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четверг, 13 мая 2021 16:49

Какой смартфон выбрать в 2021 году

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Телефоны стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они используются для работы, съемки фото и видео, развлечений и общения.

Новые модели появляются практически каждую неделю, поэтому выбрать лучшую, можно только зная особенности каждого устройства.

Критерии выбора

 

Итак, какие телефоны лучше купить в 2021 году?

Вот несколько простых правил, которые помогут определиться:

аккумулятор. Емкости батареи должно хватать на день активного использования. В это время включаются рабочие переписки, общение, развлечения в играх, серфинг интернета;

память. Лучше выбирать модели с постоянной памятью свыше 32 Гб. Это минимальный входной порог для смартфонов-2021. Свободного места должно хватать на приложения, игры и фотографии;

экран. Большой дисплей как главный критерий выбора телефона – ошибка начинающих пользователей. Мобильник должен удобно умещаться в руке.

Рассмотрим несколько интересных вариантов смартфонов.

Лучшие модели

 

XIAOMI Redmi Note 9 3/64GB – простой телефон китайского производителя, который выделяется IPS-дисплеем с разрешением 2340 х 1080 Full HD+.

Преимущество устройства в процессоре Helio G85 на 8 ядер, который подойдет для работы с таблицами, документами и для простых игр.

Оперативная память рассчитана на 3 Гб, встроенная – на 64 Гб.

NUBIA Play 5G 8/256GB – современный смартфон с экраном на 6,65 дюйма и AMOLED-дисплеем с разрешением 2340 х 1080. Отличный вариант для пользователей, которые любят проводить свободное время в играх. Предлагается 256 Гб памяти, которой хватит для приложений и сохраненных фотографий.

Установлено 5 камер с возможностью записывать видео в 4К. Для защиты личной информации предусмотрен сканер отпечатков пальцев.

SAMSUNG Galaxy S21+ 8/128GB – премиальное устройство с расширенным экраном (6,7 дюйма) и разрешением 2400 х 1080 Full HD+.

Главным преимуществом считается матрица Dynamic AMOLED 2X, позволяющая ощутить плавность картинки и глубокие цвета в играх и видео. Отличный вариант для фотографов, стремящихся получить оптическую стабилизацию, автофокус и широкоугольную камеру.

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