, но и LAN.
  5. Цена. Чтобы купить маршрутизатор в Киеве необходимо потратиться больше, чем на свитч.
 

Сетевое оборудование от Romsat

Romsat — официальный дистрибьютор техники от ведущих мировых брендов. Здесь вы не только сможете купить роутер в Киеве, но и ознакомиться с другой интересной техникой. Ведь помимо качественного сетевого оборудования, здесь представлено оборудование для телевидения, потребительская электроника и многое другое.

Если вы хотите купить коммутатор в Киеве или ищите новый роутер, обращайтесь в Romsat:

г. Киев, ул. Василия Стуса, 35-37, 3 этаж

+380 (44) 225 5454

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Коммутатор, маршрутизатор и роутер: главные отличия сетевого оборудования». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
июля

Покушение в "Волчьей ставке" не достигло цели

Самый большой торт весит, как грузовик: интересные факты о популярный десерт

В центре Киева взорвалось авто с журналистом

Самое читаемое
Гороскоп на 19-25 июля: как пережить полнолуние и достичь успеха
Гороскоп на 19-25 июля: как пережить полнолуние и достичь успеха
 Просмотров: 13078
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
17
 Просмотров: 6057
Бродячий кот стал звездой интернета: что сделало популярным четвероногого
Бродячий кот стал звездой интернета: что сделало популярным четвероногого
21
 Просмотров: 5166
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
 2 Просмотров: 4887
Гороскоп на 19 июля: пророчество астролога поражает
Гороскоп на 19 июля: пророчество астролога поражает
 Просмотров: 3789
Новости компаний
Классы износостойкости линолеума
Классы износостойкости линолеума
Стол кухонный в интерьере
Стол кухонный в интерьере
Доставка еды в Запорожье, которую не нужно долго ждать
Доставка еды в Запорожье, которую не нужно долго ждать
Эксперт назвала сильные стороны инвестиций в недвижимость Грузии
Эксперт назвала сильные стороны инвестиций в недвижимость Грузии
Азиатская кухня с доставкой от Roll Club
Азиатская кухня с доставкой от Roll Club
Больше всего комментируют
8
В Украину с концертами едет Лорак, которая развлекала российских оккупантов
4
Не владеешь украинским - никаких должностей во власти - нардеп
2
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
1
Описали наиболее опасную диету
1
Лобода проведет концерт в Одессе: как отреагировали на это украинцы
Голосов: 904
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть