Какой лучше: подбираем улей для своей пасеки

На успех и эффективность ведения пасечного хозяйства влияет множество факторов, одним из основных среди которых является правильный выбор ульев. Сегодня на рынке Украины представлено немало вариантов домиков для пчел, разнящихся и размерами, и формой, и конструкцией. Какой купить улей, чтобы упростить себе работу и обустроить наиболее комфортное пространство для жизни насекомых? Выбор следует делать с учетом нескольких критериев, включая удобство обслуживания домиков, комфортность для пчел, особенности вашей пасеки. На что обращать внимание? На тип конструкции ульев, материал производства, размеры жилища.

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Традиционно ульи для содержания пчел изготавливают из дерева. Такое решение имеет как плюсы, так и недостатки, ведь деревянные конструкции весьма чувствительны к воздействию внешних факторов и достаточно быстро выходят из строя и требуют ремонта. Ульи из дерева неустойчивы к намоканию под действием влаги, они рассыхаются на солнце, на них образуются щели. При этом деревянные домики, изготовленные из таких пород древесины, как осина, ива, липа легкие, теплые, простые в обработке. Жилища из более плотных пород неудобны своим большим весом и громоздкостью.

Превратить недостатки в преимущества позволило использование инновационных материалов, заменивших собой дерево. Ульи из пенополистирола легкие и простые в эксплуатации, не создают неудобств в обслуживании, привлекают теплом для насекомых, не рассыхаются и не намокают. Они долговечны и надежны. Такие ульи легко перевозить и перемещать по пасеке, что облегчает процесс подготовки к кочевке и зимовке. При использовании корпусной системы ульев именно пенополистирольные изделия намного упрощают работу пасечника. Пенополиуретан (полистирол) не гниет, на нем не развиваются бактерии, он отлично держит температуру. Использование таких ульев помогает снизить энергозатраты пчел и повысить их производительность.

Помимо материала, который активно влияет на качество и комфортабельность улья, при выборе стоит учитывать и тип конструкции. Для больших пасечных хозяйств используют многокорпусные (сборные) ульи. Если сравнивать их с лежаками, которые используются пчеловодами на протяжении долгих лет, то можно отметить преимущества корпусных систем:

● возможность размещения большого количества семей на небольшой площади;

● увеличивать размер улья можно в любой момент, также как и уменьшать его;

● расширение домика проводится целыми корпусами, а не отдельными рамками;

● с помощью разделительной решетки в многокорпусном улье можно получить большее количество меда, чем в лежаке;

● использование многокорпусной системы позволяет применять рамки как минимум 2-х типов.

Существует немало разновидностей ульев для содержания пчел – Дадан, альпийский, владимирский. При выборе типа конструкции следует ориентироваться в основном на особенности обслуживания пасеки и предпочтения самого пчеловода. Во многом на выбор влияет и доступных бюджет, ведь современные комфортные во всех отношения ульи стоят недешево. Стоит помнить и о том, что нет никаких гарантий того, что выбранные вами домики придутся по нраву пчелам: некоторые породы лучше содержать в ульях-лежаках (например, склонные к образованию роя и агрессивные породы), другие – проявляют себя в полную силу только в многокорпусных домиках.

Узнать больше о вариантах ульев и подобрать лучший в каждом конкретном случае поможет профессиональный магазин пчеловодства Ваша Пасека, где вы можете увидеть актуальные на сегодня предложения и получить ответы специалистов на все интересующие вас вопросы. Окончательный выбор, в любом случае, будет зависеть от ваших возможностей и предпочтений.