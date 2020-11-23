Комфортный отдых и здоровый сон: как выбрать идеальную кровать?

Для многих из нас, спальня является тем райским уголком и комнаткой для души, где можно расслабиться после тяжелого рабочего дня. Конечно же, главный предмет интерьера любой спальни — кровать. Хочется, чтобы это изделие стало тем самым особенным местом, которое будет дарить комфорт, умиротворение и крепкий, надежный сон. К выбору хорошей кровати нужно подойти ответственно, отталкиваясь от дизайна спальни и собственных предпочтений, ведь представлен огромный выбор самых разных моделей, на любой вкус.

Кровать чердак — оригинальная экономия пространства

Кровать чердак — настоящая находка для небольших спален, детских комнат. Очень экономно и многофункционально, ведь спальное место совмещается со шкафом, письменным столом, тумбочками. Выглядит очень необычно, внесет в образ помещения креативность. К тому же, ребенок, однозначно, будет в восторге от такой конструкции, ведь она станет его личной игровой зоной.

Деревянные кровати — классика, которая никогда не выйдет из моды

Кровать домик — удачное сочетание креатива и уюта

Уникальная форма кровати домика чудесно дополнит интерьер любой детской, подарит малышу чувство защищенности, уюта и абсолютного спокойствия. Они изготовлены из дерева, могут похвастаться безопасностью и надежностью. Выдвижные ящики под кроватью домиком — удобно и эргономично.

Деревянные кровати — классика, которая никогда не выйдет из моды

Деревянные кровати — стильный внешний вид и неприхотливость в уходе

Деревянные кровати — классика, которая никогда не выйдет из моды. Предлагается большой выбор таких изделий, можно легко подобрать конструкцию для комнаты с любым дизайном и любой масштабностью. Деревянные кровати просты в уходе, долговечны, надежны. Они не впитывают влагу, не теряют форму и презентабельность даже после долгих лет эксплуатации.

Двуспальные кровати — наслаждение для двоих

Невероятные двуспальные кровати представляются в разных формах, есть традиционные модели, которые гармонично впишутся в классический дизайн. Некоторые предпочитают более современные, оригинальные конструкции. Можно выбрать из металлических, деревянных, с разными изголовьями и подиумами.

Деревянные кровати — классика, которая никогда не выйдет из моды

Правильно подобранная кровать — залог идеальной спальни

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