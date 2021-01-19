Какое освещение лучше выбрать для освещения офиса

Офисное освещение перестало быть сугубо ресурсом для работы. Сегодня с помощью осветительных приборов решают множество задач, результат которых направлен на повышение производительности сотрудников, улучшение их эмоционального состояния, снижение утомляемости. Правильно организованное офисное освещение учитывает биологические особенности человека, его эмоциональное восприятие, благотворно влияет на здоровье работающих в помещении людей, улучшает их настроение. Приборы для освещения офисного пространства можно условно подразделить на три категории светильников:

● освещение общего плана (чаще всего используется такая продукция, как Led панель);

● локальное освещение – настольные лампы, светильники на подвесах над рабочим местом;

● декоративное освещение (используется для создания акцентов и придания интерьеру привлекательного вида).

Для реализации каждой из задач используются разные типы светильников. Особое внимание следует уделить выбору приборов локального и общего типа.

Как выбрать качественный офисный светильник

Подбор осветительных приборов следует совершать с учетом:

● цветовой температуры;

● уровня освещенности;

● возможности регулировки света.

Для концентрации внимания в зонах активной работы устанавливают светильники холодного спектра света. В зонах отдыха для сотрудников актуально разместить "теплые" источники света.

Как выбрать хорошие светильники? Можно приступит к покупке после тщательного изучения требований к техническим характеристикам и отзывов о производителях. А можно поступить проще – обратиться к специалистам и сделать заказ на сайте https://evrosvet.com.ua/.